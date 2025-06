Agenda cultural para HOY, 14 de junio, en Extremadura

Sábado, 14 de junio 2025, 09:29 Comenta Compartir

BADAJOZ

Homenaje a los Beatles en la terraza del López

22.00 horas BADAJOZ Terraza del López de Ayala –Plaza Minayo, s/n–

'Let it be. Una antología Beatle' llega esta noche a la terraza de López de Ayala. Es un espectáculo de sensaciones que surge desde una misma emoción, la que une a millones de seres humanos de todo el mundo que aprendieron a amar, a ser rebeldes, a buscar la luz, a desear la paz, y a navegar por sueños y sentimientos. Nuestro mundo no sería igual sin Paul, John, George y Ringo y sin su universo musical. Entrada: 15 euros.

Visita guiada Hoy, a las 120.00 horas, en el Museo de la Ciudad 'Luis de Morales' –Plaza de Santa María, s/n–, el lisboeta António Tavares hará una visita guiada a su exposición 'Evolución', 40 pinturas que muestran su amor por la naturaleza, su reverencia hacia los pintores clásicos y su ecologismo activo.

'La botica de papel' es la muestra bibliográfica que se puede visitar hasta el 30 de junio en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública de Badajoz –Avenida del Guadiana, s/n–. Auspiciada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Badajoz, la exposición recoge obras de farmacia y terapéuticas. Hoy sábado se puede visitar de 09.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

CÁCERES

Concierto de los coros de la UEx y Ziryab de Córdoba

20.45 horas CÁCERES Iglesia de Santo Domingo

La iglesia de Santo Domingo acoge hoy a las 20.45 el concierto inaugural de los Cursos de Verano de la Universidad de Extremadura a cargo del coro de la UEx y el coro Ziryab de Córdoba. La formación extremeña interpretará piezas de Biebl, Fauré, Porras Barrios y Gjeilo, y la cordobesa de Von Bingen y Beamish. Cantarán juntos el Requiem Op. 48 de Fauré. Les acompañarán la soprano Adriana Moreno y el barítono Alejandro Ramírez Sola.

Gemma Alpuente expone en la sala El Brocense La sala El Brocense de la Diputación de Cáceres acoge hasta el 29 de agosto la muestra de la artista valenciana Gemma Alpuente 'Paisajes abstractos de un paraíso que sólo imaginé', una cuidada selección de obras recientes que exploran los límites del plano pictórico

Dalí interpreta a Dante en la Mercedes Calles La Fundación Mercedes Calles expone en su sede de la plaza de San Jorge hasta el 30 de junio una serie de 100 grabados titulada 'Dalí: La Divina Comedia', en la que el artista catalán ilustró la obra de Dante por encargo del gobierno italiano.

MÉRIDA

Baile El Palacio de Congresos de Mérida acogerá el domingo 15 de junio a partir de las 18:00 horas, el Festival de Fin de curso de la Escuela de baile Fran Montero del Alba. Se trata de una exhibición de todos los géneros y alumnos de la Escuela.

Jazz Todos los miércoles de junio, a partir de las nueve, el MIT Jazz Festival programa cinco conciertos gratuitos al aire libre junto al Arco de Trajano. La programación incluye a músicos y bandas de jazz de la región.

PLASENCIA

Ferias y Fiestas Sigue la Feria infantil (La Isla, 11.00-14.30 y 17.00-19.00), el Bunker juvenil (Ferial, 18.00-00.00) y verbena sénior (Coronación, 21.00). Habrá conciertos tributo de AC/DC (20.00) y Extremoduro (22.00), en San Nicolás, y concierto de Los Inhumanos (23.00), en la Plaza.

Feria Taurina El primer festejo está protagonizado por Emilio de Justo, Miguel Ángel Perera y Borja Jiménez, con toros de la ganadería salmantina Montalvo (19.00).

DON BENITO

Juegos Curiosity Escape Room ofrece cuatro salas para resolver enigmas en grupo. Capacidad de 1 a 5 personas. Entradas desde 30 euros con reserva al menos 24 horas antes. Duración aproximada: 1 hora. Salas disponibles: 'Pérez y el diente de oro' y 'La lavandería'.

VILLANUEVA DE LA SERENA

Deportivo Partido de Fútbol 'Leyendas España', con exjugadores de la Selección Española contra veteranos del C.F. Villanovense. Estadio Municipal Villanovense, 20.30 horas. Participan internacionales como Marchena, Asenjo, Aberlardo o Diego Capel. En los serones estarán jugadores como Tete, Casi, Fuentes o Cubi.

ALMENDRALEJO

Flamenco El teatro Carolina Coronado acoge este sábado la edición número XXIII del Festival Flamenco 'Porrina' de Badajoz. Comenzará a las 21.30 horas con entrada gratuita a través de invitaciones que estarán disponibles en la taquilla del propio teatro desde una hora antes del espectáculo.

TRUJILLO

Marcha Adicomt cierra la campaña 'I Primavera de Descubrimientos de la Comarca Miajadas-Trujillo' hoy con la ruta 'Sensorial Tour' por el casco histórico de la ciudad trujillana. Se saldrá a las 09.30 horas, desde la plaza Mayor. Se trata de una ruta inclusiva que enfatiza la experiencia sensorial.

NAVALMORAL DE LA MATA

Presentación. Pilar y María Luisa Montero, sus autoras, presentarán desde las 12.00 horas en la Fundación Concha el libro 'Obra poética de Manuel Gómez Sánchez'.

CORIA

Festival de folclore En la jornada de hoy, 14 de junio, a las 22.00 horas, la plaza de España acogerá una noche de música y tradición con folclore regional.