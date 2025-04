Badajoz reconoce la valía de las mujeres

Este artículo corresponde a la newsletter 'Serendipia', que te que te informa de actividades culturales.

Las mujeres son las protagonistas de varios acontecimientos culturales en ... Badajoz. Si puedes, acércate a ver la exposición 'Más allá de tus sacáis', en la que la pintora Paloma Albarrán, de madre gitana y padre payo, te muestra obras que te invitan a una reflexión sobre la evolución que han experimentado las mujeres gitanas a lo largo del tiempo, desde una imagen estereotipada de antaño hasta una figura moderna, libre y empoderada. Hasta el 31 de octubre encontrarás en la sala de exposiciones de la Fundación CB en la calle Montesinos, 22 de Badajoz retratos que van desde Manuela Salazar, presidenta de la asociación Romis de Badajoz, que trata con su labor de que la mujer gitana tome conciencia de la importancia de estudiar para tener un futuro, hasta la bailaora Carmen de Bronce, madre de la artista, que representa, según Paloma Albarrán, el sacrificio de muchas mujeres que tuvieron que renunciar a su propia vida para cumplir con las expectativas ajenas. Albarrán también muestra en 'Más allá de sus sacáis (ojos)' –el título refleja el propósito de mirar más profundamente, de ver más allá de lo superficial– retratos de otras mujeres a las que rinde homenaje, como la psicóloga Felipa Medrano, que lucha por la promoción de la igualdad real entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades para el pueblo gitano como forma de eliminar estereotipos y prejuicios sociales; Pastori Filigrana, abogada laboralista, sindicalista, feminista y activista por los derechos humanos; la cantaora y bailaora María Rey, un ejemplo de libertad en la mujer gitana sin renunciar a sus raíces, al igual que la profesora de música Ostalinda Suárez o la cantaora Salomé Pavón; la concertista, compositora y profesora de piano Rosario Montoya o la «salvaje» cantaora María de los Ángeles Salazar 'la Caíta' (prima de Paloma Albarrán), que canta desde que era una niña y destaca en el cante de jaleos y tangos extremeños.

Homenaje a las escritoras

Siguiendo con los homenajes a las mujeres, la Fundación CB conmemora la IX edición del Día de las Escritoras con una exposición –también en Montesinos, 22– en la que reivindica «la labor y el legado literario de las mujeres, tantas veces relegadas a un segundo plano a lo largo de la historia» con el lema 'La periferia de la periferia: mujeres que miraron al mundo rural'. Y el próximo lunes, 14 de octubre, a las siete de la tarde, José Ignacio Rodríguez Hermosell, comisario de la exposición, presentará en esta sede una publicación que recoge, en forma de diccionario, una relación de escritoras extremeñas contemporáneas. Asegura Rodríguez Hermosell que «con la celebración de este día queremos poner el relieve cuáles son los sacrificios y las recompensas y qué mujeres son las luchadoras a las que reconocer los objetivos cumplidos».

En esta exposición aparecen los nombres de muchas escritoras extremeñas, entre ellas varias columnistas de HOY que, con su pluma y sus reflexiones, mejoran la sección de Opinión de este diario, como Carmen Clara Balmaseda, Matilde Muro, Victoria Pelayo Rapado, Rafaela Cano, Anabel Rodríguez y Pilar López Ávila. Una sección que presume de albergar también las opiniones de Ana Zafra, Toni Barquero, Esperanza Mancera, Pilar Coslado y Candelaria Carrera.

La vida es puro teatro

Los amantes del teatro estamos encantados porque mañana viernes, 11 de octubre, comienza el Festival Internacional de Teatro de Badajoz, que se prolongará hasta el día 26, en el que podremos ver quince obras para todos los gustos, tres de ellas proyectos extremeños: 'All my enemies', de El Avispero Producciones, sobre la manipulación mediática; 'Invisible', de la coreógrafa y bailarina María Lama sobre el ocaso de una vieja gloria de la danza; y 'En la otra vida', de KRG Audiovisual, escrita por el dramaturgo extremeño Miguel Murillo, en torno al paso del tiempo.Entre las obras del Festival, a mí me gustaría ver 'Prima facie', de Suzie Miller, dirigida por Juan Carlos Fisher, que el sábado, 12 de octubre, a partir de las 21.00 horas, abordará el acoso sexual de la mano de la magnífica actriz Vicky Luengo. Es un monólogo arriesgado a la par que conmovedor sobre una abogada penalista que pasa de ser la defensora de un agresor sexual a convertirse en una víctima. Sin duda, merecerá la pena ver a Vicky Luengo sobre las tablas, yo he visto series que ella ha protagonizado, como 'Antidisturbios' –por la que fue nominada a diversos premios y recibió el Premio Ondas en 2021 a la mejor intérprete femenina en ficción– o 'Reina Roja', en las que literalmente se come la pantalla. Y es que esta actriz, que ha recibido este año el Premio Fundación Princesa de Girona de las Artes por su «amor por el oficio», es tan buena, que con su sola presencia seguro que llena el escenario del López de Ayala.

Esta semana te recomiendo...

Estos días puedes acudir al festival Cine Beat, con el que se busca promover el desarrollo de artistas extremeños emergentes. Hoy jueves, 10 de octubre, a partir de las 20.00 horas tienes la oportunidad de ir al concierto El Buen Hijo en el Templo Diana. Es la primera vez que la banda del compositor emeritense Marco Frías toca en la capital extremeña, y además, ese escenario se convertirá en un plató de cine porque el cineasta emeritense Mario Martínez rodará un videoclip en directo a la banda. Los días 11 y 12 de octubre habrá conciertos en los bares Tuétano, Café Joplin, Jazz, Maruja Limón, Barocco, Malamadre y antiguo Bujío. La noche del sábado, 12 de octubre, se realizará la entrega de premios del Festival de Música, en el que se premiará al mejor concierto del Cine Beat y el premio a la eterna a la trayectoria a Paco Mata. Por último, en Jerez de los Caballeros te esperan música, teatro, fotografía, astronomía, folclore y gastronomía el sábado 12 de octubre, ya que se celebrará la VIII Noche en Blanco, en la que se mantendrán abiertos en horario nocturno sus museos y monumentos más emblemáticos y te ofrecerán además una veintena de propuestas culturales.

