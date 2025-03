No hay fin de semana malo

Este fin de semana, posterior al puente de diciembre y anterior a la enorme oferta de actividades que tendremos para final de año, queda entre ... medias y, presumiblemente, un poco desierto. Por ello te recomendamos que leas esta pieza, para que no se te escapen la cantidad de planes que ofrece la región. Entre ellos, te anticipo que habrá varios conciertos, obras de teatro, espectáculos de comedia, actos solidarios y mucho ambiente navideño. ¡Anímate, que no hay finde malo para pasarlo bien!

Badajoz Música y ambiente navideño

El viernes, la Hermandad del Santo Entierro y Parroquia Santa María La Real organizan varios villancicos solidarios en las Paseo de San Francisco (entre las 17.00 y las 20.25 horas) y en la Plaza de Santa María (entre las 18.00 y las 20.15 horas).

A las 20.00 horas, el grupo A Portuguesa llevará al Edificio Montesinos de Fundación CB un concierto de fado que llenará la noche de emoción y tradición portuguesa.

La música navideña aterrizará en el Teatro López de Ayala este viernes a partir de las 20.30 horas con la Zambomba Algaravia en Navidad, a cargo de la bailaora pacense Carmen la Parreña.

A las 21.00 horas, en la sala OffCultura, Alberttinny, ex guitarrista de IZAL, presenta en directo su nuevo proyecto en solitario bajo el título 'Kintsukuroi'.

Pasamos al sábado, con actividad desde por la mañana, pues a las 10.30 horas se ofrecerá en el Hospital Centro Vivo de la Diputación de Badajoz un mercado de artesanía con productos de distintas especializaciones: cerámica, textil, joyería, velas…

Álex Clavero llevará las risas al Palacio de Congresos de Badajoz a las 17.00 horas, con su monólogo 'La nueva normalidad', en el que resume todo lo que ha pasado desde marzo de 2020, con la irrupción de coronavirus.

Vamos con música. El 14 y el 15 de diciembre, ambos días en el Teatro López de Ayala a las 19.30 horas, tomará lugar el XXVI Encuentro de Corales Hermano Daniel. El primer día, el concierto estará a cargo de los directores Juan Carlos Jiménez Franco y Moisés G. Chamorro, y del Coro Vocals; el domingo, estará a cargo del director Vicente Soler Solano, la Soprano Carmen Solís González, el Bajo-Barítono Jordi Serrano-Jové, y la Banda Municipal de Música de Badajoz.

No obstante, antes de cerrar el sábado te recomendamos el concierto que el grupo Sex Museum ofrecerá en la sala OffCultura a las 22.00 horas.

El domingo, además del Encuentro de Corales mencionado anteriormente, Badajoz acogerá el Festival de la canción Scout de de ASDE - Scouts de Extremadura 2024, que se celebrará el 15 de diciembre en varios puntos de la localidad de Badajoz, incluyendo las instalaciones del Hospital Centro Vivo.

Cáceres Música, humor y magia

El Gran Teatro acoge este viernes 'Sonidos de Invierno. Un viaje coral por la Navidad' a partir de las 20.00 horas. El concierto invitará a un recorrido musical que celebra la riqueza cultural y la diversidad estilística de la música coral.

El sábado, en este mismo espacio a las 20.30 horas se celebrará una zambomba flamenca. La cita reunirá a varios artistas que interpretarán villancicos flamencos. En esta zambomba estarán partes de familias de Extremadura como son la familia Suárez de Zafra (Ostalinda Suárez y su hija Ángela), la familia Molina de Almendralejo (Pablo Molina, Carmen La Parreña e hijas) y la familia Vargas de Mérida (Juan Vargas), a las que se suman las aportaciones de otros artistas de la tierra como son Juanma Moreno, Nuria Clavería, Manuel Pajares, Ismael Solomando, Rosa Escobar y una muy importante herencia del flamenco como es Salome Pavón -nieta del mítico Manolo Caracol-, un maravilloso apellido flamenco «casa de los pavones» que acompañan a esta zambomba flamenca extremeña. En este enlace de Oferplan puedes encontrar entradas con descuento.

El domingo, también en el Gran Teatro, se llevará a cabo el Danzamaratón de Extremadura. Es un evento de carácter participativo y abierto a todo tipo de danzas, experiencias y edades. La cita empezará a las 19.30 horas.

El Palacio de Congresos acoge este viernes a partir de las 20.30 horas el espectáculo de humor de Álex Clavero, 'La nueva normalidad' (el mismo que veremos el sábado en Badajoz).

Un día después, el sábado a las 19.30 horas, sobre el escenario de este mismo espacio se representará el espectáculo 'De Muggle a Mago', una producción teatral que combina la magia y la fantasía para transportar al público a un mundo de maravillas y asombro.

La sala Boogaloo Club ofrece mucha música este fin de semana. El viernes a las 21.00 horas habrá un concierto de New Phoenix / The Farraguas. Un día después, el sábado, celebrará el festival navideño 'Enclave' a partir de las 20.00 horas con Desertores, Black Lions y One Heart.

La sala Maltravieso acoge este domingo dos funciones de teatro familiar. Se trata de 'EmotiColors', un espectáculo que mezcla teatro, música y audiovisuales para sumergirnos en el universo de la inteligencia emocional, la diversidad y la tolerancia. Los pases serán a las 12.00 y a las 17.00 horas.

Mérida y provincia de Badajoz Villancicos y belenes

Fin de semana de lo más completo también en la capital extremeña. La Coral Augusta Emerita ofrece este viernes el un concierto muy navideño. El 'Christmas Carols Song's' hará un repaso a los villancicos americanos. La cita es a partir de las 19.30 horas en la Ermita de La Antigua. La entrada es libre.

El sábado habrá más música. Ese día el ritmo lo pondrá Eolia, un dúo formado por la violinista Raquel Otero Vaughan y el pianista Álvaro Ruiz González. La actuación tendrá lugar en el Centro Cultural Alcazaba, donde a partir de las 12.00 horas estos músicos pondrán en escena su espectáculo 'Un cuento sonoro'. Esta actividad forma parte de los 'Conciertos Didácticos' organizados por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura AUPEX en colaboración con la Junta de Extremadura. La entrada es libre hasta completar aforo.

En la noche del sábado la nota musical la pondrá el grupo extremeño Furriones, que dará un concierto a partir de las 20 horas en el Teatro María Luisa. Interpretarán un completo repertorio que, además de villancicos, incluye boleros, habaneras, rancheras y música popular de los 80 y 90. Furriones actualmente cuenta con cerca de 40 componentes, distribuidos en cuatro cuerdas de voces, acompañadas de una orquesta de plectro, vientos y percusión. Sus componentes proceden de distintos puntos de Extremadura.

Ese mismo día a las 20.15 horas el Coro Ubi Sunt? ofrecerá un concierto de Navidad que con el nombre de 'Viejos Villancicos, Nuevos Pastores' recoge una selección de villancicos y canciones de adviento de los siglos XV y XVI. La cita será en la Concatedral de Santa María.

El domingo, a partir de las 11.30 horas, la Hermandad de la Sagrada Cena organiza su tradicional Belén Viviente junto a la parroquia San José. Se recogerán alimentos y donativos para Cáritas así como juguetes para Cruz Roja. Habrá actuaciones de coros y grupos y ambiente navideño. Al mismo tiempo que el Belén, también se realizará el concurso de migas extremeñas.

En el Palacio de Congresos, a partir de las 12.00 horas se llevará a cabo el concierto navideño a cargo de las agrupaciones pedagógicas de Afinando, de la Fundación Orquesta de Extremadura.

En el teatro Carolina Coronado de Almendralejo, el viernes a las 20.30 horas, se pondrá en escena el espectáculo 'El pozo de los mil demonios'. Un día después, el sábado, este mismo espacio acogerá a partir de las 18.30 horas la tercera edición del Festival Dance&Music. El domingo, en este mismo lugar, un concierto pondrá el broche de oro al X Aniversario del Coro de Cámara Vía de La Plata.

El Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena acogerá el sábado a las 21.00 horas 'Rocío Jurado - El musical', un espectáculo de más de dos horas donde descubrimos en la artista los nervios de una aspirante a un casting, como lo era Rocío Jurado cuando llegó a Madrid, hasta la gran estrella en la que se convierte al conseguir la oportunidad de su vida.

Plasencia y provincia de Cáceres Solidaridad, diversión y planes para todos los públicos

El viernes, el humorista Alex O'Dogherty actuará en el Teatro Alkázar de Plasencia a las 20.30 horas. En este espectáculo, el conocido artista habla sobre el poder de las palabras y de quiénes las usan.

A la misma hora, el Palacio de Congresos de Plasencia acogerá la primera edición de la gala solidaria de Aunex (Asociación de Autismo del Norte de Extremadura). Se va a celebrar en el Palacio de Congresos de Plasencia con música en directo y un cóctel para los asistentes.

El sábado trae otra gala solidaria, en este caso a beneficio de Down Plasencia y organizada por la asociación Lunares. Tendrá lugar en el Teatro Alcázar a las 20.00 horas y habrá espectáculos de flamenco, ritmos latinos, baile moderno y fusión.

Mientras, a las 21.30 horas podrás acudir a una cita gastronómica en Amado Charra -con reserva de plaza por Whatsapp-, para una cata de cuatro cervezas artesanas y ocho quesos.

Para cerrar el fin de semana, el domingo a las 12.30 horas en el Teatro Alkázar la Orquesta Filarmónica de Plasencia pondrá música a la Navidad con un concierto dirigido por Luis Gimeno, a beneficio de AOEX, Asociación Oncológica Extremeña. Sonará una selección de obras de música clásica.

El humorista Álex Clavero, en su visita a Extremadura, pasará esa misma tarde por el Palacio de Congresos de Plasencia a las 18.30 horas con su monólogo 'La nueva normalidad'.

Pueblos con magia 2024, la segunda edición del festival rural de magia en Navidad, llevará este fin de semana actuaciones y talleres de magia para niños en Brozas (13 de diciembre), Morcillo (14 de diciembre), Valdemorales (14 de diciembre), Caminomorisco (14 de diciembre), El Torno (15 de diciembre) y Descargamaría (15 de diciembre).

En Coria, el viernes 13 de diciembre los establecimientos de la ciudad abren sus puertas hasta la madrugada para celebrar la tradicional 'Noche de compras'. En la noche de compras podemos disfrutar de diferentes con shows y animaciones en las diferentes áreas comerciales de la localidad.

La misma localidad acogerá el sábado la obra 'Maquiavelo', a cargo de Somos Proyecto Cultura en la Casa de la Cultura a las 20.30 horas.

Por su parte, Navalmoral de la Mata acogerá el viernes en la sala Contacto a las 22.00 horas un concierto tributo ochentero dedicado a las bandas The Cure, U2 y Depeche Mode.

El domingo te ofrecemos un poco de deporte con la primera edición de la 'Ruta Senderista Inclusiva Garganta del Fraile', que consta de dos variantes integradas en una misma, ambas con un recorrido de 9 kilómetros y siendo este circular. La salida será a las 10.00 horas desde la Plaza de la Constitución de Serradilla.

Aquí termina la selección, aunque son muchos más los planes previstos en la región.

¡Que disfrutes del fin de semana!