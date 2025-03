Planes para el fin de semana: Agenda: Candelas, San Blas y el último viaje de Carlos V para un fin de semana que ya huele a Carnaval

Con febrero llegan los primeros ritmos carnavaleros, que ya calientan motores en muchas ciudades extremeñas. La agenda del fin de semana también viene cargada de ... teatro, música, humor, mercados y planes para disfrutar de la naturaleza. En el capítulo de fiestas de interés regional destaca la Ruta del Emperador Carlos V en La Vera y 'Los Negritos de San Blas' en Montehermoso.

En Badajoz el Marimanta y las llamas que lo consumirán en las candelas serán los protagonistas. Además, El Hospital ofrecerá diversidad de propuestas de ocio para todos los gustos. El fin de semana se presenta en Cáceres con música de distintos géneros, teatro y la tradicional romería de San Blas con su venta de roscas y cordones del santo. Además, es un buen momento para visitar la exposición de los inventos del renacentista Leonardo Da Vinci, instalada en la Plaza Mayor. Medina Azahara estará en mabas ciudades homenajeando al mítico grupo Triana.

En Mérida los platos fuertes serán el misterio y el deporte, mientras que Plasencia serán las propuestas teatrales.

Repasemos las citas más destacadas para estos días ¿Nos acompañas?

Badajoz Candelas y mercados

El barrio de Santa Marina quemará su 34 Marimanta este sábado. Esta zona del centro de Badajoz celebra, un año más, sus Candelas, en las que no faltará el fuego y el reparto de más de 3.000 hornazos acompañados de vino. La cita contará con desfile de comparsas, la quema del Marimanta y el tradicional reparto de hornazos y vino.

El sábado y como viene siendo habitual todos los primeros sábados de mes, el Hospital Centro Vivo acogerá el Mercado de Artesanía Alimentaria y de Productos Locales organizado por el Clúster de Artesanía Alimentaria en colaboración con la Diputación de Badajoz con el objetivo de potenciar los productos locales de la región. Dentro de las actividades programadas tendrá lugar una degustación popular de Matanza de Cerdo, compuesta por pan bao con prueba de cerdo, montadito de panceta y pulguita de pringá. La recaudación será gestionada íntegramente por la residencia San Javier de Aprosuba 3 Plena Inclusión Badajoz.

Ampliar

Para el mismo día, en el Hospital Centro Vivo tendrá lugar una nueva edición del Repair Café. Entre las 10 y las 13 horas, un grupo de reparadores voluntarios ayudarán a todo aquel que lo precise, a reparar sus objetos dañados gratuitamente. También habrá herramientas y materiales de reparación disponibles. Las personas que visitan el Repair Café traen de casa sus objetos rotos: tostadoras, lámparas, secadores de pelo, ropa, bicicletas, juguetes... todo lo que está roto es bienvenido. Uno de los objetivos de este movimiento es dar una segunda oportunidad a los objetos rotos.

A las 12 horas ese mismo espacio acogerá el espectáculo '¡¡¡WoooW!!!', de Nando Caneca. Se trara de una propuesta que mezcla circo, humor, teatro e improvisación.

Ampliar

Al escenario del Palacio de Congresos de Badajoz se subirá este sábado a las 20.30 horas el grupo Medina Azahara, formado por Manuel Martínez (voz), Paco Ventura (guitarra) y Manuel Ibañez (teclados). La banda regresa a los escenarios en 2023 para presentar en directo la reedición de su álbum 'Llegó El Día', en el que la mejor banda de rock andaluz interpreta las grandes canciones de Triana.

La Sala Off Cultura acoge ese mismo día a partir de las 22 horas el espectáculo 'The King Returns' Tour. Se trata de una experiencia de dos horas que reúne toda la nagia del Rey del Pop. Es una actuación de la mano de uno de los mejores dobles de Michael Jackson. El concierto en directo cuencia con audiovisuales, cambios de vestuario y efectos especiales que hará vibrar al espectador con los éxitos más emblemáticos de su obra musical y discográfica como 'Thriller', 'Billie Jean', 'Smooth Criminal', 'Black or White', etc.

Por otro lado, Bodaeventos vuelve a Badajoz con la presencia de más de 90 empresas. La feria, que tendrá lugar este fin de semana en la Institución Ferial (Ifeba), mantiene los niveles de la edición anterior tras el cambio de fecha.

Cáceres Flamenco, rock, folk y la romería de San Blas

Empieza el fin de semana con teatro en Cáceres. La ESAD de Extremadura estrena la obra 'Memento Mori' en el teatro Capitol. A la función de este jueves a las 20.30 de la noche se suma la del viernes a la misma hora. La entrada es gratuita.

La música para todos los gustos también será protagonista estos días. El grupo cordobés Medina Azahara desembarca este viernes en la capital cacereña para presentar 'Llegó El Día', su nuevo álbum de estudio en el que interpreta temas del mítico trío sevillano Triana. La actuación es a las 21.00 horas en el Auditorio.

Ampliar

Más ritmos musicales trae el Festival Cantautaria al Gran Teatro, en una gala solidaria para rendir homenaje al universo folk, cuyos beneficios serán destinados a Red Madre. La cita es este viernes a las 20.00 horas y actuarán El Pelujàncanu, Mansaborá Folk, El alféizar y Aulaga Folk. Y el sábado, en este mismo espacio, Iñaki «Uoho» Antón, músico bilbaíno que ha formado parte de las bandas de rock Platero y Tú, Extremoduro e Inconscientes, ofrecerá un concierto a partir de las 21.00 horas.

Y la cantaora flamenca Celia Romero, ganadora de la Lámpara Minera 2011, con 16 años, actúa este sábado en la Casa de Cultura Rodríguez Moñino. El espectáculo se enmarca en el programa 'Minas flamencas de Extremadura'. Estará acompañada al toque por Francisco Pinto, y en las palmas y coros por Félix Romero y Pilar García.

Ampliar Celia Romero. HOY

Las tradiciones populares estarán presentes con la romería y las actividades programadas por San Blas. La celebración será este sábado en el tradicional barrio cacereño que lleva el nombre de su santo. Actuarán El Redoble y Mansaborá, y habrá una exhibición de bailes a cargo de El Trebol. La parroquia ha encargado 4.000 roscas de anís y pondrá a la venta sus típicos cordones del santo.

Ampliar Los cordones del santo en la romería de San Blas del pasado año. HOY

El fin de semana es un buen momento para ver los inventos de Leonardo Da Vinci en la Plaza Mayor cacereña. La exposición, que permanecerá hasta el 7 de marzo, exhibe maquetas a escala real de los dibujos del genio del Renacimiento. El horario de visitas el viernes es de 12.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, y el sábado y domingo de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

También en la capital cacereña se puede participar en las actividades del programa Naturalmente Cáceres, que este viernes ofrece una ruta por la Ribera del Marco, de 16.30 a 18.30 horas desde la Charca del Marco, y el sábado un itinerario público por el Paseo Alto de 11.00 a 13.00 horas.

Mérida Carnaval, misterio y carreras

Será un fin de semana muy carnavalero en Mérida. Arranca el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval Romano (COAM) más esperado por la vuelta al teatro María Luisa, con coros y cuartetos en concurso y con entradas agotadas para las cuatro noches. Este viernes, sábado y domingo habrá maratón de actuaciones de las agrupaciones que participan en el concurso.

Este viernes a las 19 horas Aldo Linares ofrecerá una conferencia y presentará su libro 'Cuando lo sugerente se hace evidente' en el Centro Cultural 'Santo Domingo' de la Fundación CB. La actividad se organiza en colaboración con la librería La Selva Dentro.

Ampliar

El domingo tendrá lugar una nueva edición del tradicional Fondo Popular Don Bosco que organiza el AMPA del Colegio Salesianos, y que tiene al Ayuntamiento de Mérida entre sus colaboradores, llegando este año a su XXIX edición. La prueba son tres recorridos, uno de ellos para niños hasta 13 años con un recorrido de 2,2 kilómetros y que parte desde la rotonda de La Loba Capitalina y sigue por calle Cava, calle Romero Leal, calle Sagasta, calle José Ramón Mélida, calle Octavio Augusto, avenida Reina Sofía y meta en el colegio Salesianos.

Las otras dos pruebas saldrán desde la Isla. La primera de ellas, para jóvenes hasta 17 años, tiene un recorrido de 3,3 km y salida desde la Isla a la altura del puente Romano en dirección a la zona de piragüismo, después salida por el descendedero del puente romano hacia la rotonda de la loba Capitolina, calle Cava, calle Romero Leal, calle Sagasta, calle José Ramón Mélida, calle Octavio Augusto, avenida Reina Sofía y meta en el Colegio Salesianos. La tercera prueba, para adultos, y con un recorrido de 6,6 km, sale a la altura del descendedero del Puente Romano hacia a la sede de piragüismo, vuelta completa a la isla y salida por el descendedero del puente romano hacia la rotonda de la loba Capitolina, calle Cava, calle Romero Leal, calle Sagasta, calle José Ramón Mélida, calle Octavio Augusto, avenida Reina Sofía y meta en el Colegio Salesianos.

Las tres carreras saldrán escalonadas y saldrán a las 10, 10.40 y 11.30 horas respectivamente.

El resto de la provincia de Badajoz estará salpicada de actividades de lo más variadas. Los ritmos del blues, soul o jazz se volverán a colar un año más en el Teatro Imperial de Don Benito gracias a las cuatro actuaciones programadas en la cuarta edición del Black Sound Fest, que arranca este sábado y se extenderá hasta el 25 de febrero. Cuatro fines de semana de conciertos que abrirá la actuación de The Flaming Shakers, grupo que hace un homenaje a los Beatles.

El Teatro Las Vegas de Villanueva de la Serena se llenará este viernes de la música de El Niño Bermejo, que ofrece el concierto 'Solo flamenco' a partir de las 21 horas.

Más flamenco encontramos en Quintana de la Serena, donde actuará Esther Merino. Acompañada por Niño Seve a la guitarra y por Dani Bonilla y Jorge Pérez 'El Cubano' a las palmas, actuarán este sábado a las 21:30 horas en la Peña Flamenca Cándido.

Ampliar Esther Merino. HOY

El auditorio del Conventual San Agustín de Jerez de los Caballeros acoge este sábado a las 20 horas la celebración de las IV Jornadas 'Ser costalero. El legado familiar', organizadas por la Asociación de hermanas y hermanos costaleros de Jerez de los Caballeros, con la colaboración de la Junta de Cofradías y el Ayuntamiento.

Olivenza organiza este fin de semana un mercado de productores y artesanos alimentarios de la 'Huerta de los Tratos'. La actividad se va a realizar de viernes al domingo de 10 a 14 horas y habrá talleres de educación ambiental, visitas por la huerta de los tratos y por las huertas tradicionales oliventinas.

Ampliar

El sábado se llevará a cabo la Primera Matanza Didáctica en Calamonte, un evento con el que se da visibilidad a una costumbre extremeña que ha estado arraigada en toda la región hasta no hace muchos años. La cita se desarrollará en la Plaza de España y estará amenizada por el grupo de 'Coros y Danzas San Isidro Labrador'. La jornada comenzará con el sacrificio y despiece del cerdo, de 9 a 11 horas, seguido por un desayuno con migas extremeñas entre las 10 y las 11 horas.

Las fiestas de La Candelaria se celebrará en numerosos municipios pacenses. Los Santos de Maimona es uno de ellos. Este viernes a las 18 horas está programado un taller de diseño de velas personalizadas en la Casa de la Cultura, y a las 19.30 horas se celebra en la parroquia el segundo día del Triduo. El sábado a las 19.30 horas comenzará la Eucaristía en la parroquia, y al finalizar se pasará a los niños por el manto de la Virgen de la Candelaria. Después, en la Plaza de España habrá una degustación de dulces tradicionales con chocolate.

Llerena también festejará La Candelaria. La programación comenzará el viernes con el encendido de la candela a las 21 horas. El sábado arrancará con la misa en honor de Nuestra Señora de la Candelaria con la presencia del Coro Romero de San Miguel. Tendrá lugar a las 13 horas en la ermita de Los Molinos. A las 13.40 comenzará la procesión de la Virgen por los campos de Los Molinos, acompañada por el Coro Romero de San Miguel. Más tarde, a las 14.00, comenzará el concurso de pintura para niños. Posteriormente, a las 14.30, la Asociación de Molineros y Huertanos La Candelaria invitará a una caldereta. También habrá servicio de bar. A las 15.30 horas actuará el Grupo Géminis y, finalmente, a las 16.15 horas se realizarán juegos tradicionales como pucherada, carrera de sacos, la comba y tiro con soga.

Este fin de semana arranca Programa de Dinamización Turística de la comarca de Sierra Suroeste. 'Senderos de dehesa' tendrá lugar el sábado en Salvaleón, de 09 a 14.00 horas. Incluye turismo activo en la dehesa, interpretación del árbol singular de Quejigos del Chorreo, visita guiada al Centro de Interpretación de la Dehesa y experiencia gastronómica con elaboración de platos por un chef y su posterior degustación con vinos Ribera del Guadiana.

Plasencia y más Candelas, Negritos de San Blas y más teatro

En Plasencia este viernes el Teatro Alkázar acoge la representación 'Frankenstein', una obra dirigida por Antonio C. Guijosa y producida por El Desván Producciones. La cita es a las 20.30 horas. Siguiendo en clave teatral, en este mismo espacio el grupo de teatro amateur La llave de Granadilla, pone en escena el sábado a las 20.00 horas la obra 'Éxodo de Amor'.

Además, la capital del Jerte será sede este sábado de un encuentro nacional de escritores. Se trata de la segunda edición de esta nueva cita literaria, la primera se celebró en Alicante y ahora será en Plasencia, y es la placentina Myriam Rivero, autora de 'El enviado', la que ha organizado el encuentro.

En Hervás, el 5 de febrero a las 18.00 horas el grupo Chameleon presenta en el Cine Teatro Juventud la comedia 'Fuera de foco'.

En Garganta la Olla el viernes y domingo se representará 'Mujeres de La Vera', un recorrido por la historia invisible de nuestras mujeres rurales. El viernes la cita es a las 11.00 horas para el CEIP San Martín, y el domingo para el público general a las 12.00 horas, en el Barrio La Huerta

La apertura del mercado renacentista el 3 de febrero en Jarandilla de la Vera dará a paso al medio centenar de actos, que se sucederán hasta el día 11, conmemorando el conocido como último viaje del emperador Carlos V. Se trata del amplio programa de actividades enmarcado dentro de la XXIV Ruta del Emperador y XXI Ruta Ecuestre, Fiesta de Interés Turístico regional, que cada año reúne a miles de vecinos y visitantes a lo largo de un recorrido que unirá Jarandilla de la Vera con el Monasterio de Yuste, pasando por Aldeanueva y Cuacos. De esta forma rememoran el traslado del monarca desde el parador de turismo de Jarandilla (antiguo castillo de los Condes de Oropesa) hasta su retiro definitivo en Yuste. El día grande será el sábado, concentrando cerca de la mitad de citas organizadas por la Mancomunidad, Adicover, la Red de Itinerarios Carlos V y los tres ayuntamientos participantes. El domingo proseguirán las actividades, si bien solo en horario de mañana, que irán desde visitas teatralizadas a cuentacuentos renacentistas y talleres familiares.

Ampliar HOY

En Montehermoso viven fiesta de 'Los Negritos de San Blas', una festividad declarada de Interés Turístico Regional. El sábado a las 11.30 horas se oficiará una misa y a continuación habrá una exhibición de danzas de los 'Negritos', seguida de un pasacalles y venta de cordones del santo. A las 15.00 horas hay programada una degustación popular de paella y después baile con la orquesta Evanix en la carpa municipal. Un concierto de tributo al Barrio, a cargo de Hijos de Levante, pone el domingo a las 20.30 de la noche el broche final a esta popular fiesta.

Valverde del Fresno también celebra hasta el lunes 6 de febrero sus fiestas patronales en honor a San Blas. Una festividad con arraigo igualmente en la localidad de Toril, donde han organizado diversas actividades en honor al santo, como degustación de dulces típicos, verbenas y espectáculos infantiles.