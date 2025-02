Las series que se estrenan este fin de semana

María Gardó Valencia Viernes, 31 de marzo 2023, 00:49 | Actualizado 01:04h. Comenta Compartir

El mes de abril llega con mucho thriller en cuanto a estrenos de series. Las plataformas digitales sirven títulos como 'El poder', protagonizada por Toni Collette en Amazon Prime Video, y 'Rabbit Hole' que se aterriza en SkyShowtime.

Además, dos producciones nacionales destacan entre las novedades: los nuevos capítulos de 'Sentimos las molestias' con Miguel Rellán y Antonio Resines en Movistar Plus+ y 'Los enviados' con Miguel Ángel Silvestre en SkyShowtime.

1 30 de marzo Movistar Plus+ 'Sentimos las molestias' (segunda temporada)

Movistar Plus+ ha estrenado este jueves la segunda temporada de la comedia creada por Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero. Antonio Resines y Miguel Rellán siguen afrontando lo que supone hacerse mayor y las perspectivas vitales tras pasar los 70 años.

En la segunda temporada, Rafa ha entrado en una depresión porque el cáncer de próstata le ha cambiado la vida, tiene problemas de impotencia y se ve como el viejo que nunca quiso aceptar. En este contexto, le pide a Müller que cumpla parte del trato: que le ayude a morir como acordaron. Müller se niega, pero es incapaz de convencerlo y Rafa lo sigue intentando hasta que colma su paciencia.

2 30 de marzo Netflix 'Inestable'

Y de una comedia a otra. Rob Lowe protagoniza junto a su hijo esta ficción sobre un genio de la biotecnología que trata de sobrellevar una devastadora pérdida con la ayuda de su hijo, que lucha por labrarse un nombre propio y salvar el negocio familiar.

La primera temporada de la serie consta de 8 capítulos de media hora de duración:

3 30 de marzo AMC+ 'Barones del surf'

AMC+ apuesta por esta serie sobre la supervivencia y los desafíos de una comunidad hippie en la Australia de los salvajes 70. Dos buenos amigos, Trotter y Snapper, lanzan un pequeño proyecto empresarial relacionado con el mundo del surf en una amplia bahía y una playa aislada situada en Woogonda, en la costa sur de Australia. Sin embargo, a pesar de este escenario idílico, las desavenencias no tardan en aparecer por la manera de gestionar el negocio. Además, es la época en la que los jóvenes eran llamados a filas por la Guerra de Vietnam, y muchos de ellos preferían casarse antes que ir a una guerra que consideran absurda.

4 31 de marzo Amazon Prime Video 'El poder'

Toni Collette es uno de los principales reclamos de este thriller basado en la novela de Naomi Alderman. La actriz se pone en el papel de la protagonista como la alcaldesa Margot Cleary-Lopez.

La serie parte de la siguiente idea: los adolescentes desarrollan el poder de electrocutar a la gente a voluntad. La serie sigue a personajes desde Londres a Seattle y de Nigeria a Europa del Este, a medida que el poder evoluciona desde un cosquilleo en sus clavículas hasta una alteración completa del equilibrio del poder del mundo.

5 31 de marzo SkyShowtime 'Los enviados'

SkyShowtime estrena su nueva serie original, 'Los Enviados', que llega a la plataforma de streaming española más de un año después de su finalización en Latinoamérica. Miguel Ángel Silvestre y Luis Gerardo Méndez encabezan el reparto de la serie, que incluye también a Irene Azuela, Miguel Rodarte, Armando Espitia, Fernando Becerril, José Sefami y Giovani Florid.

La serie sigue a dos sacerdotes muy versados en diferentes campos que son enviados a un pequeño pueblo de México para investigar un presunto milagro.

6 31 de marzo Netflix 'El asesino mediático'

Desde Taiwán llega este thriller sobre asesinos en serie que se estrena en Netflix. En esta ficción un asesino en serie se aprovecha del interés mediático por sus asesinatos, manipulando a sus víctimas, policías y medios de comunicación, convirtiendo los asesinatos en un espectáculo mediático.

7 31 de marzo SkyShowtime 'Rabbit Hole'

Mucha acción y suspense propone 'Rabbit Hole', pensada para los fans de las ficciones de espionaje. En esta historia, un operativo de espionaje privado lucha por la preservación de la democracia en un mundo en desacuerdo con la desinformación, la manipulación del comportamiento, el estado de vigilancia y los intereses que controlan estos poderes extraordinarios.

La serie ha sido creada por Glenn Ficarra y John Requa:

8 2 de abril Netflix 'Un marinero en la guerra'

Netflix estrena el domingo esta serie protagonizada por dos marinos mercantes que trabajan en un barco noruego y que luchan por sobrevivir cuando el estallido de la Segunda Guerra Mundial los sorprende.

9 2 de abril Disney + 'Ralph & Katie'

Esta serie es un spin-off de la película 'The A Word' (2016). Disney+ estrena esta serie británica sobre el primer año de matrimonio de los personajes.

La joven pareja Ralph y Katie enfrentan los desafíos domésticos que enfrentan todos los recién casados, pero con el hecho adicional de que tienen síndrome de Down.

Y la próxima semana

10 5 de abril Disney + 'Las buenas madres'

Premiada en la Berlinale, la serie está inspirada en una historia real. Cuenta la vida de Denise Cosco, Maria Concetta Cacciola y Giuseppina Pesce, nacidas en el seno del más mortífero de los clanes mafiosos italianos.

Las tres mujeres se atreven a desafiar a la 'Ndrangheta e intentan acabar con ella desde dentro. Para ello, cuentan con la ayuda de la fiscal Anna Colace, recién llegada a Calabria y que tiene una estrategia para derrocar a los clanes de la 'Ndrangheta: centrarse en las mujeres. Es un plan que conlleva un gran riesgo, ya que la 'Ndrangheta es famosa y temida por su crueldad implacable.

11 5 de abril Disney + 'Will Trent'

Dinesy + también estrena 'Will Trent', basada en el best-seller de Karin Slaughter. Cuenta la historia del agente especial Will Trent, de la Oficina de Investigación de Georgia, que fue abandonado al nacer y tuvo que soportar una dura infancia en el saturado sistema de acogida de Atlanta. Ahora, decidido a utilizar su singular punto de vista para asegurarse de que nadie sea abandonado como lo fue él, Will Trent tiene el mayor índice de resolución de casos del GBI.

12 5 de abril Disney + 'The crossover'

Y la tercera serie que estrena el miércoles 5 de abril Disney + es 'The crossover'. Está basada en la novela del best-seller de Kwame Alexander y cuenta la historia de dos mellizos fenómenos del baloncesto adolescente, Jordan 'J.B.' y Josh 'Filthy' Bell, mientras gestionan temas de la vida como hacerse adultos, separarse y acatar las reglas que les pone su padre y entrenador de baloncesto dentro y fuera de la cancha.

Y además

'Mentiras arriesgadas'. Basada en la película homónima de 1994, se trata de una versión actualizada de la misma en la que nuevos actores darán vida a los mismos personajes. Se estrena el lunes 3 de abril en Fox.

'Selftape'. Las hermanas Joana y Mireia son dos jóvenes actrices que conocieron la fama y el éxito a muy temprana edad. Años después, Mireia vuelve a Barcelona tras triunfar como actriz en Oslo. El frío recibimiento de su hermana Joana no es el que esperaba. Se estrena el martes 4 de abril en Filmin.