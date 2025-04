La moda se acerca a las salas de exposiciones de Badajoz... y hasta al Louvre

Este artículo corresponde a la newsletter 'Serendipia', que te informa de actividades culturales

El Louvre, el museo más visitado del mundo, abre sus puertas a ... la moda y acoge por primera vez una exposición de alta costura en la que propone un recorrido por las cumbres de la alta costura desde los años 60 en una especie de diálogo con las salas y objetos llenos de historia del museo. Desde mañana, día 24 de enero, al 21 de julio de 2025, exhibirá en 'Louvre costura. Objetos de arte, objetos de moda' sus tesoros de arte clásico junto a las creaciones de los más grandes diseñadores de moda y jóvenes promesas. Todo un acontecimiento que refleja el creciente interés por la moda, que también es cultura.

Y a pequeña escala, la moda también está presente en algunos de los espacios expositivos extremeños, como El Hospital Centro Vivo de Badajoz, que acoge hasta el domingo 26 la exposición 'Spain for Freddie. 7 looks', en la que la artista extremeña Guadalupe Mateos, educada entre costuras, presenta su colección de trajes flamencos en los que reinterpreta siete de los icónicos atuendos de Freddie Mercury, el genial cantante de Queen, provocador también con la ropa que lucía. Mateos añade a sus trajes elementos peculiares que diferencian sus prendas del resto y le aportan originalidad y dinamismo. En la exposición puedes ver «customizacines» como la del look que llevaba Freddie Mercury cuando por primera vez presentó en vivo el tema 'Bohemian rhapsody', el body de Arlequín que utilizó en los años 1977 y 78, la blusa y falda que lucía en el divertido videoclip 'I want to breakfree', el mono rojo con ojos que vestía en el videoclip 'It's a hard life', los vaqueros y camiseta blanca que llevó en el macroconcierto 'Live aid' que tuvo lugar el 15 de julio de 1985, una bata de cola inspirada en el conocido traje de la chaqueta amarilla que Mercury utilizó en su última gira con Queen, 'Magic tour', en 1986 y, por último, la capa y la corona de rey que usó también en esa última gira, prendas se convirtieron en icono de Queen. Una muestra curiosa, sin duda.

Y ya que estás en El Hospital Centro Vivo, acércate a otra de las salas y disfruta hasta el día 26 con la exposición 'Rubor', de la artista Lola Cáceres, que presenta coloristas retratos de mujeres a las que la artista quiere homenajear porque han sido referentes, pioneras y valientes y que, a pesar de las circunstancias adversas, no se ruborizaron a la hora de exponer sus pensamientos, su arte y sus obras. Lola Cáceres les ha sacado el alma a una veintena de mujeres: Dulce Chacón, Frida Khalo, la reina Isabel II, Marie Curie, Valentina Tereshkova, Ana Frank, Rita Hayworth, la madre Teresa de Calcuta, Mayala Yousafzai, Lola Flores, Elizabeth Taylor, Hady Lamarr, Amelia Earhart, Coco Chanel, Rigoberta Menchú, Simone de Beauvoir, Clara Campoamor, Virginia Woolf, Rosa Parks, Sofía Loren, Marilyn Monroe y Jane Fonda. La colección tiene también un propósito divulgativo, ya que pretende que, además de admirar los cuadros, nos interesemos en las mujeres retratadas y, para ello, se ofrece, a través de QR, información sobre la vida y obra de estas mujeres y algunas de las frases más populares que pronunciaron.

Diferentes tipos de música donde elegir

Si te gusta la música, que seguro que sí, tienes muchas propuestas donde elegir en los próximos días. Yo apostaría por disfrutar con Swing Ton Ni Song, grupo del que ya te he hablado en varias ocasiones, porque me encanta y me divierte muchísimo. Sus músicos, con la magnífica voz de Aurora Samino, te trasladarán mañana viernes, 24 de enero, a partir de las 20.30 horas, desde la Residencia Universitaria Hernán Cortes de Badajoz hasta la Nueva Orleans de los años 20 y 30 con su jazz y swing, ya que te ofrecerán una amplia selección de aquella maravillosa época musical, y todo ello aderezado con sentido del humor y alegría a raudales. Siempre te digo lo mismo, pero no te los pierdas. Será un tiempo muy bien invertido, y además su actuación es gratis en la RUHC.

Otro magnífico plan es asistir el próximo lunes, 27 de enero, al concierto que los reconocidos pianistas Alexander Kandelaki y Mariana Gurkova, bajo el nombre de Dúo Alma, te ofrecen en el salón noble de la Diputación de Badajoz a partir de las 20.30 horas. Estos prestigiosos concertistas y docentes ofrecerán un programa en el que dialogarán las danzas húngaras de Johannes Brahms y las eslavas de Antonín Dvorak.

El cantante Agus Moriano ofrecerá a las siete de esta tarde de jueves en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Ingés un recorrido por la canción de autor y algunos referentes del pop español con el título de 'Una mirada a los cantautores.

La Orquesta sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Badajoz 'Bonifacio Gil', con Juan Pablo Valencia como director, te ofrece hoy jueves, a partir de las 20.00 horas, un concierto en el Palacio de Congresos de Badajoz, en el que interpretará obras de Jaime Cuervo, Ludwig van Beethoven, Paul Dukas y Nikolái Rimski-Kórsakov.

El cuarteto de cuerdas pacense Busker String Quartet ofrece un concierto mañana viernes, 24 de enero, a las 12.00 horas en el Centro Joven de Badajoz, en el que interpretará piezas de sus dos álbumes homenaje a la música tradicional del oeste europeo.

La gira 'Ratitos buenos 2025' de Paco Candela recala mañana viernes a partir de las 19.00 horas en el Palacio de Congresos de Badajoz, donde cantará las canciones que han marcado su carrera artística con un nuevo espectáculo lleno de sorpresas, risas, emociones, sevillanas, tangos, fandangos, baladas, flamenco, arte y «ratitos buenos».

Sergio Dalma, el maestro de la balada en español, ha cumplido 35 años sobre los escenarios y llega el sábado, día 25, a las 21.00 horas al Palacio de Congresos de Cáceres con su gira 'Sonríe porque estás en la foto'. Dalma presentará en directo su nuevo álbum con el que, según él, se reencuentra con sus inicios y vuelvo a los sonidos de los 80 con su característica y reconocible voz, interpretando las nuevas canciones del disco y también algunos de sus grandes éxitos.

Los adeptos de José Manuel Soto, un cantante con casi 40 años sobre los escenarios, tienen una cita con él mañana viernes, día 24, a las 20.30 horas, en el Teatro López de Ayala de Badajoz, y el sábado, día 25, también a las 20,30 horas, en el Gran Teatro de Cáceres, donde interpretará un repertorio que incluye sus éxitos de siempre y canciones populares, pasodobles...

Y el musical '¡Mamma mia!' llega al Teatro Alkázar de Plasencia, interpretado por jóvenes de la Factoría Joven de Plasencia, mañana viernes, día 24 a las 20.30 horas.

Otro plan que puedes hacer el domingo, 26 de enero, es ver una de las magníficas películas que ha interpretado Paul Newman para celebrar que ese día hubiera cumplido 100 años. 'El buscavidas', 'La gata sobre el tejado de cinc', 'El largo y cálido verano', 'La leyenda del indomable', 'Veredicto final', 'El color del dinero', 'Marcado por el odio'... tienes dónde elegir entre la extensa filmografía de Newman, un actor que estuvo siempre comprometido con los derechos civiles desde el progresismo, participó en la marcha sobre Washington de Martin Luther King, se opuso a la guerra de Vietnam y hasta fue declarado persona no grata por Nixon (imagina cómo se sentiría ahora con Trump).

