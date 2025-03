Los carnavaleros de Mérida recuperan el María Luisa 23 años después

Noche para el recuerdo la de ayer en el María Luisa. Abrió la chirigota de Nono Saavedra con las Justinas a las nueve lo que ... puede ser el COAM más largo de Mérida. A una media de cinco horas por sesión, salen solo para preliminares veinte horas de María Luisa. Toca dosificar para llegar al domingo a medianoche.

En el tercer anfiteatro se desgañitaban los seguidores del Coleccionista y en el patio de butacas mucho carnavalero olfateando lo que está por venir. 'Selfis' en las butacas para el recuerdo. Panel para hacerse fotos en la fachada. Luces en Valverde Lillo y las componentes de las Justinas en la puerta. Vestidas de robot. Las robotisas del María Luisa. Llegó también pronto Ángel Briz. Le toca dirigir este año al jurado. «Trabajan todo el año. Hay mucho nivel y el premio solo se lo podemos dar a una». No dijo nada nuevo. Pero se comprometió poco antes de empezar el concurso a dirigir respetando el esfuerzo de los últimos meses. Cinco minutos faltaban y llegaron las primeras palmas. Animando. En el María Luisa todo es más recogido.

CUARTOS Viernes 3. Hostal Imperial Doña Lali (cuarteto), Los vulnerables (comparsa), Este es mi banco y cada día el de más gente (chirigota). Descanso. Un mundo ideal (coro), Lokácostao (chirigota) y El circo (comparsa). A las nueve de la noche.

Sábado 4. Las trágicas (cuarteto), Los que faltaban (comparsa), Los que te cogen las vueltas (chirigota). Descanso. La jugada maestra (coro), La marara (chirigota), La j'otra (comparsa) y Las mimas (chirigota). Alas ocho.

Domingo 5. Los amigos del presi (cuarteto), Las legendarias (comparsa), Sabemos lo que queremos (chirigota). Descanso. La fiera (coro), Las fanáticas (chirigota), Comparsa de Calamoente (comparsa) y Los que no saben decir no (chirigota). A las seis de la tarde.

Da igual estar en la primera que en la última fila. El público tiene a los que cantan encima. Y más este año, que se ha recuperado la tradición de los noventa. Todas las agrupaciones hicieron su pasacalles hasta el Teatro. Algunas entraron y otras salieron por el patio de butacas hasta el escenario. Cuenta atrás de diez a cero y a las nueve en punto se levantó el telón. Veintitrés años después, el Concurso de Agrupaciones de Mérida (COAM) vuelve al sitio de sus mejores años. Las robotisas acomodadoras del María Luisa se iluminaron. Llevaban hasta el logo del ML en el pecho. Cantaron mucho a Mérida, lo daba el tipo y lo hace siempre Nono.

Retomaron las agrupaciones la tradición de los noventa de salir o entrar al teatro por el patio de butacas

Reivindicaron a las mujeres chirigoteras de Mérida y enlazaron en sus letras a todas las agrupaciones con las que compartían anoche cartel. Hablaron del Emerita Lvdica, de Santi Amaro y de Miguel Valdés. Y hasta del Papa con Osuna. Y por supuesto, no faltaron las referencias a Madrigal y Valiente. Se bajaron del escenario y se fueron por el patio de butacas. Encantadas están las robotisas del María Luisa con su teatro. Ya lo dijeron. Venir del Palacio es como cambiar un Twingo por un Ferrari o un Casio por un Rolex, pero no lo cambian. Aviso claro a los que piensan que es demasiado pequeño para el concurso. Se cantará mucho estos días a la mudanza. No hay una unanimidad entre los carnavaleros. Hay quien recordaba ayer el trenecito de hace treinta años que llevaba a las agrupaciones del María Luisa a la Sala Trajano porque no cabía todo público y tenían que cantar dos veces. Estuvieron las Justinas a la altura. Abrieron por lo alto el COAM.

Tres sesiones

Por delante todavía tres sesiones. Hoy suben al escenario un cuarteto, un coro, dos comparsas y dos chirigotas. Arranca el cuarteto del Hostal Imperial y luego Los vulnerables. Antes del descanso la chirigota Este es mi banco. En la segunda parte El mundo ideal, el coro que ya estuvo en Cádiz y que pronto conocerá si pasa de fase. Después Lokácostao, la chirigota que ganó el año pasado. Cerrará la comparsa el Circo.

Mañana maratón. Arranca la sesión una hora antes, a las ocho porque ha reservado la organización para el sábado siete grupos. Abre el cuarteto de Las trágicas y le sigue la comparsa Los que faltaban, la favorita del público. Luego la chirigota Los que te cogen las vueltas y tras el descanso el coro La jugada maestra y La marara. Hay este año mucho interés por escuchar a La marara, son los únicos que han permanecido en el concurso en estos 23 años fuera del María Luisa.

Después La J'otra. Terminan mañana Las mimas. El domingo madrugan los carnavaleros. A las seis llega la sesión con el cuarteto Los amigos del presi. Luego las Legendarias y la chirigota Sabemos lo que queremos. Tras el descanso La fiera, un coro con buenas referencias y Las fanáticas, de las chirigotas más esperadas este concurso por lo que hicieron el año pasado en su debut. Se quedaron a décimas de ganar. Anoche estaban entre el público.