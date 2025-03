Las mujeres protagonizan numerosas actividades culturales para celebrar el 8M

Marisa García Badajoz Jueves, 6 de marzo 2025, 15:55 Comenta Compartir

Si acudes regularmente a las actividades culturales que se programan en Extremadura, te habrás dado cuenta de que el público que acude a ellas es mayoritariamente femenino. A las mujeres nos interesa mucho la cultura y siempre que podemos acudimos a obras de teatro, conciertos, exposiciones, presentaciones de libros, conferencias..., donde los rostros femeninos abundan. Y en estos días, previos a la celebración del Día Internacional de la Mujer, que tendrá lugar el sábado, un 8M festivo a la vez que reivindicativo, se han programado algunas actividades culturales con ellas como protagonistas, y en las que te animo a participar, porque creo que te resultarán interesantes.

La primera de ellas tendrá lugar esta tarde, y podrás escuchar a Lila Horovitz (contrabajo y voz) y Pia Tedesco (voz, guitarra tenor y ukelele) en 'Dos mujeres contrabajo', a partir de las 20.00 horas en El Hospital Centro Vivo de Badajoz. Cantarán canciones que van desde 'Fever' a 'Material girl', de 'Volver a los 17' a 'Bei mir bist du schoen', de Nina Simone a Los Beatles, para dos voces, contrabajo, ukelele y guitarra tenor. Lila Horovitz y Pia Tedesco son dos grandes artistas que te ofrecen humor canallesco, pop, swing, soul y creatividad que reinventan con frescura a clásicos de siempre y su música desenfadada te hará pasar un rato muy agradables y divertido.

Siguiendo con espectáculos a cargo de mujeres, la obra de teatro 'Soliloquio de grillos', de Juan Copete, nos cuenta la historia de tres mujeres desaparecidas en la Guerra Civil española, que fueron encontradas en fosas comunes. Ellas huyeron entre caminos y rastrojos porque no les quedó otra o se abrazaron al espejismo republicano de una España que pretendía ser libre. Puedes sumergirte en su narración hoy, 6 de marzo, a las 20.00 horas en el Centro Cultural de la Antigua de Mérida, y descubrirás a tres mujeres con miedo y falsos sueños, quienes entre palabras de rencor y diálogos de esperanza, cuentan sus recuerdos en voz alta, tanto que ni los grillos pudieron acallarlas.

La banda extremeña 'Monalisa', liderada por la voz de Conchy Mendo, acompañada por Óscar Trigoso a la batería y Antonio Mariscal al bajo, presenta su segundo disco 'Postales desde Marte', esta noche, 6 de marzo, a las 20.30 horas en el Gran Teatro de Cáceres, y seguro que consiguen inundar el escenario de energía.

El cortometraje documental 'Trazos invisibles' nos sumergirá el viernes, día 7, a las 19.30 horas en la Residencia Universitaria Hernán Cortés de Badajoz en la vida y la lucha de 14 mujeres cuidadoras de Alburquerque y San Vicente de Alcántara, quienes, a partir de un proyecto de acompañamiento personal, se han abierto y han contado sus vivencias, en las que no faltan el amor y el sacrificio con el que sostienen la cotidianidad de personas que tienen diversidad funcional.

Otra actividad protagonizada por mujeres a la que puedes asistir es a 'Norbanova Debate', una mesa redonda sobre mujeres emprendedoras en la víspera del Día de la Mujer, que tendrá lugar el viernes 7 a las 19.30 horas en la Biblioteca Pública de Cáceres A. Rodríguez Moñino/M. Brey de Cáceres. Cuatro mujeres, Arlette Silva, profesora de educación física y especialista en psicomotricidad; Lorena Peralta, que está al mando de los fogones del restaurante mexicano 'Tacos de doña Loren' de Cáceres; Miriam A. Gómez Cornejo, fotógrafa y responsable del estudio creativo y librería especializada 'La lente y el pincel' de Cáceres; y Esmeralda Blanco Laya, responsable de los apartamentos turísticos 'Mansaborá', conversarán sobre cómo pusieron en marcha sus proyectos empresariales, los retos a que se enfrentan, las dificultades y expectativas que se han encontrado en una ciudad como Cáceres, cómo ven la respuesta de los consumidores y potenciales destinatarios de sus servicios... en definitiva, te hablarán sobre el difícil camino del emprendimiento y su charla te resultará enriquecedora.

No puedes perderte tampoco la presentación de libro 'Reversibles' de la escritora y columnista de HOY Victoria Pelayo Rapado. El próximo miércoles, 12 de marzo, a las 19.00 horas, en el edificio Montesinos 22 de la Fundación CB en Badajoz, Victoria Pelayo te hablará de este libro de relatos en los que, según cuenta, la vida es como un forro reversible, lo bueno puede volverse malo, y lo malo, peor. En 'Reversibles' asistirás al despertar precoz de una niña a la sexualidad, al instinto de supervivencia de un personaje cuando el mundo se hunde, o a cómo el aburrimiento conduce al absurdo. En estos relatos encontrarás también algún personaje que mantendrá la cordura y su fortaleza a pesar de malvivir en la calle, y cuando leas 'Reversibles' intuirás qué ha llevado a sus protagonistas a esa situación, una mala decisión, como el caso de Adrián, el reencuentro…

La semana que viene también se presenta otro libro que tiene temática femenina, 'La mujer en el fútbol', el martes, día 11, a las 19.00 horas, en el edificio Montesinos 22 de la Fundación CB, que destacará el papel de la mujer en el fútbol gracias a la obra publicada dentro de la Colección Universo Femenino, de la mano de Antonia Cerrato Martín-Romo, Luisa Currito, Stefanía Di Leo, Emilia María González Vadillo, Mariú Jacobitti Chamizo, Ivonne Sánchez–Barea, Zacarías Calzado Almodóvar, Anastasia Malfeitos Carrasco y Javier Feijóo. Hablarán de un sector en el que la hegemonía masculina no dejaba paso al género opuesto y cualquier circunstancia era motivo de discriminación o mofa. Pero el empuje femenino consiguió derribar barreras, aunque las futbolistas aún siguen luchando para acabar con la diferencia salarial, los abusos de entrenadores, la falta de conciliación familiar... Una carrera de obstáculos que hizo que muchas jugadoras se quedaran por el camino, perro que no ha hecho desistir a otras, que siguen persiguiendo su sueño: jugar al fútbol.

Por último, te animo a participar en las concentraciones que el sábado se celebran en las ciudades y pueblos extremeños con motivo del 8M. Tu presencia sigue siendo necesaria.

Héctor Alterio, con 95 años y en el escenario

Cambiando de tercio, este sábado, día 8, tienes la oportunidad de ver a un actor colosal en el escenario. Héctor Alterio, con 95 años, te contará 'Una pequeña historia' en el Gran Teatro de Cáceres a partir de las 20.30 horas. Yo tuve la oportunidad de ver a Alterio cuando protagonizó la obra de teatro 'Yo Claudio' en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en 2004 y aún no lo he olvidado, es un actor inmenso que se come el escenario. Por eso te recomiendo que vayas a ver esta función montada sobre la base de un viaje de ida y vuelta entre Buenos Aires y Madrid y que este magnífico actor te narra entre el amor y el humor, junto a la música de Juan Esteban Cuacci. El espectáculo, con dramaturgia de Ángela Bacaicoa, la compañera de vida de Alterio, relata cómo Héctor se vino a España en 1974, con cuarenta años, para presentar la película 'La tregua' y cuando quiso volver, ya no había aviones de regreso para él. En 'Una pequeña historia' cuenta como Madrid resultó ser a la vez su cárcel y su salvación, porque tuvo que enfrentarse al dolor de vivir fuera de su patria sin haberlo elegido. Exiliado político, el hombre de teatro que era Alterio se convirtió en un trovador y recorrió España recitando versos de León Felipe. En 'Una pequeña historia', Alterio recita tangos e hilvana la emoción de todos estos años entre León Felipe, Borges, Catulo Castillo, Piazzolla, Horacio Ferrer, Hamlet Lima Quintana y Eladia Blázquez. No tendrás muchas oportunidades de ver a este monstruo en el escenario. Aprovéchala.

