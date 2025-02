Medina Azahara te recuerda en Badajoz que eres libre como el viento

Marisa García Badajoz Jueves, 6 de febrero 2025, 15:10 Comenta Compartir

Este artículo corresponde a la newsletter 'Serendipia', que te informa de actividades culturales.

Los últimos días de la semana se presentan musicales en las ciudades de la región. Si eres nostálgico, tienes una oportunidad única de escuchar los temas de Medina Azahara, una banda ... legendaria que ha marcado el rock andaluz durante más de cuatro décadas. El grupo, que se despide definitivamente de los escenarios con su gira 'Hasta siempre', actuará el sábado, 8 de febrero, a las 21.00 horas en el Teatro López de Ayala de Badajoz. Cómo no recordar el estribillo de su canción de 1992, que era toda una declaración de intenciones, y que seguro que has tarareado –o gritado– en alguna ocasión: «Necesito respirar / descubrir el aire fresco / y decir cada mañana / que soy libre como el viento...». Los integrantes de Medina Azahara aseguran que esta gira será un homenaje a todos los que les han acompañado desde sus inicios, recorriendo los grandes éxitos que han forjado su historia, en los que seguro que, además de 'Necesito respirar', no faltarán 'Palabras de libertad', 'Paseando por la mezquita', 'Azahara, 'Siempre estarás en mí' o 'Todo tiene su fin', una canción premonitoria: «Siento que ya llega la hora / que dentro de un momento / te alejarás al fin / quiero que tus ojos me miren / que siempre recuerdes el amor que te di...».

Newsletter La música estará también presente hoy jueves, 6 de febrero, a las 20.30 horas en el Gran Teatro de Cáceres, donde actuará Hombre Tigre, una banda cacereña formada por el ilustrador y escritor Fermín Solís al bajo y sintetizador, Carlos Rubio a la guitarra y sintes, Rubén Cebrián con la batería y programaciones y Emilio Pérez es la voz de este proyecto, en el que sus integrantes practican un pop electrónico muy bailable y desenfadado que contrasta con sus nihilistas letras. También hoy jueves Fátima Santano lleva su poderosa voz y carisma al escenario del Hospital Centro Vivo de Badajoz, interpretando sus propias versiones de pop melódico junto a Pedro Monty, reconocido pianista y compositor. El concierto comienza a las 20.00 horas y seguro que pasas un buen rato (a pesar de la deficiente acústica del espacio), en el que la emotividad del pop melódico se fusionará con la elegancia del piano. Y el viernes, 7 de febrero, acércate a la sede de la Fundación CB en la calle Montesinos 22, donde, a partir de las 20.00 horas, podrás disfrutar de una noche de jazz en compañía de la cantante de Los Santos de Maimona Lola Santiago, uno de los valores de la nueva generación jazzística, a la que acompañarán en este concierto Miguel Ángel López al piano, Enrique Tejado al contrabajo y Javier del Barco a la batería para dar vida a un proyecto en el que la cantante extremeña se mueve entre zambas, candombes, boleros y chacareras para cantar a Atahualpa Yupanqui, Marta Valdés, J. Dolores Quiñones, Simón Díaz o Benny Moré. Otra cantante extremeña, Cira, dará un concierto el sábado 8 de febrero, a las 20.30 horas, en la Sala Trajano de Mérida (que afortunadamente sigue abierta). Con 'No me iré hoy', Cira, con su inconfundible voz, te trae un puñado de canciones honestas, desnudas, algunas desgarradas y profundas, con reflexiones acerca de la infancia, la madurez, la pérdida o la necesidad de reafirmación y cambio. También podrás a asistir esta semana a dos conciertos de la Orquesta de Extremadura, dirigida por la británica Catherine Larsen-Maguire, con el programa 'Strauss versus Strauss', hoy jueves, 6 febrero, a las 20.00 horas en el Palacio de Congresos de Badajoz y mañana viernes, 7 febrero, a las 20.00 horas en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena. Y el domingo, 9 de febrero, a las 21.30 horas el cantaor y compositor Israel Fernández actuará en el Palacio de Congresos de Cáceres. 'Una sombra en el rostro de Freud' Por otro lado, el documental 'Una sombra en el rostro de Freud' se presenta hoy jueves, 6 de febrero, a las 19.30 horas, en el Teatro López de Ayala de Badajoz, basado una investigación que realizó Florencio Monje durante más de 10 años, y está dirigido por Manuel G. Cano, con guion de Jesús Sánchez Adalid, narrado por Isabel Gemio, con música de Miguel Ángel Guerrero y Primitivo Rojas como la voz de Sigmund Freud. Esta película hace un recorrido por la vida de uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX, que pasó a la posteridad como el «padre de psicoanálisis», centrándose en sus últimos años y profundizando en cómo la enfermedad que padecía influyó en su legado, que marcó un antes y un después en la historia de las diversas disciplinas que trató. Por último, los conocidos actores Pablo Rivero y Clara Sanchís, dirigidos por Natalia Menéndez, actuarán el sábado, 8 de febrero, en el Teatro María Luisa de Mérida con la obra ' Cortázar en juego', un espectáculo creado a partir de los textos del autor argentino, que te lleva a realizar un viaje teatral a través de sus mundos con la fuerza expresiva de sus palabras, el atractivo de las historias, el enigma de sus personajes. La obra es un conjunto de historias entrelazadas que surgen una de otra, como si de un juego de muñecas rusas se tratara, historias cruzadas que buscan su propia correspondencia como en el juego de la rayuela, y en las que está presente también la música, al igual que en los textos de Julio Cortázar, y que será un elemento cómplice. Si quieres hacer cualquier sugerencia o recomendación, escríbeme a serendipia@hoy.es. Me encantará saber tu opinión. Te agradezco que recomiendes la newsletter, a la que puedes apuntarte aquí. Espero que disfrutes del fin de semana y que vuelvas a leerme el jueves que viene.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión