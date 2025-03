Tenemos el arte a nuestro alcance. ¡Vámonos al museo!

Marisa García Badajoz Jueves, 16 de mayo 2024, 18:32 | Actualizado 19:29h. Comenta Compartir

Los museos son para todos, en ellos encontramos arte para los gustos más variados y sus puertas están casi todos los días abiertas, así que no tienes excusa para disfrutar en cualquier momento de sus colecciones y de las distintas opciones que te proponen. Pero estos días son especiales, porque el sábado se celebra el Día Internacional de los Museos con el objetivo de concienciar sobre el hecho de que estos espacios son un importante medio para el intercambio cultural y el enriquecimiento de las culturas.

En Extremadura varios museos conmemorarán este Día Internacional con el lema 'Museos por la educación y la investigación'. El acto institucional se celebrará el 18 de mayo en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz a las 12.00 del mediodía, y justo antes hará un taller-desayuno sobre el origen de la dieta mediterránea. Verás que ir a los museos, además de interesante, puede ser también divertido, porque después puedes asistir a un taller sobre la producción y consumo de vino en la época altoimperial romana, con una cata de cuatro vinos reconstruidos según los tratados técnicos agrícolas de entonces. ¿No me digas que no te seduce la idea?

El Meiac de Badajoz también está desarrollando actividades durante esta semana para celebrar el Día de los Museos, que tendrán como colofón el concierto de la banda extremeña de rock alternativo 'Subterráneos' el sábado a las 21.30 horas en los jardines del museo. Por cierto, no me canso de repetir las posibilidades que ofrecen estos jardines para realizar multitud de eventos. Es un espacio estupendo que tenemos en Badajoz y está desaprovechado. ¿A qué esperan para darle vida? Ya que «Mahoma no va a la montaña», habrá que ir pensando el llevar la montaña a Mahoma y sacar los museos a la calle.

El Museo de la Ciudad Luis de Morales de Badajoz comenzará sus actividades mañana viernes a las 18.00 horas con el concierto de las Escuelas Municipales de Música en el patio. El sábado a las 11 tendrá lugar la visita guiada 'De los Portugaleses y los Bejaranos', dentro de la programación de '12 meses, 12 leyendas'. A las 12.00, 13.00 y 18.00 horas el patio del museo acogerá sesión del cuentacuentos 'Cuentos del Mundo', llevados a cabo por Atakama Creatividad Cultural. Si vas a las 18.00 horas a la sala de exposiciones temporales, tendrás la oportunidad de asistir a la visita guiada a la exposición 'Tierras raras' de la mano de su autor, Adrián Rolo. El domingo finalizará la programación a las 12 del mediodía con el taller infantil 'Los colores de Morales'.

El Museo de Bellas Artes de Badajoz ha organizado la conferencia 'Imágenes de pensamiento: fotografía y pintura', a cargo de Carmen Dalmau, a las 8 de esta tarde de jueves. Y mañana viernes inaugurará la exposición '¿Para qué llamar camino a los surcos del azar?', que permanecerá en el MUBA hasta el 8 de septiembre. El Museo te invita a descubrir los «surcos del azar», que, según asegura en el díptico de la exposición, construyen las miradas dirigidas a la colección del MUBA desde la perspectiva de los caminos evocadores de seis fotógrafos –Juan José Bolaño Franco, María del Pilar Casado Izquierdo, F. Manuel de la Cruz Barrero, Manuel Ponce Luque, María Soledad Salcedo y Antonio Soriano Llamazares– que despiertan nuestra atención hacia un espacio que, aunque conocido, no deja de sorprendernos.

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida celebra el día con unas jornadas de puertas abiertas el sábado y domingo de 12.00 a 13.45 horas, en las que se podrán descubrir algunas de las distintas disciplinas de la arqueología que han permitido averiguar muchas de las cosas que se saben sobre el pasado de Augusta Emerita. También se desarrollará un taller de numismática, entre el 14 al 17 de mayo a las 12.00 horas para los alumnos de ESO y Secundaria titulado 'Descifrando monedas', para que descubran la información que aportan las monedas de los romanos, y cómo se estudian en la actualidad. Se presentará el proyecto 'Realidad aumentada en el MNAR: investigación, interpretación y difusión del Grupo de Eneas' el sábado a las 11.00 horas. Ese día a las 21.30 horas habrá una apertura extraordinaria nocturna del Museo Nacional de Arte Romano con talleres activos por parte de la Asociación Recreacionista Ara Concordiæ, que mostrará diferentes momentos, aspectos y modos de vida de los romanos.

Los museos de Cáceres y la 'cantera'

El Museo de Cáceres se ha centrado en la 'cantera' de los futuros visitantes y ha programado una actividad didáctica inspirada en obras del Equipo 57, destinada a los alumnos de primero de Bachillerato de Artes Plásticas del IES Al-Qázeres, que se desarrolla hoy jueves y mañana. El 18 llevará a cabo otra actividad destinada al público infantil, la charla '¿La ciencia se come?', que profundizará en el origen de la dieta mediterránea.

El Museo Helga de Alvear también centra sus actividades en los más pequeños durante estos días, y ha programado actividades didácticas con escolares. La primera mañana viernes, cuando más de 300 alumnos del colegio Paideuterion responderán a la pregunta '¿Cómo imaginas el museo del futuro?' en dibujos que serán expuestos este sábado y el domingo en el museo. También el sábado por la mañana se llevará a cabo el taller creativo infantil 'El infinito en la palma de tu mano' a través de la pintura 'CH 7', del artista húngaro László Moholy-Nagy, que, según los responsables del museo, permitirá imaginar sistemas de representación que, partiendo del arte, lean el presente y construyan futuros diversos. Asimismo, el sábado por la mañana se desarrollará la actividad 'Pero... ¿qué hacen ahí?', en la que se mostrarán todas las áreas profesionales que componen un museo, y se realizarán dos visitas guiadas tituladas 'El arte, el mundo y el museo del futuro', un recorrido por una selección de obras de artistas que componen la colección del museo. Por la tarde tendrá lugar el taller para adultos 'Desordenar el mundo', una actividad para descubrir al Goya más crítico y abordar la postura que tendría el artista de Fuendetodos en el mundo de hoy. Para finalizar las actividades en torno al Día Internacional de los Museos, el Helga de Alvear propone para el domingo disfrutar de 'El museo en familia', para que los más jóvenes conozcan las instalaciones y el trabajo que se desarrolla en él.

El Museo Vostell-Malpartida ha programado la presentación fotográfica 'Espacio exterior, espacio interior' y un recital poético a cargo de Agustín Luceño el sábado a las 12 del mediodía. Los días 22 y 23 tendrá lugar el espectáculo 'Alma de Madagascar', un viaje musical con Kilema, embajador de la cultura malgache, y el 24 el museo desarrolla 'Piedras iluminadas. Necrópolis de El Corchao', una ruta educativa a cargo de Víctor Casco y Andrés Talavero, que comenzará las 8 de la tarde desde el parque de la piscina municipal de Malpartida.

¿No me digas que entre todas estas actividades no hay ninguna a la que te apetezca asistir?