Agenda para HOY, 11 de mayo, en Extremadura

BADAJOZ

XXVIII Festival de Primavera de Adicoredex

12.00 y 19.00 BADAJOZ Teatro López de Ayala –Plaza Minayo, s/n–

La Asociación de Directores Corales de Extremadura (Adicoredex) organiza el Festival de Primavera con el canto como eje principal. Colegios, institutos y centros de educación especial llenan de emoción una jornada que tiene la música como protagonista. En el día de hoy se realizarán dos sesiones, a las 12.00 y a las 19.00 horas. Las entradas se pueden adquirir en la web del teatro y en taquilla. Precio: 5 euros.

Concierto tributo a 'El Señor de los Anillos' La sala Chat Noir –Francisco Pizarro, 19– acoge hoy, a las 18.30 horas, 'The Lord of the Rings. The String Quartet Tribute' con la cantante Silvia Chávez como invitada. Un viaje musical por la Tierra Media Entradas: 10 euros. Los menores de edad entre 6 y 16 años no tienen que pagar entrada, pero deberán ir acompañados de un adulto.

'Retrato de una mujer en llamas' de la francesa Céline Sciamma (2019) es la película que ofrece mañana la Residencia Universitaria Hernán Cortés –Avenida Antonio Masa Campos, 28– en un 'Lunes de cine' dedicado a la reivindicación del colectivo LGTBI. Una historia de amor en el siglo XVIII. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÁCERES

Exposición sobre la película 'Regreso al futuro'

Hasta el 31 de mayo CÁCERES Biblioteca Pública del Estado

Con motivo del 40 aniversario del estreno de la película 'Regreso al futuro', la Biblioteca Pública del Estado de Cáceres ha organizado una exposición temática que abarca diferentes materiales de este filme dirigido por Robert Zemeckis (carteles, cómics, películas...) y que gratuitamente ha cedido para la ocasión José Prieto, quien mañana por la tarde ofrecerá una conferencia sobre la película.

Edu Comelles expone en la sala El Brocense La sala El Brocense de la Diputación de Cáceres acoge hasta el 7 de junio la muestra 'Casa-Refugio-Colapso', de Edu Comelles. Es una selección de instalaciones sonoras, visuales y lumínicas, a partir de las cuales se empuja al visitante a reflexionar sobre la sociedad en la que estamos inmersos.

Antonio Reseco, en La Lante y el Pincel El espacio La Lente y el Pincel de Cáceres acoge hasta el 14 de mayo una exposición de Antonio Reseco (Villanueva de la Serena, 1973). La muestra se titula 'Bases' y surge como homenaje a la memoria de Jorge Perellón, excelente grabador y maestro del autor.

MÉRIDA

Presentación El próximo jueves 15 de mayo, la Biblioteca Juan Pablo Forner acoge la presentación del libro 'Todo lo que somos' de Luis Camarero Lázaro. Será a las siete y media en la tercera planta.

Museo Los días 17 y 18 de mayo, el Museo Nacional de Arte Romano celebra el Día Internacional de los Museos con unas jornadas de puertas abiertas. Organizará visitas guiadas a los almacenes y una ruta temática 'La globalización del mundo clásico'.

PLASENCIA

Symphony El parking de La Isla acoge un proyecto de realidad virtual impulsado por la Fundación La Caixa, que permite a los espectadores sentirse como un músico más dentro de una orquesta sinfónica. De 10.30 a 15.00 horas y de 16.30 a 21.00 horas.

Homoousios El Obispado presenta una exposición en la iglesia de San Martín, con obras de varias instituciones extremeñas, para conmemorar el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea. De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.

DON BENITO

Juegos Curiosity Escape Room ofrece cuatro salas para resolver enigmas en grupo. Capacidad de 1 a 5 personas. Entradas desde 30 euros con reserva al menos 24 horas antes. Duración aproximada: 1 hora. Salas disponibles: 'Pérez y el diente de oro' y 'La lavandería'.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Fotografía Las instalaciones provisionales del Mercado de Abastos acogen la exposición fotográfica 'Con buen humo…R', con imágenes realizadas por José María Flores. Se trata de una muestra en la que el fotógrafo opta por jugar con el humo para crear estas peculiares imágenes. Puede visitarse en el horario comercial del mercado.

ALMENDRALEJO

Música El teatro Carolina Coronado acoge esta tarde el concierto y la entrega de premios a los ganadores de la XXIII edición del Concurso Jóvenes Músicos organizado por el AMPA del Conservatorio Tomás Bote Lavado de la ciudad. Comenzará a las 17.30 horas con entrada gratuita.

TRUJILLO

Arte El Palacio de los Barrantes Cervantes clausura hoy la exposición colectiva 'Nexos: Arte iberoamericano contemporáneo', que se abrió el mes pasado. Se puede visitar de 12 a 14 horas. Esta muestra está formada por 21 artistas de diferentes países y de reconocido prestigio

NAVALMORAL DE LA MATA

Redes. La Fundación Concha acogerá del 20 al 22 próximos, de 10.00 h. a 12.30 h., unas jornadas de REDigitalEX sobre 'Aplicaciones para hablar y compartir con la familia'.

CORIA

Fiestas patronales de Puebla de Argeme Tras una noche de música en el pabellón municipal, Gran Prix de las peñas, lidia de toros, charanga y orquesta Evanix Forever.

PROVINCIA DE BADAJOZ

Cine en Cabeza del Buey La Filmoteca de Extremadura proyecta, con su programación itinerante, el largometraje 'Por todo lo alto'. A las 20.00 horas en el centro cultural 'Vicente Serrano Naharro'.

Espectáculo en Guareña A partir de las 14.00 horas, concierto de 'La Próxima Estación', continuará 'El Kañita. A las 22.00 horas concierto de 'Ángeles y Demonios'

PROVINCIA DE CÁCERES

Cine en Jarandilla de la Vera 'Por todo lo alto' es el largometraje que proyecta hoy la Filmoteca de Extremadura, con su programación itinerante. A las 19.00 horas en el Museo de los Escobazos.