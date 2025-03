La «mente disléxica» de Tim Burton revive a los Addams

darío menor Lunes, 31 de octubre 2022 | Actualizado 01/11/2022 13:39h. Comenta Compartir

Tim Burton fue un niño disléxico al que le costaba entender cómo se leían los cómics porque se liaba con la secuencia de dibujos y bocadillos. Lo confesó él mismo este lunes en el festival de cómics, videojuegos y series que se celebra en la ciudad italiana de Lucca, donde presentó la serie 'Miércoles', con la que Netflix devuelve a las pantallas a partir del 23 de noviembre a la célebre Familia Addams. Tiene ocho capítulos, de los que los cuatro primeros llevan la firma de Burton. «De pequeño yo tenía algunos problemas leyendo cómics porque no sabía bien cómo seguir las viñetas. Tenía una mente disléxica», contó el director de películas como 'Batman', 'Eduardo Manostijeras' y 'Charlie y la fábrica de chocolate', entre otras cintas inolvidables, para sorpresa de sus seguidores, que lo homenajearon en una de las plazas de esta ciudad renacentista de la Toscana. Muchos de ellos iban disfrazados de distintos personajes de cómics o videojuegos, como es habitual en estos días en Lucca Comics & Games, o llevaban puestas pelucas con las icónicas trenzas de Miércoles.

Ampliar Tim Burton saluda a sus fans durante el Lucca Comics & Games reuters

Burton se sentía en su adolescencia como la hija de la Familia Addams. «Era mi personaje favorito y con el que más me identificaba. Ella ve las cosas en blanco y negro. Me interesaba contar en la serie cómo sería su vida en la escuela, cómo se relacionaba con otras personas», explicó el cineasta, que debuta en el prolífico mundo de las series. En esta producción Miércoles va a una peculiar escuela, la Academia Nevermore (Nunca jamás), un centro «para excluidos pero en el que se siente excluida. A mí me pasaba lo mismo en el colegio, con mis padres y con los demás. Por eso me gustaba tanto Miércoles. Aunque está en un sitio para gente como ella, no quiere unirse a la fiesta». La hija de la familia Addams, tanto en la legendaria serie como en los dibujos animados, era una «inspiración» para Burton en su infancia, que ha dejado en su cinematografía numerosos ejemplos de su pasión por los universos tétricos y oscuros. Son fruto de una mente brillante y creativa, pero que también ha tenido que superar sus propios fantasmas. «Comprendo muy bien al personaje porque tuve problemas mentales la mitad de mi vida», confesó.

Ampliar La familia Adams, en la versión de Tim Burton.

Miércoles, cuyo terror ante las redes sociales de internet refleja la visión del director, tendrá que afrontar en la Academia Nevermore los retos habituales de los adolescentes al tiempo que trata de controlar sus poderes paranormales en medio de una serie de homicidios. El reparto está encabezado por Jenna Ortega, que interpreta a la tétrica protagonista, mientras que Catherine Zeta-Jones da vida a su madre, Morticia Adams, y Luis Guzmán a su padre, Gómez Addams. «Son unos personajes que siguen atrayéndonos porque son la familia rara por excelencia. Todas las familias lo son un poco, pero ellos son perfectamente raros y todos tenemos a alguien con el que podemos identificarnos», contó Burton. «La mayor parte de los chavales llega un momento en que se avergüenzan de sus propios padres. Imaginaos lo que tiene que significar para Miércoles tener a una madre como Morticia. Es para volverse loca», explicó entre continuos aplausos de sus seguidores, que luego pudieron participar en un pase exclusivo del primer capítulo en la presentación europea de la serie.