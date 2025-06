Agenda cultural para HOY, 15 de junio, en Extremadura

Domingo, 15 de junio 2025, 10:00 Comenta Compartir

BADAJOZ

Concierto fin de curso de Afinando, de la OEx

18.30 horas BADAJOZ Palacio de Congresos 'Manuel Rojas' –Ronda del Pilar, s/n–

El Palacio de Congresos 'Manuel Rojas' acoge hoy, a las 18.30 horas, el concierto fin de curso de las formaciones pedagógicas de Afinando, de la Fundación Orquesta de Extremadura. Cita para la ilusión a cargo del Coro Infantil y Juvenil de Extremadura, la Orquesta Benjamín de Extremadura, la Orquesta Infantil de Extremadura, la Banda de vientos y percusión de Extremadura y la Orquesta Juvenil de Extremadura. Entrada: 5 euros.

'Ilustrando la ciencia. Krahn: dibujos para reflexionar' es la exposición que se puede visitar en El Hospital –Plaza Minayo, s/n– hasta el 6 de julio. Se compone de 60 ilustraciones cedidas por la Fundación Ciudad de la Energía dentro del proyecto La Recicladora Cultural, que invitan a reflexionar sobre los desafíos medioambientales actuales a través del arte gráfico. Hoy domingo, de 10.00 a 16.00 horas.

'Goya y su legado' se puede visitar en el Museo de Bellas Artes de Badajoz –entrada por la calle Francisco Pizarro– hasta el 29 de junio. Una muestra de pinturas del maestro de Fuendetodos y de otros artistas que le homenajean con su iobra. Hoy domingo, de 10.00 a 14.00 horas.

CÁCERES

Fin de curso del taller de combos de Moi Martín

18.00 CÁCERES El Corral de las Cigüeñas (Cuesta de Aldana, 6)

El Corral de las Cigüeñas de Cáceres acoge hoy desde las 18.00 hasta las 22.00 horas el festival de fin de curso del taller de combos de Moi Martín, en el que la premisa es que hacer música es algo que está al alcance de mucha gente y todavía no lo han descubierto. Las actuaciones de esta tarde correrán a cargo de Imperturbables, New Phoneix, Exya, The Farraguas y Eco.

Gemma Alpuente expone en la sala El Brocense La sala El Brocense de la Diputación de Cáceres acoge hasta el 29 de agosto la muestra de la artista valenciana Gemma Alpuente 'Paisajes abstractos de un paraíso que sólo imaginé', una cuidada selección de obras recientes que exploran los límites del plano pictórico

Dalí interpreta a Dante en la Mercedes Calles La Fundación Mercedes Calles expone en su sede de la plaza de San Jorge hasta el 30 de junio una serie de 100 grabados titulada 'Dalí: La Divina Comedia', en la que el artista catalán ilustró la obra de Dante por encargo del gobierno italiano.

MÉRIDA

Baile El Palacio de Congresos de Mérida acogerá el domingo 15 de junio a partir de las 18:00 horas, el Festival de Fin de curso de la Escuela de baile Fran Montero del Alba. Se trata de una exhibición de todos los géneros y alumnos de la Escuela.

Jazz Todos los miércoles de junio, a partir de las nueve, el MIT Jazz Festival programa cinco conciertos gratuitos al aire libre junto al Arco de Trajano. La programación incluye a músicos y bandas de jazz de la región.

PLASENCIA

Feria Taurina La corrida de rejones cierra el cartel de toros con un mano a mano entre Diego Ventura, máximo exponente del toreo a caballo, y Leonardo Hernández, habitual en las últimas Ferias, con toros de Jódar y Buchema. A las 19.00.

Marcha Global a Gaza La CNT de Cáceres-Nortea convoca un acto solidario en apoyo a la Marcha Global a Gaza, con la proyección de un documental. A las 20.00 en la sede local de la CNT, en la calle Julián Besteiro.

DON BENITO

Juegos Curiosity Escape Room ofrece cuatro salas para resolver enigmas en grupo. Capacidad de 1 a 5 personas. Entradas desde 30 euros con reserva al menos 24 horas antes. Duración aproximada: 1 hora. Salas disponibles: 'Pérez y el diente de oro' y 'La lavandería'.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Museo Centro Museístico Charo Acero acoge tres exposiciones permanentes: El Museo del Traje, la pinacoteca «Pilar Molinos» y el Museo de Mineralogía. El precio de la entrada es de 2 euros para adultos y 1 euros para menores de 12 años o grupos superiores a 15 personas. Miércoles, acceso gratuito. Horario: 11-14.00 horas y 17-19.00 horas.

ALMENDRALEJO

Sociedad Obrero Extremeño La construcción del edificio tuvo lugar en 1930 como sede de la sociedad creada en 1895. Situado junto al teatro Carolina Coronado y con influencia neoclásica, cuenta con el estatus de Bien de Interés Cultural en categoría de monumento desde 1995.

TRUJILLO

Formación El Circular FAB llevará a cabo un taller de diseño e impresión 3D del 18 al 24 de junio, de 11.30 horas a 13.30 horas. El plazo de inscripción está abierto. La idea es que los participantes puedan conocer lo que es una impresora 3D y sus diferentes tipos y cómo dar los primeros pasos al diseño.

NAVALMORAL DE LA MATA

Piscina de verano. El viernes 20 abrirá sus puertas la piscina municipal coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares. Su horario será de 12:00 h. a 21:00 h.

CORIA

Juegos infantiles de la Geta En la jornada de hoy, la localidad acoge la actividad 'A ganarse el gazpacho' para los más pequeños de la casa. A las 11.00 horas en la plaza de la Catedral.