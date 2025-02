Las calles de Badajoz se convierten en un museo del Carnaval al aire libre

Marisa García Badajoz Jueves, 27 de febrero 2025, 16:10 Comenta Compartir

La cultura está estos días en la calle. La tradición carnavalera lo impregna todo en gran parte de Extremadura, pero sobre todo en la ciudad de Badajoz, con un Carnaval declarado de Interés Turístico Internacional y unos vecinos totalmente implicados en esta celebración. Y no es para menos. Porque la calle es una fiesta. Parece que el buen tiempo va a acompañar, o al menos no va a llover, así que te animo a que salgas a la calle a contagiarte del espíritu festivo. Puedes empezar por acercarte a la Plaza de España –con disfraz o sin él, a tu elección– para escuchar el pregón que la actriz pacense Carolina Yuste –¿de qué irá disfrazada?–, que acaba de conseguir el Goya a la mejor actriz por 'La infiltrada', pronunciará desde el balcón del Ayuntamiento el viernes a las 20.30 horas. Yuste, que presume de su tierra allá donde va, seguro que te emocionará con sus palabras y te contagiará su alegría. Y cuando termine, si has tenido la suerte de conseguir entradas, vete para el Teatro López de Ayala de Badajoz para presenciar en directo la animada y reñida final del concurso de murgas que tendrá lugar el viernes a partir de las 22.30 horas. Y si no, síguela en HOY.es, donde mis compañeros Natalia Reigadas, Salvador Vallejo y José Vicente Arnelas te darán toda la información.

Y una vez dado el pistoletazo de salida al Carnaval, fiesta, fiesta y fiesta en Badajoz. No puedes dejar de pasarte por el Paseo de San Francisco de Badajoz al mediodía del sábado o del lunes a comerte un bocata y ver la imaginación que tienen los pacenses a la hora de disfrazarse. También tienes que acercarte por la Plaza Alta, Plaza de la Soledad, la calle Francisco Pizarro esquina 'La Cubana' y la Plaza López de Ayala para escuchar a las murgas y divertirte con las ocurrencias de sus letras. O si prefieres estar más caletito, acude a los numerosos locales en los que puedes escuchar a los murgueros, mientras tomas una animada copa. Y no hablemos ya del llamativo, vistoso y colorista desfile del domingo, que es un espectáculo excepcional que tienes que ver. Y remata el martes en San Roque en el Entierro de la Sardina, en el que podrás degustar sardinas, pinchitos, chorizos, panceta, tortilla... viendo y escuchando a las comparsas. En definitiva, en este Carnaval no puedes quedarte en casa, tienes que salir y vivirlo.

Tres artistas pacenses en ARCO

La Diputación de Badajoz llevará a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, que se celebra del 5 al 9 de marzo en Ifema, una selección temática basada en el criterio del comisario artístico Javier Cano. 'Sirenas del Guadiana' reivindicará en Madrid a las sirenas y su presencia en el imaginario colectivo y en el acervo cultural, relacionada con los ríos de la provincia. Este proyecto, que apuesta por el arte contemporáneo, recoge las creaciones de Lourdes Murillo, María José Gallardo y Alejandro Calderón. Según los responsables de la Diputación, Lourdes Murillo, de Badajoz, combina la experimentación y la búsqueda de nuevos lenguajes artísticos con elementos esenciales en su obra y permanentes en el tiempo como la poesía y los significados. De María José Gallardo, de Villafranca de los Barros, destaca que es experta en diseño y grabado con un lenguaje artístico, esencialmente pictórico, en el que confluyen los emblemas, los símbolos, la heráldica y los motivos religiosos y esotéricos. Y de Alejandro Calderón, de Don Benito, afirma que experimenta con la fotografía, el dibujo y la pintura, así como con la descontextualización y el asombro, de forma que su resultado es una suerte de realidad y sombras.

Esta semana te recomiendo...

Antes de comenzar a disfrutar del Carnaval, puedes acercarte esta noche de jueves, 27 de febrero, a las 20.00 horas a El Hospital Centro Vivo para escuchar la voz de Amalia Toboso, que cantará boleros que tienen como tema el amor como auténtico sentido de la vida humana, una invitación a «abrir el corazón, sembrar sueños y recoger milagros».

Si estás en Cáceres, acércate por el Museo Helga de Alvear, que pone a tu disposición una programación especial con motivo de su IV aniversario con más de 40 horas de actividades gratuitas. Durante los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, el museo renovará muchas salas dedicadas a la Colección, y podrás ver algunas de las últimas adquisiciones efectuadas por Helga de Alvear y obras nunca antes expuestas. El programa, creado en colaboración con el artista Ryan Gander y titulado 'Nada existe en aislamiento: una celebración de la colectividad' incluye el proyecto de arte público 'The Find', una conferencia-perfomance, música, talleres, visitas especiales y hasta la posibilidad de llevarse tatuada una obra del artista. Acércate, te encantará.

Y si estás en Mérida, no puedes perderte el concierto 'Magic Queen Live' en la carpa de la Plaza de España, mañana viernes 28 de febrero, a partir de las 23.00 horas, justo después del pregón oficial del Carnaval Romano. 'Magic Queen Live' es un homenaje a Queen, un espectáculo que traslada al escenario la magia y la fuerza de una de las bandas musicales más icónicas y eclécticas del siglo XX. Y cuando acabe, lánzate a disfrutar del Carnaval emeritense.

