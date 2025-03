Las interesantes visitas que organiza la Asociación de Amigos del Arqueológico de Badajoz te esperan

Marisa García Badajoz Jueves, 13 de marzo 2025, 18:11 Comenta Compartir

Este artículo corresponde a la newsletter 'Serendipia', que te informa de actividades culturales.

La Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz se ... está moviendo bastante últimamente y está programando interesantes visitas. Si te interesa la cultura y la arqueología en particular, apúntate a las excursiones culturales que organiza, en las que seguro que aprenderás y disfrutarás a la vez. Te puedes inscribir aunque no seas socio o socia, pero si te atraen este tipo de actividades y la defensa de nuestro patrimonio, anímate y asóciate para que tengas preferencia para participar en visitas como la que tendrá lugar el próximo día 22 de marzo por dos localidades del Alentejo portugués con un rico patrimonio arqueológico e histórico: Monforte y Alter do Chão. Es una pena que ya estén completas las plazas para acudir a las visitas guiadas a los yacimientos arqueológicos de las villas romanas de Torre de Palma, en Monforte y la Casa de la Medusa, en Alter do Chão, además de otros enclaves de este último municipio, como el castillo y la Casa del Álamo y su jardín. Los asistentes que han tenido la suerte de participar estarán acompañados por arqueólogos y guías turísticos, que les explicarán lo que pueden ver en estos espacios, y luego podrán degustar una comida típica alentejana.

Newsletter Te preguntarás por qué te escribo sobre una visita guiada en la que las plazas ya están completas y no puedes participar, pero lo hago para que estés atento a las próximas actividades que programen, porque son tan interesantes como esta o la que tuvo lugar a finales de enero en la visita a los yacimientos arqueológicos de Hijoviejo, Cancho Roano y La Mata, de las que los participantes, como mi amiga Paula, volvieron encantados. Una iniciativa de la Fundación CB que debería repetirse Otro tipo de recorrido es el que te propone la Fundación CB con 'Badajoz a ras de cielo' para que descubras la ciudad de forma diferente. Son visitas guiadas que comenzarán hoy jueves, día 13, y se continuarán el 20 de marzo y 10 y 24 de abril. El problema es que tienen tanta demanda que las inscripciones están completas, así que esperemos que, dado el éxito de la iniciativa, vuelvan a programar más visitas para que puedas descubrir con ellas curiosidades como la ubicación de la antigua puerta principal de Badajoz, la Puerta de Santa Marina, punto de partida para recorrer uno de los ejes históricos de Badajoz; explorar la evolución urbana de la ciudad, realizar un viaje al pasado para evocar la historia de los tradicionales comercios y redescubrir rincones olvidados... para acabar en la terraza del edificio de la Fundación CB y disfrutar de la espectacular vista panorámica que ofrece de Badajoz desde las alturas. Esta semana te recomiendo... Hoy jueves, 13 de marzo, a las 18.00 horas, podrás asistir en el Hospital Centro Vivo de Badajoz a la charla 'Serios en serie. Albert Pla y la transgresión audiovisual' que el músico y escritor mantendrá con los asistentes, conducida por Patricia Sánchez Mora, en la que te integrará en su universo artístico a través de su trabajo en una conversación para aquellos que buscan en las series y el cine algo más que entretenimiento: una forma de pensar el mundo. Y si te gusta la charla con Albert Pla y te has quedado con ganas de más, el transgresor y polifacético músico dará un concierto el viernes a las 21.00 horas en el Teatro López de Ayala, que los organizadores aseguran que te sorprenderá por su capacidad para conmover, remover y no dejar a nadie indiferente con sus canciones, que cuentan historias trágicas y delirantes, cotidianas y sorprendentes, delicadas y brutales... Un espectáculo en sí mismo. Pero si este estilo de música no es el que gusta, prueba con Rewinder, que actúa esta tarde de jueves 13 en El Hospital Centro Vivo de Badajoz, donde el grupo pacense recreará los grandes éxitos del pop/rock español de los 80, 90 y 2000, versionando grupos míticos como Los Secretos, Hombres G, Loquillo, la Guardia o Los Ronaldos, pero en formato acústico. Si estás en Mérida no te pierdas el concierto de la cantante Aurora Samino con su hermano Abraham Samino al piano, que tendrá lugar mañana viernes a las 20.00 horas en el auditorio Centro Cultural Santo Domingo. Te he hablado en más de una ocasión de la magnífica voz de Aurora Samino, cantante del grupo Swing ton ni song, que parece de otra época. En esta ocasión, asistirás a un concierto al más puro estilo de Broadway, con canciones de musical y personajes de películas conocidas y la música trazará un recorrido emocionante por sus historias. Mi compañera Cristina Núñez, periodista del diario HOY, presenta el próximo miércoles, día 19 de marzo, el libro 'Reversibles' de la escritora y columnista de HOY Victoria Pelayo Rapado, a las 19.00 horas en la Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino/M. Brey de Cáceres. Victoria Pelayo, como ha hecho este miércoles en Badajoz, te hablará sobre los relatos que componen sus libro, en los que muestra como la vida es como un forro reversible, lo bueno puede volverse malo, y lo malo, peor, y te sumergirá durante un rato en su interesante obra. Otra propuesta atractiva es el homenaje a Timoteo Pérez Rubio –el pintor conocido también porque fue el responsable del traslado a Suiza de buena parte del Tesoro Artístico Nacional durante los últimos meses de la guerra civil española–, que tendrá lugar mañana, 14 de marzo, en el Meiac de Badajoz a las 19.00 horas. María Teresa Rodríguez, directora del MUBA, hablará de la obra de Pérez Rubio expuesta en este museo y Rocío Nicolás, conservadora del Meiac, presentará las obras expuestas en él, mientras que Manuel García Torrado, miembro del Patronato de Fundación Juan Uña y de su comisión delegada, expondrá la dimensión biográfica del artista, con nuevos aportes, fruto de su trabajo de investigación más reciente. Si lo que buscas es humor, Miguel Lago, un referente de la stand-up que cumple 25 años sobre los escenarios, lo celebra con su espectáculo el viernes 14 a las 20.30 horas en el Teatro Alkazar de Plasencia, con reflexiones sobre la actualidad y anécdotas personales, con su personal sello con mezcla de humor ácido, inteligente y provocador, junto con la energía y la química del público. Si quieres hacer cualquier sugerencia o recomendación, escríbeme a serendipia@hoy.es. Me encantará saber tu opinión. Te agradezco que recomiendes la newsletter, a la que puedes apuntarte aquí Espero que disfrutes del fin de semana y que vuelvas a leerme el jueves que viene.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Badajoz