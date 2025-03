El ser humano tiende a la normalidad, hacia lo socialmente establecido. Lo anormal, lo extraño, es mirado con suspicacia hasta que es rechazado de plano ... por el colectivo o asumido como un hecho habitual. La normalidad en el mundo que plantea 'Extraordinary', serie original de Star que se puede ver en Disney+, consiste en que todo el mundo logra unos superpoderes cuando llega a la mayoría de edad. No se trata de una sociedad futurista ni de otro planeta. Es un Londres actual y distópico con gente que vuela, enciende cigarrillos con los dedos o mueve el agua para evitar que un coche le salpique.

Pero en este mundo idílico, Jen no tiene poderes a sus 25 años. Y no sabe el motivo. Ella es el bicho raro en esta particular sociedad, donde destaca por su excesiva locuacidad, desparpajo y por la búsqueda constante de un ligue en Tinder. En esta comedia británica, todo lo que rodea a la protagonista es maravillosamente absurdo. Vive en un piso con una pareja.Ella trabaja en un bufete de abogados invocando muertos para dilucidar litigios y llama al espíritu de Hitler para que Jen se anime cabreándole. Él, que puede retroceder un poco el tiempo, está obsesionado con crear un grupo de superhéroes para defender al planeta. ¿De qué? Un misterio. En este crisol de personas, los hay con poderes tan extraños como el de provocar orgasmos con solo tocar la piel de otra persona, ser un imán viviente o defecar figuras como si fuera una impresora de 3D.

Un conjunto de personajes y situaciones absurdas que convierte a 'Extraordinary' en un soplo de aire fresco, y de cachondeo, en este mundo de series y películas plagados de hombres y mujeres con máscaras intentando salvar al planeta del enésimo enemigo galáctico.