Extremadura despide agosto con ferias, teatro, música y fiesta en toda la región

El último fin de semana de agosto Extremadura se llena de planes. En Monterrubio de la Serena continúan las ferias, mientras que en Badajoz la programación Ciudad Encendida ofrece espectáculos y cine de verano en el Parque de la Legión. Olivenza vibrará con el concierto de Dani J y el Festival de Baile «Al Son», y Navalmoral de la Mata acogerá el Festival Naval Sonora 2025. En Serradilla se celebran las Fiestas de San Agustín, y en Mérida el Teatro Romano recibe Jasón y las furias. Además, en Plasencia destacan las exposiciones El poder del arte y Entre Tramas. Un fin de semana repleto de música, teatro y fiesta en toda la región.

Badajoz y provincia

En la capital pacense, la programación 'Badajoz Ciudad Encendida' llenará de luz y cultura distintos espacios de la ciudad. El viernes 29 de agosto, a las 22:00 horas, la Torre de Santa María acogerá la actuación del cuarteto de cuerda Alla Corda junto a Carmen de Mateos Cabanillas. El sábado 30, a la misma hora, será el turno de Conreverse en el Foso Stadium. También destacan las visitas guiadas Deja que te cuente: el 28 de agosto, a las 22:00 horas, con la Alcazaba iluminada, y el 31 de agosto, a las 20:30 horas, en el Fuerte de San Cristóbal. Los días 29 y 30 se celebrará Testigo de lo nuestro en la Plaza Alta, y durante todo agosto se podrá disfrutar de la iluminación ornamental en los Jardines de la Galera, de 22:00 a 00:00 horas.

La ciudad también organiza el Concurso 'Badajoz, capital del desayuno', que se prolongará hasta el 30 de septiembre.

El cine de verano regresa al Parque de la Legión de Badajoz con proyecciones al aire libre: el sábado 30 de agosto, a las 22:30 horas, se exhibirá 'Gru 4. Mi villano favorito'. Y el viernes 29, el Teatro López de Ayala acogerá a las 22:00 horas un tributo a El Último de la Fila, Los Burros y Manolo García.

Monterrubio de la Serena celebra su Feria 2025 entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre, con un programa cargado de tradición y diversión: desfile de cabezudos, conciertos, verbenas y ambiente festivo para todos los públicos.

En Hornachos, cada mes se ofrecen rutas de senderismo temáticas entre el 12 de julio y el 7 de diciembre de 2025, con inscripciones a través de turismohornachos@gmail.com

En Olivenza, la música latina será protagonista gracias a la programación El Verano de tu Vila. El viernes 29 de agosto, a las 22:30 horas, actuará Dani J, considerado el bachatero número uno de Europa, en el Auditorio Municipal. La fiesta continuará el sábado 30 con el XVII Festival de Baile «Al Son», a las 22:00 horas, con salsa, bachata y ritmos latinos, cerrando la velada el DJ Cisco.

Cáceres y provincia

Entre el 25 de agosto y el 15 de diciembre se desarrollará ACERCADANZA_LAB, un programa de actividades en torno a la danza y la creatividad, con sesiones online y presenciales gratuitas en distintas localidades.

La Diputación Provincial de Cáceres continúa con su programa de actuaciones musicales, que en esta edición recorre 35 localidades entre julio y agosto con conciertos gratuitos y al aire libre de estilos tan variados como flamenco, rock, indie o copla.

Serradilla celebra del 26 al 31 de agosto sus Fiestas de San Agustín, con encierros de vacas, la romería de la sandía y noches animadas con orquestas y DJ. Como complemento, el Barco de Monfragüe ofrecerá rutas hasta el Salto del Gitano. Además, entre el 27 y el 30 de agosto, la charanga Follow the Leader y distintas orquestas animarán las calles, dentro de la programación Vive la Música 2025.

La XXV Feria Rayana o Raiana de Moraleja se celebrará del 28 al 31 de agosto, consolidada como un gran evento internacional de intercambio cultural y comercial.

En Navalmoral de la Mata tendrá lugar el Festival Naval Sonora 2025 los días 29 y 30 de agosto, con artistas como Kidd Keo, FVFV y Mikel Izal.

Talaván vivirá un agosto repleto de actividades. El viernes 29 se celebrará un mercado medieval en la Plaza de los Herradores, organizado por la Asociación Cultural de Mujeres de la Breña, y el sábado 30, una vistosa fiesta fluor.

El Cinestival llegará a Campillo de Deleitosa el 31 de julio con la proyección de Garfield, la película.

En Cachorrilla, las Fiestas de Agosto incluirán conciertos, charangas, actividades infantiles, deportes y mucha animación para vecinos y visitantes.

El Museo de Zarza de Granadilla acoge, entre el 17 de agosto y el 9 de septiembre, una exposición de repujado en estaño de Ma. del Carmen Martín Martín.

En Hervás, la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Pérez Comendador Leroux presenta Emboscados, con fotografías de Nicanor Gil y haikus de Juan Ramón Santos. La muestra se podrá visitar en agosto y septiembre en diferentes horarios.

Mérida

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida 2025 incluirá la obra Jasón y las furias, de Nando López, entre el 27 y el 31 de agosto a las 22:45 horas. La pieza cuenta con un elenco encabezado por el extremeño José Vicente Moirón.

En Alange, el sábado 30 de agosto se celebrará una sesión de yoga en el Centro de Tecnificación a las 11:00 horas, mientras que el domingo 31 tendrá lugar la Ruta del Agua, un paseo urbano y didáctico a partir de las 20:30 horas.

Plasencia

La artista Martina Cortés, conocida como La Curva, presenta la exposición El poder del arte en la Sala Hebraica del Centro Cultural Las Claras, del 27 de agosto al 16 de septiembre. La muestra fusiona música y pintura en un lenguaje expresionista lleno de color y emoción, con obras inspiradas en canciones de Robe Iniesta.

Además, el Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso exhibe hasta septiembre la exposición Entre Tramas, de Feli Serrano (LEFANC), que incluyen bordados, tejidos, lino, madera y cerámicas en piezas cargadas de creatividad. El acceso es gratuito, con horarios de visita de miércoles a viernes, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, y domingos y festivos de 11 a 14 horas.

