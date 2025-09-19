Auxiliares de un centro residencial de Plasencia denuncian sobrecarga laboral

Los auxiliares de enfermería del Centro Residencial Los Pinos han alertado de una sobrecarga laboral creciente, estrés y falta de apoyo, que, según denuncian, les ... impide garantizar una atención adecuada a los residentes. Aseguran que el plan 'Libre de sujeciones', implantado en su centro, ha incrementado su carga de trabajo al no ir acompañado de los recursos humanos necesarios.

Este plan es una estrategia aplicada en centros de atención a personas mayores que elimina o reduce drásticamente el uso de sujeciones físicas y químicas. Su objetivo es promover la autonomía y bienestar de los residentes, implementando alternativas como adaptaciones ambientales, formación del personal y terapias no farmacológicas. Se trata de un modelo de atención centrado en la persona y libre de restricciones, considerado un avance en la humanización de los cuidados.

En un escrito remitido a la Secretaría General de la consejería de Sanidad y Servicios Sociales y a la Gerencia Territorial de Cáceres, los profesionales subrayan que no se oponen a las nuevas directrices, «dado el beneficio moral y ético para los pacientes», pero advierten de que su aplicación se está llevando a cabo «ante la ausencia de nuestra integración en el equipo multidisciplinar». Esta situación -afirman- les deja con la responsabilidad directa de la seguridad física de los residentes y provoca «un gran nivel de estrés y ansiedad».

Los trabajadores denuncian que «la ratio que estima la dirección no se cumple» y critican que los fines de semana y festivos se reduzca el número de auxiliares «cuando los cuidados para los pacientes en esos días son los mismos que a diario». También señalan que el cómputo de plantilla incluye a profesionales del centro de día, «pero este personal no realiza sus funciones del cuidado de los residentes de 24 horas».

El malestar se extiende también a la relación con sus superiores, marcada -aseguran- por «falta de apoyo, de motivación, de comprensión» y por el temor a represalias si se identifican. «Nos sentimos indefensos y con una insatisfacción profunda», lamentan en el escrito.

Deshaciendo nudos

Las quejas del personal de Los Pinos contrastan con la celebración institucional que tuvo lugar hace apenas siete meses, cuando la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, presidió en Plasencia el acto en el que la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) otorgó la acreditación de Centro Libre de Sujeciones a ocho residencias públicas del Sepad, entre ellas Los Pinos.

En aquella ocasión, la consejera destacó que Extremadura es la única comunidad autónoma que ha implementado el plan estratégico 'Deshaciendo nudos por el buen trato', que persigue la transformación del modelo asistencial hacia la atención centrada en la persona y la tolerancia cero en el uso de sujeciones.

El contraste entre el reconocimiento oficial y el malestar de los auxiliares refleja la tensión entre el discurso institucional y la realidad laboral. Mientras la Administración defiende que el plan ha supuesto un avance en dignidad, autonomía y calidad de vida para los residentes, los trabajadores alertan de que la falta de recursos humanos y de apoyo en su implantación está generando sobrecarga, inseguridad y desgaste profesional.

Dicen que, tras no obtener respuesta con voluntad de diálogo y soluciones reales, se han visto «avocados a transmitir este comunicado a la opinión pública y medios de comunicación».