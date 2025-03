Patrimonio por todos los rincones y ver a un monstruo de cerca

Este artículo corresponde a la newsletter 'Serendipia', que te que te informa de actividades culturales.

Cultura por los cuatro costados es lo que te vas ... a encontrar este sábado, día 14. Si el anterior unas 115.000 personas participaron en la Noche en Blanco de Badajoz, en esta ocasión Cáceres y Mérida, nuestras dos Ciudades Patrimonio de la Humanidad, harán lo propio para que puedas disfrutar el riquísimo patrimonio de estas dos ciudades. A partir de las 8 de la tarde podrás visitar mayoría de los monumentos y edificios cacereños y emeritenses y en Cáceres no debes perderte el espectáculo de acrobacias aéreas y circenses en torno a la figura del dragón 'Drak Flama' en la Plaza de San Jorge (22.00). La música estará presente por todos los rincones de la parte antigua: para los melómanos, la Orquesta de Extremadura dará un concierto en la Plaza Mayor (22.00 horas); el jardín del Palacio de Carvajal acogerá un concierto del Ensemble de Metales del Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa (21.00); Silvia Valadés, acompañada por Raúl García al piano, cantará en la plaza de Santa María (2130); el grupo de folk Trébol actuará en las Claras (20.30) y San Mateo (23.30), y el Museo Helga de Alvear acogerá una nueva dj session, con música en su patio, a partir de las 21.30 horas. También podrás disfrutar de coreografías, música y ritmos modernos en la puerta del Museo de Cáceres, con propuestas de grupos locales que van desde el K-Pop hasta la danza del vientre. Vamos, que dependiendo de tus gustos, tienes dónde elegir.

La literatura también estará presente en esta 'Noche del Patrimonio' cacereña, ya que al pie de la Torre de Bujaco podrás ver una muestra de editoriales con los últimos trabajos publicados por Tau Editores, Ediciones Liliputienses, Editorial La Moderna, Habla de Arte, Norbanova y Letras Cascabeleras; y en la taberna Sir Lancelot se presentarán los cuentos ilustrados de Ara Vaughan, con música en directo.

Si lo tuyo es la danza, el Conservatorio de Danza ha preparado un recital en el Foro de los Balbos en torno a la figura de la mujer, desde el ballet de 'La bella durmiente' hasta propuestas más contemporáneas (21.30 ); y también puedes ver 'Voltar, voltar', de Aurora Bauzà y Pere Jou, con la participación del Coro de Cámara de Beja en el Palacio de Camarena, en la sede del Colegio de Arquitectos (20.30 y 21.30).

Por otro lado, si estás en Mérida, durante todo el día (de 10.00 a 24.00 horas) tienes que darte una vuelta por el mercado de artesanía instalado en la Plaza de las Méridas del Mundo y no puedes perderte el desfile de la Legio V y la Legio X hasta el Museo Nacional de Arte Romano (19.45). Precisamente el Museo acogerá estaciones de interpretación alusivas al ejército romano, el ceremonial en torno al recién nacido en Roma y al mundo de la magia y la adivinación (21.00-24.00).

La música estará presente en la Alcazaba Árabe con los Coros y Danzas de Nuestra Señora de La Antigua (20.30), el recital de canciones y poemas por Luis Miguel Espino (21.30) y 'La Caja de Pandora. El hilo de la esperanza' por La Cantera de Fuensanta Blanco (23.00). También la encontrarás en la sala capilla del Parador Nacional: Coro Juan del Encina (19.30); Coro Ad Libitum (20.00); Coro Ubi Sunt? (20.30); Coral Emerita Augusta (21.00) y Guillermo Segovia (21.30). Y en la Plaza de las Termas de Pontezuelas la Banda de Música de Mérida ofrecerá un concierto (20.00).

La danza será la protagonista de los espectáculos 'Dual', por Marcat Dance en el Templo de Diana (22.30) y la danza contemporánea 'Toda la luz del mediodía', por Julián Pacomio, en el Teatro María Luisa (21.00).

La cultura llegará también e los más pequeños, ya que en el Arco de Trajano Saltantes Teatro te ofrece la obra de teatro familiar 'El jorobado' (19.00). Y en el Centro Cultural Alcazaba habrá cuentacuentos infantiles a cargo de Yörik y un taller de canto público juvenil con Claudia Abela (19.00). TAPTC Teatro representará la obra '50.000 pesetas' (22.30). En la Biblioteca Juan Pablo Forner habrá dos lecturas dramatizadas 'Mujeres, amor y libertad' de escritoras españolas y latinoamericanas (21.30) y 'Ejercicios de estilo de Raymond Queneau' (21.45).

¿«¡Pechos fuera!»?

Y ahora, permíteme un huequito para la nostalgia. Y es que el sábado, día 7 de septiembre, murió el cantante y compositor Alfredo Garrido. Quizás su nombre no te suene, pero seguro que su obra sí: fue el compositor de 'Mazinger Z', 'Marco', 'La abeja Maya, 'Heidi', 'Vickie el vikingo', 'Pippi Calzaslargas' y un montón de series infantiles más. Vamos, la banda sonora de mi infancia, ¿también de la tuya? «En un puerto italiano, al pide de las montañas, vive nuestro amigo Marco...», todavía me acuerdo y eso que han pasado 'taitantos' años desde que parecía que no había niños en casa porque estibábamos pegados a la pantalla cada vez que emitían la triste historia del niño italiano buscando a su madre. ¿Y qué me dices de la canción del enorme robot justiciero japonés: «La maldad y el terror, Koji puede dominar. Y con él, su robot, Mazinger...». No me resisto a contarte una anécdota: todos los niños y adolescentes de entonces (la serie se estrenó en 1978 en TVE) recordamos que Afrodita A, el robot femenino que pilotaba Sayaka y que ayudaba a Mazinger, gritaba «¡Pechos fuera!» cada vez que disparaba de los misiles que salían de sus pechos. Pues no, nuestra memoria nos traiciona, es algo que está en el subconsciente colectivo pero esa frase nunca se dijo en la serie de dibujos animados nipona. Y ahora es cuando te pondría el emoticono de la chica llevándose las manos a la cabeza si te estuviera mandando un whatsapp.

Esta semana te recomiendo...

La realidad supera a la ficción. Solo tienes que ver el documental 'Cómo cazar a un monstruo', del youtuber Carles Tamayo. Cuenta la historia real del pederasta Lluís Gros, condenado a 23 años de cárcel por abusos sexuales a menores entre 2007 y 2011 en Cataluña. El autor del documental había conocido a Gros cuando era adolescente porque este regentaba un cine en el que Tamayo proyectaba sus cortos. En 2019 el pederasta se puso en contacto con el youtuber para que este le ayudase a lavar su imagen, grabase un documental contando su vida y demostrase su inocencia, porque quería aparecer como una víctima que está siendo perseguido de forma injusta. Pero lo que el joven youtuber fue descubriendo conforme avanzaba su investigación es escalofriante. A pesar de estar condenado a 23 años de prisión, Gros hacía vida normal y en el impactante documental que puedes ver desde hace unos días en 3 capítulos de una hora en Prime Vídeo, muestra la impunidad en la que vive este monstruo, convencido de que no ha hecho nada malo, lo que contrasta con el sufrimiento de sus decenas de víctimas, algunas de las cuales también aparecen en el documental de Tamayo, que descubre que los abusos comenzaron en los años 70. Carles Tamayo denuncia que si Gros ha logrado estar tantos años viviendo con total impunidad y a pesar de estar condenado seguía libre y en contacto con menores, es porque el sistema le ha protegido, había gente enterada de sus abusos y no hizo nada, por lo que mientras ves el documental, aprietas los dientes y sientes impotencia porque te hace pensar que si le hubieran parado los pies a este abusador, se habría evitado el sufrimiento de muchísimos niños. Y cuando por fin le ponen en busca y captura, tiene que ser Carles Tamayo el que le busque y le encuentre y llama a los Mossos d'Esquadra para que le detengan, algo que le resulta difícil conseguir por problemas burocráticos. Yo vi 'Cómo cazar a un monstruo' anoche de un tirón, pegada a la pantalla hasta las tantas porque no daba crédito al comportamiento de este ser abominable, al que el dolor que causó le provoca indiferencia y ni siquiera es capaz de pedir perdón a sus víctimas, a las que menosprecia. No te sigo contando, te recomiendo que veas el documental. Es atroz y espeluznante. El trabajo de Carles Tamayo para desenmascarar y mostrar la impunidad de un depravado como Lluís Gros es como para quitarse el sombrero. Insisto, tienes que verlo.