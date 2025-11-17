HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El futuro de la dehesa, a debate

Germán Puebla Ovando, director general de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, ofrece una conferencia este martes en la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País

R.H.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:51

Comenta

«La dehesa. El incierto camino hacia el siglo XXIII». Este es el título de la conferencia que se celebrará el próximo martes 18 de noviembre, a las 19.00 horas en la sede de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País (RSEEAP). El encargado de impartirla será Germán Puebla Ovando, director general de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura.

Según sostiene la la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País «esta conferencia ofrece una oportunidad única para profundizar en el conocimiento y la valoración de la dehesa, un ecosistema emblemático de la región que juega un papel fundamental en el equilibrio ecológico, la biodiversidad y la economía local». Además, «el ponente abordará los retos y desafíos que enfrenta este patrimonio natural ante los cambios ambientales, sociales y económicos, así como las posibles estrategias para garantizar su conservación y sostenibilidad a largo plazo». coontinúa la nota de la RSEEAP.

La entrada es libre hasta completar aforo.

