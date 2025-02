Dos musicales prometen una experiencia diferente este fin de semana en Cáceres

Este artículo corresponde a la newsletter 'Serendipia', que te informa de actividades culturales.

Dos musicales en este fin de semana. Si te gusta el género, ... estás de enhorabuena, porque el Gran Teatro de Cáceres ha programado 'Cabaret' y 'We love disco', así que la diversión está garantizada porque asistir a un musical te anima y te hace vivir una experiencia diferente. Mañana viernes a las 20.30 horas la compañía Bambalinas Company te traslada al Berlín de los años 30 y te cuenta la historia de unos personajes que sobreviven en un mundo que se desmorona. Si vas a ver 'Cabaret' –cuya magnífica y pegadiza música seguro que se te ha venido ahora a la cabeza solo de imaginarlo y posiblemente hasta ves la imagen de Liza Minnelli, que protagonizó la famosísima película que Bob Fosse dirigió en 1972–, como por arte de magia estarás dentro del Kit Kat, el club dirigido por el inquietante y divertido Maestro de Ceremonias, que escenifica la convivencia entre el crecimiento del nazismo, que ya se prevé imparable, y la fingida normalidad de los protagonistas.

Newsletter

Y si te has quedado con ganas de más, el domingo a partir de las 20.30 horas, también en el Gran Teatro de Cáceres, el show 'We love disco' te propone un viaje a través de los éxitos más emblemáticos de los años 70, 80 y 90. Los integrantes de Yllana Producciones te sumergen en un espectáculo que no solo te hará bailar, sino que prometen que cambiarás la forma en que experimentas un concierto. Toda una declaración de intenciones, porque aseguran que desde el momento en que pongas un pie en el teatro, te sumergirás en una atmósfera diferente, ya que la acomodación del público, el acceso al espectáculo y hasta la salida serán parte de una experiencia diferente que te sorprenderá a cada paso. En el escenario, cinco cantantes cogerán el micrófono e instrumentos y te irán guiando a través de los éxitos musicales, acompañados por seis bailarines acróbatas dispuestos a hacer que muevas los pies sin parar mientras presencias este espectáculo visual, en el que no faltarán pantallas LED y efectos robóticos.

Si en Cáceres puedes divertirte con los musicales, en Badajoz tienes la oportunidad de hacerlo con los conciertos. Hoy jueves a las 20.00 horas en El Hospital Centro Vivo de Badajoz tienes a Reflections Trío, una formación compuesta por piano, contrabajo y batería que rinde homenaje a los grandes maestros del jazz moderno.

Una hora después, a las 21.00 horas de esta noche, podrás seguir con el jazz en el pub Espantaperros, que te ofrece el concierto de Aurora Samino Trío, en el que la magnífica voz de la emeritense estará acompañada por Juanlu González al saxo alto y Gonzalo Barrera a la batería, dos de sus compañeros en el grupo Swing ton ni son. Ya te he hablado de ellos en varias ocasiones, pero es que asistir a un concierto de estos músicos es un lujo, y además muy divertido. Te contagiarán su pasión por la música.

Y mañana viernes, día 21, a las 20.00 horas, la soprano Sofía Marafona y el pianista Duarte Pereira Martins harán que no te muevas de la silla en la sede de la Fundación CB de la calle Montesinos 22 de Badajoz.

'La infiltrada' y 'El 47', en la Filmoteca

La Filmoteca de Extremadura te ofrece hoy y mañana 'La Infiltrada' y 'El 47', que han ganado exaequo el Goya a la Mejor Película 2025. 'El 47' estará en el Centro Cultural Santo Domingo de Mérida y en la Filmoteca de Extremadura de Cáceres, hoy jueves, día 20, a las 20.30 horas, donde podrás ver la historia de Manolo Vital, un conductor de autobús extremeño que «secuestró» el bus de la línea 47 para demostrar que los autobuses sí podían subir las cuestas del distrito de Torre Baró y desmentir así al Ayuntamiento de Barcelona.

También podrás ver 'La infiltrada', en la Filmoteca de Extremadura de Cáceres el viernes, día 21, a las 20.30 horas, protagonizada por la extremeña Carolina Yuste, Goya a la mejor actriz protagonista de este año, y basada en la historia real de Aranzazu Berradre Marín, pseudónimo con el que se infiltró una agente de la Policía nacional en la banda terrorista ETA, durante 8 años.

Esta semana te recomiendo...

Anímate a asistir a las 'Jornadas mujer, prensa y corazón', organizadas por la Fundación CB y la Unión de Biblióficos Extremeños, en las que se pondrá en valor el papel de la mujer y se romperán tabúes respecto al periodismo del corazón. La emeritense Amalia Sánchez Sampedro, conocida por su trabajo como corresponsal política en TVE; Rosa Villacastín, periodista que pasó de la crónica política durante la Transición a la del corazón, en prensa, televisión y radio; Mercedes Sánchez Pérez, propietaria de la revista ¡HOLA! y la pacense Soledad López-Lago, cronista oficial de Talarrubias, debatirán en torno a la mujer y el periodismo los días 25 y 26 de febrero, a las 19.30 horas, en el Edificio Montesinos 22, unos encuentros que prometen ser muy interesantes y en los que las protagonistas contarán jugosas anécdotas.

Otra actividad que te resultará atractiva si eres amante de la lectura es el encuentro con los lectores que mantendrá Alana S. Portero, ganadora del premio Dulce Chacón de narrativa con 'La mala costumbre', en la Biblioteca Municipal 'Juan Pablo Forner' de Mérida mañana viernes, 21 de febrero, a las 19.30 horas. El premio se entregará el sábado, 22 de febrero, en un acto que se celebrará en la Asamblea de Extremadura.

Por otro lado, el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, presentará su poemario 'Agosto 2045', una evocadora obra en la que bajo seis epígrafes y durante más de sesenta poemas, llenos de ironía y de poderosas imágenes, traza una geografía de la muerte, de la vida y del olvido. Será esta tarde de jueves, 20 de febrero, a las 19.00 en el Meiac de Badajoz, y posteriormente Beltrán conversará con los asistentes sobre su obra.

Y si tienes ganas de fiesta, acércate a la Tamborada 2025 el sábado en Ifeba de Badajoz a partir de las 21.00 horas y disfruta de las semifinales del concurso de murgas de Badajoz en las noches del lunes y martes a partir de las 21.30 horas en el Teatro López de Ayala. ¡Ya llega el Carnaval!

Si quieres hacer cualquier sugerencia o recomendación, escríbeme a serendipia@hoy.es. Me encantará saber tu opinión.

Te agradezco que recomiendes la newsletter, a la que puedes apuntarte aquí.

Espero que disfrutes del fin de semana y que vuelvas a leerme el jueves que viene.