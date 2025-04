Series en Netflix, Movistar, Amazon, Apple TV, HBO | Las series que se estrenan este fin de semana

Tamara Villena Viernes, 25 de noviembre 2022, 12:18 Comenta Compartir

Llega el fin de semana y toca ponerse al día con las series que han llegado a las plataformas digitales, que estrenan nuevos títulos perfectos tanto para disfrutar del tirón como para ver poco a poco. Comedia, crímenes y recreación histórica marcan las novedades seriéfilas para lo que queda de mes, entre las que destaca 'Miércoles', la producción de Tim Burton para Netflix, o la temporada 34 de 'Los Simpson'.

Estos son todos los estrenos que puedes disfrutar este fin de semana:

1 Netflix, 23 de noviembre 'Miércoles'

Otro de los estrenos que puedes ver el fin de semana está disponible desde el miércoles 23, y es una de las grandes apuestas de Netflix para la temporada. La peculiar estética de Tim Burton, convertida ya en un universo propio, impregna su nueva serie, 'Miércoles', en la que el director se pasa a la pequeña pantalla con esta producción tan esperada por sus fans.

Protagonizada por Jenna Ortega y Catherine Zeta Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie y Christina Ricci, entre otros, 'Miércoles' es un thriller con elementos paranormales de cuando la famosa hija de los Addams estudiaba en la academia Nevermore. Esta escuela no es como las demás, allí tendrá oportunidad de desarrollar sus poderes y controlarlos.

2 Netflix, 23 de noviembre 'Blood, Sex and Royalty'

'Blood, Sex and Royalty' también ha llegado a nuestras pantallas esta semana, siguiendo con la apuesta de Netflix por las series sobre realeza tras el estreno de 'The Crown'. Aunque no tienen mucho más que ver que la monarquía como punto de partida, porque la producción sobre Ana Bolena emplea un tono más moderno e irreverente, con un formato híbrido que es mitad drama, interpretado por actores, y mitad documental, con ideas y comentarios de reputados historiadores sobre el caracter de la monarca y su relación temprana con el rey Enrique VIII.

3 Amazon Prime, 23 de noviembre 'Family Law'

'Family Law' regresaba el miércoles con su segunda temporada, en la que seguimos la historia de Abigail Bianchi (Jewel Staite), una abogada que ha conseguido salir de sus problemas con la bebida y lucha por retomar su vida personal y laboral. Deberá entrar en el bufete de abogados de su padre (Victor Garber) y dedicarse a llevar casos de familia junto a sus hermanastros, mientras hace frente a su situación familiar en casa para recuperar por completo la relación con su marido e hijos.

4 Apple TV+, 23 de noviembre 'Echo 3'

Esta serie de diez episodios protagonizada por Luke Evans, Michiel Huisman y Jessica Ann Collins, es una de las apuestas de Apple TV+ y también se estrenaba el miercóles 23. La historia se centra en la figura de Amber Chesborough, una brillante científica que desaparece en la frontera de Colombia y Venezuela. Su hermano Bambi y su esposo Prince, ambos comandos de élite del ejército estadounidense, luchan por encontrarla en medio de una guerra de guerrillas. La producción está basada en la serie de televisión dramática israelí 'When Heroes Fly'.

5 Movistar Plus+, 25 de noviembre 'No me gusta conducir'

Llega la comedia 'No me gusta conducir', del director y guionista Borja Cobeaga, que se basa en su propia experiencia para crear esta producción en la que Pablo (Juan Diego Botto), un profesor universitario de 40 años, está obligado a sacarse de una vez por todas el carnet de conducir. El proceso es toda una cura de humildad para este sabelotodo que descubre que todavía le quedan muchísimas cosas por aprender y que encima coincide con una de sus alumnas en la autoescuela.

6 Movistar Plus y COSMO On, 27 de noviembre 'McDonald & Dodds'

La tercera temporada de 'McDonald & Dodds' aterriza el domingo 27 de noviembre y viene cargada de nuevos casos por resolver en la ciudad inglesa de Bath. Protagonizada por Tala Gouveia y Jason Watkins, la producción sigue el trabajo de un dúo de detectives que deberán trabajar codo con codo para dar con la clave de misterios como el de una mujer que aparece muerta en una tumbona, a plena luz del día y a la vista de todos, o el de un famoso piloto de Fórmula 1 que es asesinado durante una breve parada en boxes.

Y la próxima semana

7 Filmin, 29 noviembre 'Autodefensa'

'Autodefensa' es un retrato de dos amigas veinteañeras, Berta Prieto y Belén Barenys, que viven la vida al máximo en Barcelona, con emociones extremas y sin pedir permiso. La producción gira sobre la ausencia de límites, descubrir quién eres y cómo experimentar juventud sin prejuicios ni presiones. Prieto, escritora y dramaturga, se embarca en esta producción original de Filmin junto a Barenys, conocida en su carrera en solitario como MEMÉ, corista y prima de Rigoberta Bandini.

8 Disney+, 30 noviembre 'Willow'

Basada en la clásica película de 1988 de Lucasfilm, la serie retoma la historia de Willow 34 años después de la trama dirigida por Ron Howard. Warwick Davis vuelve a interpretar al valiente enano que, junto a otros guerreros, deberá luchar contra las fuerzas malignas para salvar a todas las criaturas de un mundo mágico donde la oscuridad no deja de expandirse.

9 Disney+, 30 noviembre 'El Paciente'

El asesino en serie Sam Fortner (Domhnall Gleeson) tiene como prisionero al terapeuta Alan Strauss (Steve Carell) con un único objetivo: convertirse en su paciente para tratar de frenar sus instintos homicidas. Algo que no será tarea fácil ni para un especialista, ya que Alan tendrá que calmar y manejar la mente del criminal para evitar que vuelva a matar, pero también para sobrevivir durante su retención, en la que tendrá tiempo para revisionar su propio pasado y sus traumas más ocultos: la muerte de su esposa y la fría relación que tiene con su hijo. Todo corre en su contra y el secuestrado deberá hacer frente a su nueva misión para evitar acabar muerto o convertirse en cómplice de nuevos asesinatos.

Y además

'Departure: Tormenta letal'

La Reina de los Narrow pone rumbo a Terranova (Canadá) con casi 500 pasajeros que vivirán una auténtica pesadilla cuando una explosión a bordo hunda el barco en tiempo récord. Kendra Malley y Dominic Hayes lideran el equipo de investigación que tendrá que dar con la verdad de la catástrofe. Se podrá ver en Movistar +.

'Fácil'

Movistar + estrena el 1 de diciembre esta serie sobre la amistad de cuatro mujeres con diversidad funcional que, tras toda una vida viviendo en distintos centros, acaban viviendo juntas en un piso tutelado con vistas a la Barceloneta.