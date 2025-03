Diversión contagiosa con la música navideña de Swing ton ni song en Cáceres y Badajoz

Este artículo corresponde a la newsletter 'Serendipia', que te que te informa de actividades culturales.

Si quieres comenzar la Navidad con animación y risas no ... puedes perderte el concierto de Swing ton ni song, el magnífico grupo extremeño que te hará pasar un rato estupendo y que te estimulará en el comienzo de estas fiestas. La alegría que transmiten estos artistas con su música es contagiosa y podrás comprobarlo el domingo, 22 de diciembre a las 20.00 horas en el Gran Teatro de Cáceres y el lunes 23 de diciembre a las 20.30 horas en el Teatro López de Ayala de Badajoz, va a ser una auténtica fiesta.

En estos conciertos Swing Ton Ni Song se fusiona con la mítica banda 'Berzosax' para añadir una sección de cuatro potentes saxos que pretenden que nadie se quede quieto en su butaca. Escucharás el divertido repertorio de su disco 'Special Christmas', con los más conocidos clásicos navideños, y te envolverá la magia de la singular voz de Aurora Samino a ritmo de 'Jingle Bells', 'All I want for Christmas is you' o 'White Christmas', aderezado con la mejor música de Nueva Orleans. Todo ello en clave de swing con Juanlu González, saxo alto; Diego Jiménez, saxo alto; Pedro Caballero, saxo soprano; Derek McArdle, saxo tenor; Gonzalo Barrera, guitarra; Luis Sanz, contrabajo y Rafa Huertas a la batería.

Y habrá también una novedad, ya que antes del inicio del concierto en el Teatro López de Ayala de Badajoz Swing Ton Ni Song ofrecerá un breve recital en el balcón del teatro para compartir la alegría de sus canciones con los espectadores y cuando finalice, se celebrará el espectáculo en la sala principal, que te trasladará a la época dorada del jazz de aquellos maravillosos años 20. No te pierdas la exhibición de estos magníficos músicos.

«Dobletes» de Lolita y Pablo Carbonell

Pero el espectáculo de Swing ton ni song no es el único que vas a poder disfrutar en los principales teatros de Badajoz y Cáceres, ya que 'Poncia', protagonizada por Lolita Flores, estará en el Teatro López de Ayala de Badajoz mañana viernes, 20 de diciembre, a las 21.00 horas y el sábado, día 21, a las 20.30 en el Gran Teatro de Cáceres. Lolita te sorprenderá con este monólogo desgarrador de Poncia, la criada y amiga de Bernarda Alba, que surge a partir del suicidio de Adela. Asegura el director de la obra, Luis Luque, que ha rescatado las intervenciones de Poncia en la obra de Federico García Lorca y las ha convertido en reflexión, soliloquios, diálogos con fantasmas y sombras en los que la criada habla después de la conmoción que le ha provocado el suicidio de Adela, ajusta cuentas con las habitantes que sobreviven dentro de la casa y se culpa a sí misma de no haber hecho más de lo que hizo.

También hace «doblete» en Extremadura el polifacético artista Pablo Carbonell, con el que te divertirás con 'Un musical de bolsillo', que hoy jueves, 19 de diciembre, a las 20.00 horas, estará el Teatro María Luisa de Mérida. Te ofrecerá un espectáculo con sus nuevas composiciones, con las que te hará ver que la mejor manera de hablar en serio es usar el sentido del humor, y no faltarán tampoco sus clásicas canciones.

La Santa, un nuevo espacio con música en directo en Badajoz

Te comento que Carbonell hacía doblete porque ayer miércoles estuvo en La Santa de Badajoz, donde, acompañado de su guitarra, repasó las canciones de Los toreros muertos y tocó también algunas de las nuevas, todo ello acompañado por sus divertidas y a veces surrealistas presentaciones. Por cierto, aplaudo que los responsables de La Santa (el recientemente inaugurado pub ubicado en la calle Zurbarán de Badajoz, el antiguo Mercantil) hayan apostado por ofrecer música en directo, algo que es muy de agradecer. Y siguiendo con La Santa, te animo a que asistas a partir de las 21.00 horas de esta noche de jueves a la actuación del DJ Carlos Jean. También han programado una actuación, la de Puretas y Villanas, que el día de Nochebuena a la una de la madrugada presentan 'Que si quiero o que si tengo' por si te apetece salir después de la cena.

Esta semana te recomiendo...

Tienes a tu alcance la posibilidad de asistir a un magnífico espectáculo de teatro, danza y percusión unidos a cargo del conocido grupo Mayumana, que te trae 'Impulso' el sábado 21 de diciembre a las 20.30 horas en el Teatro López de Ayala de Badajoz. Dicen que es un cóctel explosivo de ritmo, baile, luces, música y humor que cuenta la historia del viaje de la vida a través de la perspectiva del ritmo y el movimiento y explora los diferentes estados de la vida y las emociones que conviven en ella. En este ecléctico espectáculo los artistas usan sus cuerpos como instrumentos, creando ritmos y movimientos hipnotizantes.

Otra opción si sales este jueves es que vayas a partir de las 20.00 horas al Hospital Centro Vivo de Badajoz para asistir al concierto de La Tabarra Quartet Band, un grupo que ofrece un espectáculo musical con canciones cargadas de humor y de ritmo que te harán reír y bailar al ritmo de varios estilos musicales.

Y me despido celebrando buenas noticias, ya que la biblioteca Santa Ana de Badajoz volvió a abrir sus puertas ayer miércoles con su horario habitual, después de estar cerrada unas semanas porque acabó el contrato de ese servicio con el Ayuntamiento.

La otra buena noticia es los galardones que está recibiendo nuestra paisana Carolina Yuste por su magnífica interpretación en la película 'La infiltrada'. Enhorabuena a la actriz extremeña, que va de celebración en celebración, porque el domingo le entregaron el Premio Forqué a la mejor actriz y ayer se conoció que está nominada al premio Goya a la mejor actriz protagonista.

Si quieres hacer cualquier sugerencia o recomendación, escríbeme a serendipia@hoy.es. Me encantará saber tu opinión.

Te agradezco que recomiendes la newsletter, a la que puedes apuntarte aquí

Espero que disfrutes de estas fiestas navideñas y que vuelvas a leerme en Año Nuevo.