Un objeto cotidiano que Miguel Sansón convierte en obra de arte

Imagino que estos días estarás de procesión en procesión semanasantera, pero si ... tienes un hueco, te animo a que te pases por la exposición 'Sit/Art/Space' del almoharinense Miguel Sansón, que estará hasta el domingo, 20 de abril, en El Hospital Centro Vivo de Badajoz, donde de forma permanente se encuentra también presente el artista con la escultura conmemorativa de los 40 años de ayuntamientos democráticos que puedes ver en uno de los patios. A mí no me había dado tiempo de acercarme a esta curiosa exposición, fui ayer a verla y me encantó admirar las 38 sillas, un mueble que Sansón convierte en una obra de arte. Entre ellas, con títulos tan sugerentes como 'Adán y Eva', 'Anuncciata', 'Omm', 'Venus on line', 'Anás', 'Amadora', 'Millenium', 'Madonna', 'Black&white', 'Tauro', 'Eiffel', 'Estela' o 'El abrazo de Margarita (menina)', estrella de la exposición, se encuentran cuatro piezas elaboradas con materiales reciclados, como metal de desguace, restos de coches u objetos de desecho, las últimas a las que ha dado forma el artista, y que se enmarcan en el concepto de la regla de las tres erres de la ecología: reutilizar, reducir y reciclar.

Newsletter Rosa Perales, profesora de la Universidad de Extremadura y comisaria de la muestra destaca en los carteles de la muestra que: «Esta exposición muestra dos tiempos en los que Miguel Sansón ha elaborado otras maneras de concebir el arte, basándose en un sencillo objeto común, no aislado sino repleto de símbolos que marcan su filosofía existencial, ubicada en un lugar no físico. Sus sillas forman parte de un espacio que deja de ser decorativo y que se eleva a la categoría de arte, a través de formas y recursos materiales llenos de plasticidad y belleza». Es tal la importancia de estas más que sillas yo diría que esculturas, que algunas de las piezas de la colección de Miguel Sansón que puedes ver en El Hospital Centro Vivo de Badajoz han pasado por galerías de ciudades como Nueva York, París, Florencia o Miami, así que acércate a admirar estas obras de arte, te sorprenderá su belleza. Más sillas que mezclan el simbolismo y el arte Sansón me acordé de otras sillas convertidas en obras de arte que he visto y que me llamaron la atención, como 'Broken chair' ('Silla rota'), una silla gigante con una pata rota de madera del artista suizo Daniel Berset, realizada por el carpintero Louis Genève. Situada delante de la entrada principal del Palacio de las Naciones en Ginebra desde 1997, la escultura está realizada con 5,5 toneladas de madera y tiene una altura de 12 metros y simboliza el rechazo de las minas antipersonas y de las bombas de racimo por parte de la sociedad civil. Impresiona por su tamaño y también por lo claramente que transmite el mensaje que pretende, una obra sencilla y directa al corazón de la persona que la mira. Noticia relacionada Planes alternativos para disfrutar de la Semana Santa en Extremadura Pero la obra de arte protagonizada por sillas que más me impactó por su simbolismo y por el trágico pasado de la zona en la que se enclava, es la situada en la plaza de los Héroes del Gueto, en el distrito de Podgórze, cerca del barrio judío de Cracovia, que durante la Segunda Guerra Mundial fue convertido en el gueto donde los judíos eran obligados a residir, sin poder salir de allí. Esta era la plaza principal del gueto, y allí los nazis seleccionaban a las personas que consideraban aptas para trabajar o las que debían ser transferidas a campos de concentración como el de Auschwitz, a unos 60 kilómetros de allí. Esta instalación que recuerda a las víctimas judías de los nazis está compuesta por dos perímetros con un total de 70 sillas. El el exterior se disponen 33 grandes dispuestas en filas, evocando los judíos que estaban llamados allí. Estas miran hacia la antigua farmacia de la plaza y tres de ellas lo hacen hacia la calle Lwowska, donde se conserva un fragmento de la pared original del gueto, y hay otras 37 sillas más pequeñas para sentarse que rodean a las más grandes. Las sillas representan a las miles de personas que salieron desde esta plaza hacia Auschwitz, Chelmno, Belzec, Płaszów y prácticamente hacia todos los campos de exterminio de los nazis. Mirar aquella plaza con sus sillas vacías es conmovedor, se te pondrá la piel de gallina, porque fue el lugar en el que reunieron a cientos de miles de judíos durante las deportaciones masivas y donde esperaron durante horas su último viaje hacia la muerte en la mayoría de los casos. Esta plaza es uno de los muchos rincones de Cracovia que aparecen en la famosa película de Steven Spielberg 'La lista de Schindler', aunque entonces no estaba llena de sillas, porque fue en 2005 cuando la ciudad de Cracovia encargó la creación de un monumento inspirado en las memorias de Tadeusz Pankiewicz, un farmacéutico católico polaco que fue el único residente no judío que permaneció en el Gueto de Cracovia durante la ocupación de Polonia y que escribió: «En Plac Zgody, una cantidad incalculable de armarios, mesas, aparadores y otros muebles estaban pudriéndose». Estas palabras inspiraron la instalación de sillas metálicas sobredimensionadas que simbolizan los muebles y equipaje que quedaron atrás y la ausencia de aquellos que una vez se sentaron allí. Esta semana te recomiendo... El Museo de Cáceres se suma a la celebración de la festividad de San Jorge, patrón de la ciudad, con una programación especial del 21 al 27 de abril. Entre las piezas destacadas se exhibirá de manera excepcional el 'Libro de la Cofradía de San Jorge', una valiosa obra del siglo XVI prestada por la Diócesis de Coria-Cáceres que habitualmente se custodia en el Archivo Diocesano. Además, acogerá la instalación artística del 'Dragón de San Jorge', una creación colectiva elaborada por los alumnos del Colegio María Auxiliadora de Cáceres. El 24 de abril a las 19.00 horas Pablo Alejandro Cruz Franco pronunciará la conferencia 'La restauración de la ermita de San Jorge: de la teoría a la praxis' y compartirá con el público el proceso y las claves técnicas de este trabajo de recuperación patrimonial. El sábado, 19 de abril, podrás asistir al concierto homenaje a Joaquín Sabina que tendrá lugar a las 20.00 horas el Teatro María Luisa de Mérida, a cargo de 'Malas compañías', banda liderada por Justo Mullor que ha sido pionera en homenajear a Sabina y destaca por su calidad musical y autenticidad. El cantautor Pedro Guerra estará el 22 de abril a las 20.30 horas en el Complejo Cultural Santa María de Plasencia. Y otro cantautor, el extremeño Luis Pastor, te hará disfrutar de una velada llena de sensibilidad y arte el 22 de abril a las 20.30 horas en El Corral de las Cigüeñas de Cáceres, donde con su habilidad para contar historias te acompañará en un viaje a través de sus canciones más queridas y sus nuevos temas. Si quieres hacer cualquier sugerencia o recomendación, escríbeme a serendipia@hoy.es. Me encantará saber tu opinión. Te agradezco que recomiendes la newsletter, a la que puedes apuntarte aquí Espero que disfrutes del fin de semana y que vuelvas a leerme el jueves que viene.

