El Ayuntamiento de Plasencia trabaja para sustituir las mallas del estadio municipal por sistemas retráctiles

El Ayuntamiento de Plasencia ha anunciado que está buscando una solución definitiva al problema de las mallas laterales instaladas en el estadio municipal ... tras la implantación del césped artificial este verano. La medida, concebida para compatibilizar el uso del campo de fútbol con las pistas de atletismo, ha generado un fuerte malestar entre la afición, que el pasado domingo, durante el debut liguero de la Unión Polideportiva Plasencia, se encontró con una visibilidad muy reducida para seguir el encuentro.

El estreno del nuevo césped artificial, en el que se han invertido 628.000 euros, debía ser una jornada festiva para los aficionados, que vieron ganar a su equipo por 2-0 al Talayuela. Sin embargo, la alegría quedó empañada por el enfado de buena parte de los cerca de 600 asistentes, que protestaron al comprobar que las enormes redes, de unos cinco metros de altura, impedían contemplar con normalidad el desarrollo del juego.

La concejala de Deportes, Isabel Blanco, reconoció este martes el descontento generado y quiso trasladar un mensaje de calma. Aseguró estar trabajando ya en una alternativa técnica que permita resolver la situación. «Estamos buscando la solución más adecuada para poder diseñar un sistema de poleas que nos permita que esas redes sean movibles y que no molesten al público a la hora de ver los partidos. Hasta ahora, las soluciones que nos habían dado no cuadraban mucho con lo que nosotros queríamos. Estamos buscando la más idónea, para que sea duradera en el tiempo y de verdad sea efectiva», añadió Blanco.

La edil también quiso valorar la paciencia de los aficionados y su disposición a trasladar propuestas. «Agradezco mucho a la gente que asiste al municipal que nos traslade sus inquietudes. Empieza una temporada buena, en la que van a jugar muchos equipos y más clubes de nuestra ciudad, y ojalá todos los fines de semana tengamos el césped y el campo municipal llenos. De lo que se trata es de que la gente lo disfrute», destacó.

Finalmente, la concejala insistió en que la inversión realizada tiene como único objetivo mejorar la experiencia deportiva en la ciudad: «Desde la Concejalía lo único que quiero transmitir es que nuestro único objetivo es que la gente lo disfrute, que para eso se ha hecho la inversión. Nada más. Y que trasladen todas las iniciativas que tengan, que serán bienvenidas».