Ana Belén pone en Mérida la banda sonora al fin de semana de los acróbatas, los cosacos y la preferia de Cáceres

No todo va a ser política este fin de semana. Al margen de las elecciones Municipales, Autonómicas y Europeas que se celebran este domingo, estas jornadas dan para mucho más. Además de esta cita electoral, la agenda extremeña viene cargada de música, danza y mucho teatro. Hay propuestas para todos los gustos y edades. Planes para disfrutar de la naturaleza, actividades para compartir en familia y eventos para los más frikis.

Ana Belén, que estará en Mérida, comparte protagonismo este fin de semana con el Festival Ibérico de Música que se desarrolla en Badajoz y los primeros pasos de la Feria de San Fernando en Cáceres. Tampoco faltarán las citas literarias en Plasencia.

Badajoz Festival Ibérico de Música

El teatro López de Ayala acoge este viernes a las 21 horas la obra de teatro 'La ridícula idea de no volver a verte', de la compañía Arán Dramática. Se trata de un emocionante canto a la vida, un viaje a través de la superación del dolor y una experiencia liberadora y entretenida. Rosa Montero rinde homenaje en este texto a la científica Marie Curie y establece un conmovedor paralelismo entre su vida y la trayectoria vital de las dos veces Premio Nobel polaca. La narración mezcla, a través de un lenguaje poético y cercano, el sinsentido de la pérdida de un ser querido y los logros extraordinarios de Marie Curie en un mundo de hombres plagado de prejuicios.

La intérprete, María Luisa Borruel (candidata a los Premios Max como mejor actriz de reparto por 'Coriolano' de Shakespeare y Premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Málaga - Zona Zine por 'Un Novio para Yasmina' de Irene Cardona en 2008), protagoniza este monólogo incorporando su delicado y expresivo buen hacer al texto de Rosa Montero.

La dirección y dramaturgia corren a cargo de Eugenio Amaya (candidato a los Premios Max por Mejor Autoría Teatral en 2014 por 'Anomia'). Es el tercer monólogo que actriz y director afrontan tras los excelentes resultados de 'Mujer Rota' de Simone de Beauvoir y 'Tejas Verdes' de Fermín Cabal.

En el capítulo literario, José Manuel López Caballero (Cáceres, 1968) presenta el libro 'EX-100, el viaje de Cáceres a Badajoz', una obra a medio camino entre el ensayo científico e histórico y la literatura de viajes que descubre el paso del tiempo y el peso de la historia en este camino de 90 kilómetros que une las dos capitales extremeñas.

La presentación tendrá lugar en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés este viernes a las 20 horas .

El toque musical llega este este viernes de la mano de diferentes artistas. Uno de ellos es Jorge Navarro, que presenta en la Residencia Universitaria Hernán Cortés de Badajoz su trabajo 'La alegría del naufragio'. El concierto será a partir de las 21 horas .

Por otra parte, el grupo Diván du Don ofrecerá un concierto a las 22 horas en el Auditorio Ricardo Carapeto, cuyo aforo ha fijado en unas 2.000 personas.

Es una actuación musical con entrada gratuita. Se accede con invitación. El concierto forma parte del programa de ocio nocturno juvenil 'Vive la noche' de Badajoz, que se celebrará durante los meses de verano.

Por otro lado, continúan las visitas guiadas al Convento de Santa Ana con motivo de su 500 aniversario. La próxima cita tendrá lugar este sábado 25 de mayo y no se requiere inscripción previa. Habrá visitas en los siguientes horarios: 10,30 horas , 11,00 , 11,30 , 12,00 , 12,30 y 13,00 horas .

Esta actividad está organizada por la Concejalía de Cultura y la Asociación Amigos de Badajoz. Las explicaciones correrán a cargo de Marcos Pacheco y Ángel González, mientros de este colectivo cultural.

El XXXVI Festival Ibérico de Música afronta su primer fin de semana en la capital pacense con un concierto emarcado dentro de la sección 'Música en Familia', que se dirige a niños y público familiar. Esta propuesta ofrece en esta edición el estreno de 'Acróbata y Arlequín', el último trabajo escénico-musical de La Maquiné, inspirado en el circo de Picasso con música de Erik Satie y Francis Poulenc.

Este espectáculo se representará en el teatro López de Ayala este sábado a las 18 horas . Este festival está organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz.

El espectáculo será interpretado con piano y canto lírico, escenificado con actores, títeres, sombras y proyecciones. Un actor y cantante hará el papel de narrador con el objetivo de guiar al público más pequeño hacia el entendimiento de la obra.

De esta forma la ópera llega a los primeros oyentes y nuevos públicos, entendiendo que la ópera es, música instrumental y voz donde se pretende un proyecto multidisciplinar.

El cantante y compositor cacereño Juan Carlos Berrocal debuta en Ámbito Cultural de El Corte Inglés este sábado a las 20 horas con un concierto en acústico. Este joven músico, que ha cantado en Micrófonos Abiertos en salas como Libertad 8 y La Fídula, de Madrid, o en El Mercantil de Badajoz, interpretará en su primer concierto temas de sus tres singles, 'Hoy', 'Recuerda Mujer' y '80º', además de conocidas baladas y boleros de varios artistas.

Natural de Valencia de Alcántara, este joven de 22 años escribe poesía desde la infancia (tiene más de 600 poemas escritos), lo que le ha facilitado su tarea como compositor. Sus canciones intimistas, con ritmos de baladas, boleros y rancheras, transmiten mensajes y emociones vividas por él, son autobiográficas.

Tras ocho años dedicado al toreo, Juan Carlos Berrocal dejó en 2017 el mundo de los toros para volcarse en su otra pasión: la música, a la que se dedica plenamente de forma autodidacta. Toca la guitarra, un instrumento con el que está muy familiarizado desde pequeño, en su casa su madre la tocaba, y también el piano. Entre sus planes se incluye la creación de un álbum de canciones con letras cuidadas.

Luis Miguel, Julio Iglesias, Antonio Vega o Enrique Urquijo son algunos de los músicos que le han marcado y cuya senda le gustaría seguir, según confiesa este joven músico.

La Factoría Joven celebra este sábado el Día del Orgullo Friki con los chicos de Asociación BadaGame. La jornada estará repleta de juegos de mesa, videojuegos, retro gaming... La cita se desarrollará entre las 18 y las 22 horas .

El fin de semana los más pequeños tienen varias citas en la biblioteca pública del Estado Bartolomé J. Gallardo, donde se han programado dos cuentacuentos. El primero se celebrará el sábado a las 18 horas bajo el título 'La pequeña oruga glotona'. Un día después, el domingo , en este mismo espacio a partir de las 11.30 horas podrán disfrutar del cuentacuentos titulado 'Adivina cuánto te quiero'.

Ambas actividades están enfocadas a menores de 3 a 6 años y se realizarán en la Sala Polivalente de la biblioteca.

Cáceres Entre la feria y los cosacos

La ciudad se volcará este fin de semana con las primeras propuestas de ocio enmarcadas dentro de la feria de San Fernando, que se inaugurará oficialmente el próximo martes, 28 de mayo, con el encendido del recinto ferial. Aunque los actos fuertes se desarrollarán a lo largo de la próxima semana, estos días los cacereños ya podrán disfrutar de las primeras iniciativas que llegan de la mano de estas fiestas.

La preferia arranca este viernes 24 de mayo con la apertura de las atracciones durante todo el fin de semana y de algunas casetas. Habrá baile popular en la caseta municipal a las 20 horas . También empieza la celebración del Concurso de Saltos Nacional, que finalmente no contará con apuestas deportivas por segundo año consecutivo. Además, este viernes es una de las dos jornadas dedicadas a los niños, con la reducción del precio de las atracciones.

El Concurso Hípico de Saltos de Obstáculos Nacional se celebrará hasta el domingo .

El Concurso Nacional de Saltos de Cáceres, el más antiguo de España, se celebra en el Recinto Hípico. Será organizado nuevamente por Cáceres Endurance Team, que ya fue la empresa que estuvo al frente de la organización los dos últimos años, ediciones que lograron reunir a más de 100 caballos, algunos llegados de Portugal, Rusia o Reino Unido.

El Concurso, uno de los espectáculos con más solera de la ciudad, reúne distintas categorías y entrega alrededor de 20 premios diarios, con una dotación en premios que supera los 20.000 euros, entre los que destaca el premio 'Cáceres, Patrimonio de la Humanidad', que se entrega la última jornada.

Por otro lado, el Teatro Estatal de Danza Cosacos de Rusia ofrece su nuevo espectáculo 'Cosacos de Rusia. Leyendas Cosacas'. El espectáculo estará en el Palacio de Congresos de Cáceres este viernes a las 20.30 horas .

Cosacos de Rusia, la compañía de danza estatal de el coreógrafo Leonid Milanovalov, presenta esta función. Casi cincuenta artistas, entre cantantes, bailarines y acróbatas, vestidos con los trajes tradicionales, ponen la energía y el color en un espectáculo que rememora el folclore de estos pueblos militares. No es solo un montaje de de danza, no es una simple muestra de folklore, no estamos en presencia de pintorescas o exóticas habilidades más o menos impresionantes… Es un torrente de sentimientos enraizados en la dureza de unas tierras lejanas pero de gran riqueza cultural.

Alumnos de la ESAD, la Escuela Superior de Arte Dramático de Cáceres, ofrecen también este viernes una propuesta teatral para el público cacereño. Los estudiantes representan en el Gran Teatro de la ciudad 'La casa de la fuerza'. La cita será a las 20.30 horas , con entrada libre hasta completar aforo.

La Casa de la Fuerza es una descarnada reflexión sobre la condición de la mujer en este siglo XXI y sobre el machismo cotidiano, y en concreto, sobre los asesinatos y violaciones de niñas y mujeres que aún hoy tienen lugar en Ciudad Juárez (México), dentro de un mundo colorido por fuera y podrido por dentro.

El Ateneo de Cáceres nombra socio de honor a Jesús Usón en reconocimiento de sus méritos como fundador del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. Científico de reconocido prestigio internacional, investigador incansable y educador, ha colocado a esta ciudad en el centro de la investigación científica mundial. El acto en el que se llevará a cabo este homenaje tendrá lugar este viernes a las 20 horas en el salón de actos del Ateneo de Cáceres.

Doble sesión en la sede cacereña de la Filmoteca de Extremadura que proyecta este viernes el cortometraje 'La teoría del sueño', dirigido por Rubén Barbosa, y el largometraje 'Galveston', de Mélanie Laurent. La proyección comienza a las 20.30 horas .

Como todos los sábados , este 25 de mayo se celebrarán talleres infantiles en el centro de artes visuales Fundación Helga de Alvear. Estas actividades están dirigidas a niños entre seis y doce años y comienzan a las 12 horas , con entrada libre. Este sábado la propuesta se titula 'Byars, lo infinito'.

En el apartado medioambiental, 16 colectivos han organizado una jornada participativa para limpiar la Montaña de Cáceres. La iniciativa tendrá lugar este sábado . El punto de partida será Fuente Fría y, desde aquí, la expedición se distribuirá en varios grupos. Uno se dirigirá hacia el Santuario, otro hacia el camino de Valdeflores y otro hacia el antiguo sanatorio. Cuando termine la batida, los participantes se darán cita en el Santuario, donde se realizarán una foto de familia y disfrutarán de un picoteo.

Esta campaña también servirá para reivindicar al Ayuntamiento que coloque contenedores en lugares estratégicos con el fin de proporcionar a los viandantes un lugar adecuado para depositar la basura.

La actividad está abierta al público en general. La concentración de los participantes está prevista a las nueve y media de la mañana en Fuente Fría. La limpieza arrancará a las 10.00 y se prolongará hasta las 12.00 horas .

El Gran Teatro se llenará de carcajadas este sábado con el espectáculo '¿Solo lo veo yo?', un montaje de humor protagonizado por Sergio Fernández Meléndez, conocido como El Monaguillo. Esta comedia tendrá una duración aproximada de 75 minutos.

La función comenzará a las 20.30 horas .

Sergio Fernández Meléndez, más conocido como El Monaguillo se ha convertido en uno de los cómicos más conocidos del panorama español. Lo que le ha permitido tener su propio programa de radio, participar en varios espacios de televisión y hasta publicar tres libros.

Actualmente El Monaguillo está triunfando en la televisión, debido a su salero y gracia natural. Su primera aparición fue en 2001 en un concurso de El club de la comedia, en el que quedó finalista. También colaboró en Otra Movida junto a Florentino Fernández, pero lo que de verdad ha catapultado a la fama al cómico es su espacio en el El Hormiguero, uno de los programas españoles con mayor audiencia.

Su carrera de cómico le ha llevado a recorrer toda España con sus giras y también a la publicación de tres libros. Las fábulas del Monaguillo, lleno de monólogos, la obra de teatro Vivir así es morir de humor y Tonto el que lo lea, los dos últimos escritos en colaboración con González-Campos. Lo que está claro, es que el éxito de este cómico no es fruto del azar, ya que haga lo haga las risas están aseguradas.

La compañía madrileña Elías Aguirre pone en escena este sábado a las 21 horas , 'Rarewalk', un espectáculo de danza dirigido a todos los públicos. La representación se desarrollará en la Nave del Duende, ubicada en Casar de Cáceres.

Se trata de una pieza que versa sobre un fenómeno inusual: insectos parasitados por un hongo y su analogía con los humanos; sobre cuerpos que pierden el control sobre sí mismos, sobre lo que nos guardamos: emociones, secretos, traumas que toman las riendas del sistema nervioso y de la expresión corporal.

Mérida La voz de Ana Belén

El fin de semana se presenta también muy musical en Mérida. Para abrir boca este viernes a las 20 horas , en el Convento de Santa Clara (Sede del Consorcio de la Ciudad Monumental), el Coro Ad Libitum de la capital extremeña ofrecerá un concierto de Renacimiento Español.

Una hora después. a las 21 horas , en este mismo convento tendrá lugar un concierto a cargo de María de los Ángeles Gómez Rojas (Soprano), Madalit Lamazares (Piano) y Yeraldin León Acosta (Mezzosoprano). Se trata de una actuación enmarcada en el VI Ciclo Música de Cámara del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, en colaboración con la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

Interpretarán obras de Offenbach, Rossini, Verdi, Saint-Saëns o Pablo Luna, entre otros.

Para los amantes del teatro llega el espectáculo teatral 'Lo mejor de Yllana'. Esta obra se representará en la Sala Trajano este viernes a las 21 horas . El reparto está compuesto por Fidel Fernández, Luis Cao, Juanfran Dorado y Jony Elías.

2016 fue un año muy especial para la compañía Yllana ya que cumplió 25 años. Lo celebra como mejor sabe hacerlo, con un nuevo espectáculo: 'Lo Mejor de Yllana'. Este montaje repasa sobre el escenario los grandes momentos de la trayectoria de la compañía con una selección de los mejores sketches de sus espectáculos.

Muchos de estos espectáculos, Star Trip, Olimplaff, ¡Muu! Buuú!!!, Pagagnini, Zoo, Chefs, Brokers o Far West, ya han pasado por la Sala Trajano a lo largo de estos años, por lo que es una magnífica oportunidad para revivir las mejores e inolvidables situaciones cómicas de esta compañía, reconocida por su virtuosismo con el humor sin palabras y su lenguaje gestual y divertido. Lo Mejor de Yllana es un desternillante show que hará realidad el deseo de los fans de Yllana de disfrutar en un mismo espectáculo de los gags más divertidos de la compañía en este cuarto de siglo.

La propuesta estrella para este fin de semana es el concierto de Ana Belén en Mérida, que vuelve al Teatro Romano este sábado para presentar su trabajo 'Vida', con canciones compuestas por Rozalén, Jorge Drexler, Dani Martín y Víctor Manuel, entre otros.

'Vida' es su primer álbum con canciones inéditas en once años: una colección de composiciones de un optimismo desbordante que interpreta con el coraje y la sensibilidad que la caracterizan. Los espectadores podrán disfrutar de la Ana Belén de siempre con la música de ahora, una ecuación que no puede fallar. El concierto arrancará a las 22 horas .

Estos días también son idóneos para disfrutar y aprender de ornitología. Mérida celebra el Mes de las Aves con diferentes actividades y este fin de semana Adenex organiza diversas propuestas de promoción del patrimonio natural dirigidas a todos los públicos.

Este sábado se llevará a cabo un Observatorio de Aves desde los puentes de la ciudad. Este mismo día se desarrollarán varios eventos en el entorno del Acueducto de los Milagros y el río Albarregas. Entre ellas, un observatorio de aves desde el puente romano del Albarregas, talleres infantiles, una ruta para la observación e identificación de aves por el río así como un taller de anillamiento científico desde primera hora de la mañana.

La programación del Mes de las Aves corre a cargo de la Delegación de Sanidad, a través del programa JovenOcio.11, en colaboración con la Asociación conservacionista ADENEX, la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura y GPEX.

Plasencia Con muchos libros

En la capital del Jerte se presenta un fin de semana literario con presentaciones de libros.

Este viernes a las 20 horas la librería placentina La Puerta de Tannhäuser acoge la presentación de 'Formas de estar lejos' a cargo de su autora Edurne Portela. La autora vuelve a Plasencia en ruta por las librerías de La Conspiración de la Pólvora y Galaxia Gutenberg.

Es autora en la editorial Galaxia Gutenberg y con ella ha publicado el ensayo El eco de los disparos: cultura y memoria de la violencia (2016) y la novela Mejor la ausencia (2017) que ha recibido el Premio 2018 al mejor libro de ficción del Gremio de las librerías de Madrid. El 6 de marzo de 2019 llegó a las librerías su segunda novela, Formas de estar lejos.

Un día después, el sábado a la misma hora , J.C Nora Rubio presenta su nuevo libro 'Ataraxia' en la misma librería placentina.

Nora presenta su nueva obra estructurada en cuatro estaciones, todas regadas por el tema que vertebra el conjunto de textos: el amor que sana, que cura, que da la vida.

En Ataraxia es muy importante el proceso creativo del autor como artista. A lo largo del poemario da rienda suelta a los sentimientos y habla sobre temas sociales y motivo de preocupación del ser humano como la inmigración, la muerte, el miedo, la enfermedad o el paso inexorable del tiempo.

El punto musical llegará de la mano de la banda placentina 'Farragua' que dentro de su gira Ver, Oir y Cantar ofrece un concierto en la Sala Impacto de Plasencia. El grupo, inspirado en el rock español de los 90, brilla por su rabia, actitud y descaro. El concierto será este viernes 24 de mayo a las 23 horas .

Provincia de Badajoz Del teatro al flamenco

Una gala solidaria visibilizará en Almendralejo una de las distrofias musculares más raras. Se celebrará este viernes y está organizada por la AMPA de San Francisco. En la gala habrá folclore, la comparsa Las Maravillas, el grupo de sevillanas Francis Porrón y el grupo de zumba de San Roque.

La Plaza de España de Villanueva de la Serena se convertirá este sábado 25 de mayo en un escenario teatral en el que se representará el espectáculo familiar 'Las aventuras viajeras de la abuela y la nieta' de Las payasas Inesperada y Paca Prenda. La obra tendrá lugar a las 12 horas .

Mario Quintana abre las puertas del Centro Cultural Quinto Cecilio Metello de Medellín para presentar su primer libro, 'El Fracaso escalonado del astronauta'. Se trata de una publicación a medias entre el poemario y el diario personal que aborda de manera cruenta la infancia, la muerte y la pérdida de la inocencia.

El acto tendrá lugar este sábado a las 18:30 horas y estará musicalmente ambientado.

'Soy un niño', de Ultramarinos de Lucas, se representará en la Sala Guirigai de Los Santos de Maimona este sábado a las 19.30 horas .

El espectáculo está recomendado a partir de 4 años y público familiar. Contará con música en directo. 'Soy un niño' habla de una infancia libre y creadora, y de cómo esa infancia acompaña al ser humano toda su vida. Habla de la fascinación de los sueños y de la necesidad de seguirlos hasta el fin.

La bailaora Fuensanta Blanco ofrece este sábado en la Peña Cultural Flamenca de Llerena a las 22.30 horas un espectáculo de danza dentro del ciclo 'Pasión por el flamenco', organizado por el Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz.

Al toque estará Sara Castro y Francis Gómez. Al cante Nane Ramos y Vicky González. Y al compás estará Andrés Malpica.

Provincia de Cáceres Música y planes en plena naturaleza

El violonchelista cacereño Guillermo Parra ofrece un concierto el sábado, día 25 , en el Palacio de los Barrantes-Cervantes de Trujillo, a las 20.30 horas , con entrada libre hasta completar aforo.

En esta actuación interpretará obras de Bach, Haydn y Dvoràk acompañado al piano por Eduardo Moreno.

El evento musical se encuadra dentro del marco de cooperación que la Fundación 'Obra Pía de los Pizarro' de Trujillo ha iniciado recientemente con el Conservatorio Superior de Música 'Bonifacio Gil' de Badajoz para la promoción de jóvenes intérpretes graduados del centro.

Para este recital, Parra ha elegido comenzar con una «obra maestra» del barroco, como es la 'Suite para violonchelo solo n.º 3 en do mayor BWV 1009' de J.S. Bach, que está considerada como una de las mayores obras para violonchelo jamás escritas y una auténtica «prueba de fuego» para los violonchelistas.

Además, interpretará el primer movimiento del 'Concierto para violonchelo n.º 2 en re mayor' de Haydn, a pesar de la «gran dificultad» que encierra para el solista algunos pasajes.

Para finalizar, acabará su programa con el Adagio del 'Concierto para violonchelo en si menor Op. 104', que es el más conocido para este tipo de músicos, compuesto por el compositor postromántico checo, Antonín Dvorák.

Y la música sigue sonando sin salir de Trujillo. El Teatro Gabriel y Galán de la localidad acoge el homenaje a Sabina 'Pongamos que hablo de Joaquín'. El espectáculo musical tendrá lugar el sábado a las 20.30 horas .

Pongamos que hablo de Joaquín es un fiel homenaje a la trayectoria musical del que es uno de los cantautores más importantes a nivel internacional de habla hipana Joaquin Sabina. Se trata de un concierto en el que se repasará los grandes éxitos del artista de Jaén que ha recibido gran acogida de crítica y público.

El Ateneo El Refugio de la Utopia organiza un concierto de Rosalía Mowgli, a la que acompañará Marisol Bock. La actuación se llevará a cabo este sábado a las 21 horas en este espacio cultural ubicado en Villanueva de la Vera.

Por la naturaleza apuestan también en la provincia cacereña con la iniciativa que propone un nuevo descenso en kayak por el río Tajo. El tramo entre la desembocadura de la garganta Descuernacabras, en término municipal de Higuera, y las proximidades del yacimiento arqueológico de Madinat Albalat, en Romangordo, es el itinerario que cubrirá la quinta edición del descenso en kayak 'Puente de Albalat', siguiendo el curso del río Tajo.

Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Romangordo que desde su primera edición ha gozado de gran aceptación, propiciando que se repita la convocatoria. En esta ocasión se celebrará el sábado día 25 , con salida en autobús desde esta población, a las nueve y media de la mañana, en dirección al embalse de Valdecañas. Media hora más tarde tendrá lugar una explicación técnica de navegación y manejo del kayak, iniciando con posterioridad el recorrido guiado e interpretado.

Además de pasar una jornada lúdica y deportiva los participantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca las características de esta zona de especial protección para las aves (ZEPA) desde una óptica diferente, el cauce del río, internándose en un área perteneciente a la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. También conocerán otros enclaves emblemáticos, como las inmediaciones de Fort Napoleón o el puente de Albalat, bajo cuya estructura finalizará la ruta.

El Centro de Interpretación de la Orquídea de Almaraz organiza este fin de semana la primera edición del 'Orchy Festival', que abordará la orquídea a través de charlas y talleres.

En concreto, las actividades comenzarán este viernes a las 9 horas con el taller 'Mosaico Ophrys variedad Almaracensis' y la charla 'Orquídeas y setas de Almaraz' a cargo de Fernando Durán, que estará dirigida a los alumnos del CEIP San Andrés de la localidad.

Además, por la tarde, de 16 a 18 horas tendrá lugar el taller 'Pintura de Paisajes y Orquídeas de Almaraz en cristal' impartido por Ana Isabel Sánchez en las instalaciones del Orchydarium.