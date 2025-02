La apertura de ludoteca municipal se retrasa por motivos burocráticos

La ludoteca municipal, situada en el barrio de La Data, afrontaba este verano un cambio de modelo en la atención en periodo no lectivo. La gran novedad de este año es que el límite de edad de los niños y niñas inscritos pasaba de ... los 6 a los 14 años, si bien la edad mínima se mantenía en los 2 años. De esta forma, se iban a confeccionar tres grupos, un grupo de 2 a 6 años, otro grupo de 7 a 10 y el último de 11 a 14.

Este cambio de modelo de la ludoteca municipal, financiada con fondos del Ayuntamiento de Plasencia y la Junta de Extremadura, ha creado algunas complicaciones a la Concejalía de Servicios Sociales, que tenía previsto abrir el espacio en los últimos días de julio y que, a día de hoy, sigue con las puertas cerradas.

«Este año se tuvieron que modificar las bases de admisión y participación, ya que la franja de edad cambió de 2 a 6 años a la franja de 2 a 14, por lo que hubo que trabajar en unas bases que fueran lo más justas y equitativas posibles para seguir cumpliendo el objetivo, que no es otro que intentar ayudar a la conciliación familiar como bien dice la convocatoria», explican desde el Ayuntamiento.

Según dicen, la Concejalía ha trabajado a contra-reloj para llegar a tiempo, pero ha sido imposible: «Hay circunstancias adversas que se dan y que no se cuentan con ellas, sin contar que es muy difícil calcular los tiempos burocráticos y administrativos que dependen de terceras personas».

Sabiendo que era imposible abrir las puertas de la ludoteca municipal este 1 de agosto, día oficial del inicio del programa, el concejal de Servicios Sociales, David Calvo, y una trabajadora municipal llamaron el miércoles a «todas y cada una de las familias de la primera quincena para informarles, explicarles y disculparse por el retraso de última hora».

Críticas de Unidas Podemos

El grupo municipal de Unidas Podemos afirmó ayer en una nota de prensa que resulta «absolutamente inaceptable» que a día 1 de agosto no se haya abierto aún la ludoteca municipal, «cuya finalidad es que las familias trabajadoras tengan un recurso público para la conciliación durante el periodo no lectivo».

Mavi Mata, portavoz del grupo municipal, considera «escandaloso que, habiendo terminado el día 22 de junio las clases escolares, la Concejalía de Servicios Sociales no haya conseguido abrir en la última quincena de julio como se comprometió en las comisiones donde le trasladamos esta preocupación. Pero que a día 1 de agosto siga cerrada, y que, con menos de 24 horas de antelación se haya avisado a las familias alegando problemas burocráticos, nos parece un absoluto despropósito».

Para las concejalas de Unidas Podemos, el edil delegado del área no tiene excusas y exigen depurar responsabilidades: «Debería no sólo disculparse con todas las familias a las que ha dejado tiradas, sino que debería renunciar a su cargo si no tiene la suficiente capacidad para sacar adelante los temas más importantes de su concejalía».

En su día, Unidas Podemos Plasencia planteó la necesidad, una vez que se publiquen las ayudas en febrero, de que la apertura esté prevista para el 22 de junio y que dure todo el periodo no lectivo: «Para eso es la subvención del Ministerio de Igualdad, para la conciliación familiar en periodo no lectivo».