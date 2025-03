Qué ver en Netflix, Apple, Amazon, Filmin | Joyas de las plataformas: Librerías: pasión por los libros

Libros y cine van siempre de la mano. Más allá de películas adaptadas de obras literarias, los libros y el cine son pasiones compartidas. Pero ... no hay tantos filmes cuya pasión por los libros vaya más alla hasta las librerías, estos establecimientos llenos de magia y encanto. Esta vez nos detenemos en tres significativos títulos que muestran la pasión por las librerías como espacio de convivencia y todo lo que ellas significan, sin que más adelante volvamos sobre el tema con más joyas. Las de esta ocasión son tres: 'La carta final', 'Una librería en París' y 'La librería'.

'La carta final' de David Jones

Protagonizada por Anthony Hopkins, Anne Bancroft, Judi Dench, Jean De Baer y Maurice Denham. Se trata de un notable drama epistolar que constituye una de las producciones serias -cómo lo era también 'El hombre elefante'- que de vez en cuando acometía el paródico productor Mel Brooks. Creada para mayor lucimiento personal de la que era su admirable esposa, Anne Bancroft, aquí enfrentada a un verdadero monstruo de la interpretación como es el británico Anthony Hopkins, esta película narra la prolongada relación epistolar que mantienen una escritora neoyorquina y un librero londinense, propietario de una librería de viejo, que va a desembocar en una profunda amistad. La puesta en escena de David Jones es muy academicista y se sustenta en las espléndidas composiciones de la pareja protagonista.

Helen Hanff (Anne Bancroft) es una escritora americana, un ser vital que vive apasionadamente enamorada de la literatura. Sin dinero para comprar ediciones de lujo de sus amados clásicos, responde a un anuncio de una revista de literatura insertado por Marks & Co., Librería de antigüedades, en 84 Charing Cross Road, en Londres, una tienda de libros que se especializa en ejemplares de segunda mano. El 5 de octubre de 1949 Helene envía a la tienda su primera carta, que es respondida por F. P. D. Que luego se reveló en la persona de Frank Joel (Anthony Hopkins), un caballero inglés muy reservado, que trabaja en la librería. Le manda a Helene dos volúmenes que, por sorpresa, caían dentro de su limitado presupuesto. A pesar de ser dos personalidades muy diferentes surge entre los dos una maravillosa relación de amistad y cariño en un viaje trasatlántico. Al continuar comprando libros a Marks & Co., Hanff empieza a incluir largas y simpáticas cartas. Frank Doel y los empleados de la librería disfrutan de su agudo sentido del humor y comienzan a esperar ávidamente esa correspondencia. Hanff tiene en mente el racionamiento de comida que afecta a la Inglaterra de postguerra y empieza a enviar también paquetes de comida a la tienda, en Navidad y en Pascua. La correspondencia se amplía hasta convertirse en un conmovedor retrato de un modo de vida y un espíritu de camaradería que estaba presente en la Inglaterra de postguerra. En enero de 1969, veinte años después de su primera carta, y antes de que Helen tenga oportunidad de hacer realidad su largamente soñado viaje a Londres, sufre un golpe informándole de la muerte de Frank Doel. Ese mismo año ella cruza por fin el Atlántico para visitar el 84 de Charing Cross Road. Pero Marks & Co. Ha cerrado sus puertas. Ha realizado su anhelo de veinte años, pero solo le queda la nostalgia y el pesar.

Basada en la novela de Helene Hanff y la obra de James Roose-Evans, Anne Bancroft obtuvo el premio BAFTA a la mejor actriz por este trabajo. La película permanece como una joya no demasiado conocida.

'Una librería en París' de Sergio Castellitto

Ampliar Sergio Castellitto en 'Una librería en París'. RC

Protagonizada por Sergio Castellitto, Bérénice Bejo, Matilda De Angelis, Clementino y Sandra Milo. Una comedia romántica, íntima y poética, coescrita, dirigida e interpretada por el italiano Sergio Castellitto, basada en un guion del desaparecido Ettore Scola, sobre un librero y anticuario parisino, que vive en torno al amor por su hija parapléjica y los volúmenes raros. Todo es rutina hasta que conoce a una joven exuberante.

El día comienza y la librería abre sus puertas. El rincón de París que se ha recreado para la película, anima a permanecer en ella: un café, una floristería, un teatro y esas calles empedradas donde llueve sobre mojado. Allí Vincenzo (Sergio Castellitto) dedica todo su tiempo a sus dos amores: la librería que posee en ese rincón de París, con una clientela reducida pero exigente, y su complicada hija impedida y postrada en cama Albertine (Matilda De Angelis) desde cuatro años atrás. Albertine ha decidido no hablar y la vida de Vincenzo transcurre impasible ante el soliloquio de las personas que la cuidan. Su vida está marcada por una dulce tranquilidad hasta que un día irrumpe en la tienda Yolande (Bérénice Bejo), una mujer exuberante, excéntrica y divertida, que le sorprende. Encantado por su energía y belleza, a Vincenzo le florecerán de nuevo las emociones que lleva demasiado tiempo reprimiendo, lo que lo llevará a cuestionar su forma de afrontar la vida.

Con gran parte de la acción desarrollándose en la librería, es el tercer largometraje dirigido por Castellitto, una comedia dramática, que combina ironía con melancolía, que recorre los recovecos del dolor y del amor, también de la insatisfacción y del placer, y que transmite la pasión por los libros.

Disponible en Netflix 'La librería' de Isabel Coixet

Ampliar Bill Nighy, en 'La librería' de Coixet. RC

Protagonizada por Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy y Honor Kneafsey. La película más 'british' de la española Isabel Coixet que firma un sensible filme a partir de una novela de Penelope Fitzgerald que se sitúa en un pequeño pueblo de la Inglaterra de 1959, donde una joven viuda decide, en contra de la educada pero implacable oposición vecinal, abrir la primera librería que haya habido nunca en esa zona. Una historia tierna, de soledad y de cariño, sobre el amor a los libros que se despierta en una niña de quien el personaje de Emily se convertirá en mentora. Una historia para quien le guste leer e ir al cine.

En la Inglaterra de los años 50, Florence Green (Emily Mortimer) es una mujer alegre y resueltamente decidida a llevar a cabo el sueño que ella y su fallecido marido concibieron desde que se conocieron: Abrir una librería en Hardborourgh, un tranquilo pueblo inglés, alejado de las revoluciones sociales y sexuales que tenían lugar en los lejanos grandes centros urbanos. Para ello, con la apoyo de Christine (Honor Kneafsey), la niña a la que ha contratado como ayudante, decide rehabilitar una vieja y emblemática casa del pueblo, lo que agitará los sentimientos soterrados de la gente. Entre otros, el de la controladora y vengativa Mrs. Violet Gamart (Patricia Clarkson), una decana social de la localidad que se sentirá celosamente ofendida por los cambios que el proyecto de nuestra heroína representa. Florence entablará una singular relación con el solitario Mr. Brundish (Bill Nighy), quien se convierte en el más fiel lector de los libros que Florence trae al pueblo, entre otros 'Fahrenheit 451', de Ray Bradbury, y la escandalosa novela 'Lolita', de Vladimir Nabokov, cuya venta en la librería provoca un enorme revuelo entre la gente del pueblo.

'La librería' obtuvo el Premio Goya de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España a la mejor película, mejor dirección y mejor guion adaptado.