Las nuevas redes hacen imposible seguir con normalidad los partidos de fútbol. J. C. R.

El Ayuntamiento de Plasencia trabaja para sustituir las mallas del estadio municipal por sistemas retráctiles

La concejala reconoce el malestar de los aficionados, pide calma y asegura que se trabaja en una estructura de poleas para sustituir las redes que impiden la visión

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:58

El Ayuntamiento de Plasencia ha anunciado que está buscando una solución definitiva al problema de las mallas laterales instaladas en el estadio municipal ... tras la implantación del césped artificial este verano. La medida, concebida para compatibilizar el uso del campo de fútbol con las pistas de atletismo, ha generado un fuerte malestar entre la afición, que el pasado domingo, durante el debut liguero de la Unión Polideportiva Plasencia, se encontró con una visibilidad muy reducida para seguir el encuentro.

