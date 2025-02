El actor Juan José Ballesta te cuenta su inspiradora historia para recobrar la salud mental

Marisa García Badajoz Jueves, 13 de febrero 2025, 16:13 Comenta Compartir

La Fundación CB desarrolla una interesante iniciativa relacionada con la salud mental, con la que pretende sensibilizar, informar y romper tabúes. Cada vez somos más conscientes de cómo la salud mental nos condiciona a la hora de enfrentamos la vida y de que nuestro bienestar emocional nos ayuda a manejar el estrés, relacionarnos con los demás y tomar decisiones. Por ello es tan interesante la propuesta que la Fundación CB nos hace para el próximo día 19 de febrero a las 7 de la tarde en su sede de la calles Montesinos 22 de Badajoz, donde escucharás el testimonio de primera mano de una persona que ha sufrido, ha tenido que cambiar de vida para mantener la cordura, ha pasado por una depresión y se atreve a contarlo.

El Ciclo Salud Mental trae a Badajoz al conocido actor Juan José Ballesta, que presenta su libro 'La vida mejor', subtitulado 'El Bola, la fama, el cine y todo lo demás' , en el que reflexiona acerca del valor del sentido común y otras situaciones que pueden afectar a nuestra salud mental.

Ballesta, de 37 años, conocido como 'El Bola' desde que en 2000 ganó el Goya al mejor actor revelación por esta película cuando era solo un niño, cuenta que a pesar del éxito, decidió dejar su carrera y se puso a estudiar y a trabajar como marmolista para volver a conectar con la «vida mejor». Asegura que paró unos años para coger fuerzas y regresar a la interpretación con un pensamiento y autoestima más sólidos.

En los últimos años, Ballesta ha estado expuesto al foco mediático porque ha vivido una dolorosa ruptura con su pareja y madre de su hijo, de la que se separó en enero de 2021 y tras la que sufrió una depresión; en 2023 fue denunciado por una antigua amiga por una presunta agresión sexual y un mes después fue detenido porque un conocido suyo le denunció por robo con violencia. Ballesta espera que su historia, en la que ha tomado decisiones acertadas y ha cometido errores, ayude a otros a encontrar una salida y reconducir su vida, como ha hecho él, que ahora está feliz, con varios proyectos profesionales y mira al futuro con optimismo.

En 'La vida mejor' habla de su familia, su infancia, sus amigos, su mujer, su hijo, la fama, cómo compaginar su profesión con la vida de barrio, el parón en su carrera, de por qué estuvo a punto de renunciar a su vocación para no perder su esencia y los esfuerzos que tiene que hacer para mantener el equilibro entre vivir una vida normal y la fama. Ballesta destaca en su libro que «cuando veo que estoy muy arriba, que me va a entrar el vértigo y empiezo a temblar, me bajo. Esto es lo que he aprendido a hacer, a bajarme cuando me da el mal de altura. Y no me refiero solo a la fama, sino a la ansiedad de las redes sociales, a la soledad, al miedo al fracaso…, a un montón de emociones que también te pueden dejar sin aire y como suspendido en el vacío».

Seguro que sus reflexiones no te dejarán indiferente y su testomonio te resulta inspirador.

Esta semana te recomiendo...

Pasión Vega, Basilio Sánchez y Duende Josele protagonizan 'Canciones en su tinta', un interesante acto que mezcla música y poesía en el que recitarán, cantarán y te animarán a acercarte a su trabajo. Los tres artistas te esperan hoy jueves a las 20.00 horas en la residencia universitaria Rucab de Badajoz y mañana viernes, a las 20.00 horas, en la sala Capitol de Cáceres.

Si estás en Plasencia el sábado, no puedes perderte la actuación de Salva Reina, que hace una semana ganó el Goya al mejor actor de reparto por su papel en 'El 47', la película que cuenta la historia del extremeño Manuel Vital, conductor de autobuses natural de Valencia de Alcántara, que secuestró un autobús y consiguió que este pasase por su barrio barcelonés, Torre Baró. Salva Reina, un actor que tiene una vis cómica increíble, te hará reír con 'Prohibido echarle cacahuetes al mono', un monólogo en el que te cuenta experiencias cotidianas y situaciones absurdas de la vida, y que presenta el sábado 15 de febrero, a las 20.00 horas, en el Teatro Alkázar de Plasencia.

Y si quieres divertirte, acércate este fin de semana por la Feria de los Mayores que se celebra en Ifeba de Badajoz. No creas que es un evento solo para octogenarios, porque lo que allí te encontrarás es gente con gana de pasárselo bien, mucha marcha y baile, como el que podrás practicar en el guateque que comenzará a las 17.00 horas del viernes 14, día de los enamorados, en el que The Presbicious te hará mover el esqueleto con éxitos de los 70, 80 y 90. Y seguro que también disfrutas el sábado 15, a partir de las 17.00 horas, con la actuación de Santi Carulla y Los Mustang, una banda española que tuvo éxito en los años 60, 70 y 80 con canciones como 'Oh Carol', 'Los jóvenes' o 'San Francisco', que te harán retroceder décadas en el tiempo.

El estupendo actor Fernando Albizu te invita a asistir a la obra de teatro 'Goteras', el sábado 15 a las 20.30, en la que junto a Gonzalo Ramos y Gloria Albalate, te cuenta la historia de un joven dramaturgo con un futuro prometedor, que ve como una noche aparecen goteras en su techo, y esto se transforma en el momento más importante de su vida, al descubrir que su vecino es él mismo treinta años más tarde.

El talentoso violinista Paco Montalvo te trae a Badajoz su nuevo espectáculo 'Grandes clásicos 2.0', el sábado 15 a las 21.00 horas, en el Palacio de Congresos. Los que han estado en sus conciertos dicen que las notas que salen de su violín tienen un sonido diferente y que Montalvo les conquista con su virtuosismo y su característico estilo, el violín flamenco.

Si eres carnavalero –y si no, también–, acércate el sábado por el barrio de Santa Marina, en Badajoz, donde tras el desfile, que comenzará a las 17.30 horas en la avenida de Colón y recorrerá el barrio hasta la plaza de Conquistadores, se quemará el Marimanta y posteriormente los asistentes podréis degustar 4.000 hornazos y escuchar después la Muestra de Percusión.

Si quieres hacer cualquier sugerencia o recomendación, escríbeme a serendipia@hoy.es. Me encantará saber tu opinión.

Te agradezco que recomiendes la newsletter, a la que puedes apuntarte aquí

Espero que disfrutes del fin de semana y que vuelvas a leerme el jueves que viene.