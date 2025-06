Una iniciativa que te explica la cultura tartesia y te ayuda a comprender nuestra historia

Marisa García Badajoz Jueves, 12 de junio 2025, 16:25 Comenta Compartir

La nueva sala de Protohistoria es el reclamo cultural y turístico que atrae al Museo Arqueológico Provincial de Badajoz a numeroso público en las últimas semanas. Y dado el interés que ha suscitado, sobre todo por el atractivo de poder ver las caras encontradas en el yacimiento del Turuñuelo, la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico ha organizado para los próximos sábados 14 y 21 de junio, visitas guiadas para 25 personas por grupo a las 10.30 y a las 11.30 horas. Si quieres asistir, puedes hacerlo gratis, pero tienes que inscribirte en la Asociación (amigosmuseoarqueologicobadajoz@gmail.com o por WhatsApp en el número de la asociación 623542544). Seguro que son muchos los extremeños que se sienten atraídos por esta iniciativa, que esperemos que se repita durante más fines de semana porque contribuirá a acercarnos más a nuestro patrimonio y nos descubrirá los objetos e influjos culturales del Mediterráneo Oriental que llegaron al valle medio del Guadiana en el siglo VIII a. C. a través de las redes comerciales griegas y fenicias, como asegura el Museo. Además de los objetos hallados El Turuñuelo, verás otros encontrados en los yacimientos de Cancho Roano, El Palomar, La Mata y Medellín, y también te contarán en la visita cómo se introdujo el uso del hierro, el torno de alfarero y la escritura. Verás en la sala de Protohistoria que la incineración de los difuntos sustituyó a la inhumación, y podrás admirar ajuares funerarios como los de la necrópolis orientalizante que los arqueólogos encontraron en Medellín. Y, si aún no las has visto, te quedarás embelesado con la perfección de las caras de Turuñuelo, las primeras representaciones humanas de Tartessos, un hallazgo arqueológico importantísimo que ha cambiado la interpretación de la cultura tartésica. Te impresionarán estos cinco rostros de los cuales dos de ellos están casi completos, esculpidos en altorrelieve sobre piedra arenisca que poseen un alto valor artístico e histórico.

Siguiendo con la arqueología, el Museo Nacional de Arte Romano celebra las Jornadas Europeas de Arqueología y organiza actividades para acercarla a todo tipo de público para que tomen conciencia de la importancia de nuestro patrimonio arqueológico y colaboren en su conservación y disfrute. En esta ocasión, el MNAR intentará que si participas en las jornadas, que se celebran del 13 al 15, disfrutes como hacían los romanos, del juego y la gastronomía, a través de talleres participativos. El viernes, día 13, a las 20.30 horas, los 25 participantes que se hayan inscrito conocerán la importancia del vino en la cultura romana, los rituales ligados al banquete y catarán uno de los mostos más conocidos, el mulsum. El sábado a las 11.30 horas, los niños de 6 y 12 años participarán en competiciones por equipos y en juegos de mesa de época romana y crearán su propio marsupium para jugar al tres en raya. Por último, para el domingo 15 el MNAR ha preparado una experiencia gastronómica para conocer algunas de las recetas más populares de época romana, como el moretum o la cazuela de garbanzos. Vamos, una forma muy divertida y entretenida de conocer nuestra historia.

El fin de semana se presenta muy musical, y en el Stone & Music Festival tienes donde elegir, ya que Viva Suecia te hará bailar el viernes, día 13, a las 22.15 horas en el Teatro Romano de Mérida con las canciones de su cuarto álbum, 'El amor de la clase que sea', y te presentan su último single, 'La Orilla', el primer adelanto del que será su próximo trabajo. El sábado a las 22.15 horas serán los integrantes de Lori Meyers, un referente del indie rock nacional y una de las bandas más consolidadas del panorama musical, los que te transmitan su energía en el Teatro Romano de Mérida. Por último, el domingo a las 22.15 horas el incombustible Raphael vuelve a los escenarios y a reencontrarse con su público tras el largo parón que se ha tomado por los problemas de salud que tuvo a finales el año pasado. Con la ilusión de siempre, llega al Stone con su nueva gira 'Raphaelísimo', en la que interpretará sus numerosos éxitos junto a los temas de su reciente disco 'Ayer… aún'. No te dejará indiferente porque el cantante es un espectáculo en sí mismo.

Si quieres disfrutar de la música bajo las estrellas, el grupo Corazón de SurOeste, que fusiona el espíritu del country con influencias del paisaje y la cultura de Extremadura, te ofrece un concierto el viernes a las 22.00 horas en la terraza del Teatro López de Ayala de Badajoz. En el mismo escenario, puedes asistir al tributo a los Beatles 'Let it Be' el sábado a las 22.00 horas, donde te sumergirás en el universo musical de Paul, John, George y Ringo, cuatro músicos de Liverpool unidos en la leyenda.

Y si te gustan la historia y el arte, no te pierdas la exposición 'Tan lejos, tan cerca. Guadalupe de México en España' en la que el Museo del Prado muestra la relación hispanomexicana con el vínculo de la Virgen de Guadalupe y en la que reúne 70 imágenes de la Virgen de Guadalupe, patrona también de Extremadura, llegadas de museos de España y de México, y que demuestra el intenso vínculo que hubo entre en virreinato y la metrópoli a lo largo de los siglos. Las obras que integran la muestra han llegado principalmente de catedrales, iglesias, conventos y colecciones particulares de toda España desde 1654 hasta 1821, fecha de la independencia mexicana, y hasta nuestros días.

