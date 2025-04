¿Quieres ver los molinos de agua que quedaron sumergidos por Alqueva?

Este artículo corresponde a la newsletter 'Serendipia', que te informa de actividades culturales.

Los próximos días estarán marcados por las procesiones de Semana Santa –esperemos ... que puedan salir– y la lluvia, así que las actividades al aire libre quedan pendientes de la climatología, como la clausura de la Fiesta del Cerezo en Flor, que se celebrará en Cabrero los días 11, 12 y 13 de abril.

Pero hay un montón de actividades culturales que puedes hacer sin que te estorbe la lluvia. Si te gusta la arquitectura, la historia y la naturaleza, la sede de Cajalmendralejo, en la plaza de San Francisco de Badajoz, te ofrece una curiosa exposición sobre los molinos que estaban situados en las márgenes del río Guadiana y que quedaron sumergidos por el embalse de Alqueva. La muestra está compuesta por 22 fotografías que entre los años 2000 y 2003 realizó el ingeniero Jacinto Gil Sierra antes de que los molinos quedaran cubiertos por el agua de Alqueva en 2003.

Hasta el 18 de abril podrás ver fotografías de estas construcciones dedicadas a moler trigo, que cumplieron una función primordial de abastecimiento en las épocas históricas durante las que estuvieron en funcionamiento, concretamente los molinos de Moliñosas, Novo de Fora, Aboboda, Bispos, dos Mocissos, Manzanez, Porras, Escobedo, Morgao, Ceniza, Sesinhos, Clérigos, Caldera, Rodete, San Rafael, des Avessadas, Freixal, Safra y Malpica, algunos de los cuales están fotografiados por fuera y otros también por dentro. En la exposición puedes ver un mapa en el que te muestra exactamente los lugares de la frontera, tanto de España como de Portugal, en los que realizaban su función estos molinos harineros. Si quieres conocer más sobre los molinos hidráulicos, unos de los elementos más significativos de la tecnología punta medieval, con una gran trascendencia no solo para la historia de la técnica, sino también para la historia social y económica de la zona en la que se ubicaron, te resultará interesante asistir también a la conferencia de Jacinto Gil Sierra que tendrá lugar hoy jueves a las 19.00 horas, también en la sede de Cajalmendralejo, en la que te contará la historia de estas construcciones que, después de resistir durante siglos las crecidas del Guadiana, desaparecieron sumergidas por la crecida del embalse más grande de Europa y se ocultaron para siempre.

El Meiac te propone un viaje para conocer cómo pasó de cárcel a museo

Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meaic) de Badajoz conmemora su 30 aniversario con una exposición sobre la transformación que sufrió para pasar de ser una prisión a un museo, titulada 'Variaciones sobre el panóptico. De cárcel a museo (1995-2025)', que ha sido inaugurada esta mañana y que recorre la memoria arquitectónica, artística y simbólica de este centro museístico.

En esta muestra que podrás ver hasta el 30 de junio harás un viaje a los orígenes del museo, ya que recupera y reinterpreta su proceso de transformación desde su pasado como prisión preventiva y correccional de Badajoz hasta convertirse en un espacio abierto a la creación contemporánea, el diálogo cultural y la memoria.

El Meiac fue inaugurado el 9 de mayo de 1995, un proyecto del arquitecto José Antonio Galea, fruto de una apuesta por la regeneración urbana de la ciudad, la modernización cultural y la recuperación del patrimonio desde una perspectiva crítica, según detalla la Junta de Extremadura.

El núcleo central de la exposición lo forman las impactantes fotografías de Vicente Novillo, que documentan los restos, huellas y silencios de la antigua prisión poco antes de que desapareciera. También están presentes los dibujos de Rufino Mesa, realizados en 1988, que capturan detalles olvidados del lugar: objetos, mobiliario, grafitis y marcas de los antiguos reclusos, y se completa la muestra con obras de los artistas extremeños Luis Costillo y Alonso Gil Lavado, que interpretan el edificio como símbolo de control, encierro y resistencia.

Por último, esta exposición que no puedes perderte rescata los proyectos concebidos para los espacios exteriores del Meiac, pensados como lugares de encuentro ciudadano (que, por cierto, es una asignatura pendiente, porque no se aprovecha el potencial que tienen los jardines del museo para organizar allí eventos culturales y de otro tipo con los que acercar más el museo a los ciudadanos). Destacan las propuestas de Jaume Plensa ('Proyecto Fronteras', 1995), Pedro Cabrita Reis ('Museu', 1995) y Nacho Criado ('Desplazamientos', inspirado en la Divina Comedia de Dante) que, aunque no llegaron a materializarse, constituyen un valioso legado.

Esta semana te recomiendo...

El escritor extremeño Alonso Guerrero presenta a las 19.00 horas de esta tarde de jueves en la Fundación CB de la calle Montesinos de Badajoz su libro 'La imitación', una distopía que plantea preguntas esenciales sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la humanidad, un asunto que está ahora de plena actualidad. Te interesarán los temas que abordará en la presentación, tales como las últimas revoluciones tecnológicas y su efecto en la creatividad y el ser humano, la transformación de la verdad en la era digital, el papel de la inteligencia artificial y su impacto en la definición de civilización…

También a las 19.00 horas de esta tarde de jueves está programada una interesante conferencia sobre 'Poncio Pilatos: el personaje literario y el jurista', impartida por Tomás Martín Tamayo, autor de la novela 'El enigma de Poncio Pilatos', y Juan Calixto Galán Cáceres, fiscal de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de España, que tendrá lugar en el auditorio del Colegio de Médicos de Badajoz.

El dúo cómico Ismael Lemais&Isita Díaz, conocido por sus hilarantes vídeos en redes sociales en los que destilan un humor fresco y cercano, presenta su nuevo espectáculo 'Madre mía' el 11 de abril a las 20.00 horas en el Palacio de Congresos de Badajoz, en el que seguro que te arrancará carcajadas.

Si eres incondicional de Joaquín Sabina , puedes asistir al concierto 'Pongamos que hablo. Homenaje a Joaquín Sabina', que tendrá lugar en el Teatro López de Ayala de Badajoz el viernes, 11 de abril, a las 21.00 horas, en el que se hará un recorrido por todas las épocas de Sabina, desde sus inicios, con una voz más joven y transparente, hasta su última etapa con la voz rota.

En el Gran Teatro de Cáceres te espera La cabra mecánica el sábado a las 20.30 horas. La banda liderada por el carismático Lichis repasará sus canciones más populares.

Y Francisco Escudero 'El perrete' presenta 'Luz de guía' el sábado a las 21.00 horas en el Teatro López de Ayala de Badajoz, un trabajo discográfico que rinde homenaje a la tradición del cante a la vez que explora con su particular visión nuevos horizontes para el flamenco. En el concierto participarán también Arturo Pareja Obregón al piano y Jesús Ortega al baile.

