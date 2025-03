Nominaciones Premios Oscars 2023: lista completa de películas

Martes, 24 de enero 2023, 16:45 | Actualizado 18:18h. Comenta Compartir

Todo a la vez en todas partes', de los Daniels, encabeza con 11 nominaciones la lista de películas con más candidaturas a la 95 edición de los Oscar, que se entregarán el próximo 12 de marzo. Ana de Armas, nominada como actriz protagonista, será el mayor aliciente para el espectador español, aunque la protagonista de 'Blonde' lo tiene difícil frente a la favorita, Cate Blanchett, directora de orquesta en 'Tár'. La comedia negra 'Almas en pena de Inisherin', de Martin McDonagh, y 'Sin novedad en el frente', la apuesta de Netflix, también están llamadas a llevarse estatuillas en la gran noche del cine.

Mejor película

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

Almas en pena de Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

Tár

Top Gun: Maverick

El triángulo de la tristeza

Ellas hablan

Mejor actriz protagonista

Cate Blanchett por Tár

Andrea Riseborough por To Leslie

Michelle Williams por Los Fabelman

Ana de Armas por Blonde

Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes

Mejor actor protagonista

Brendan Fraser por La ballena

Paul Mescal por Aftersun

Bill Nighy por Living

Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin

Austin Butler por Elvis

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau por La ballena

Kerry Condon por Almas en pena de Inisherin

Jamie Lee Curtis por Todo a la vez en todas partes

Stephanie Hsu por Todo a la vez por Todas partes

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson por Almas en pena de Inisherin

Bryan Tyree Henry por Causeway

Judd Hirsch por Los Fabelman

Barry Keoghan por Almas en pena de Inisherin

Ke Huy Quan por Todo a la vez en todas partes

Mejor guion adaptado

Sin novedad en el frente

Ellas hablan

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Living

Top Gun: Maverick

Mejor guion original

Almas en pena de Inisherin

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

Tár

El triángulo de la tristeza

Mejor pelicula internacional

Close (Lukas Dhont, Bélgica)

Sin novedad en el frente (Edward Berger, Alemania)

Argentina, 1985 (Santiago Mitre, Argentina)

EO (Jerzy Skolimowski, Polonia)

The Quiet Girl (Colm Bairéad, Irlanda)

Mejor película de animación

Pinocho de Guillermo del Toro

​Marcel the Shell with Shoes On

El gato con botas: el último deseo

The Sea Beast

Red

Mejor dirección

Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes

Steven Spielberg por Los Fabelman

Todd Field por Tár

Ruben Östlund por El triángulo de la tristeza

Mejor corto animado

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

New Moon

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Mejor corto de ficción

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Mejor corto documental

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate

Mejor maquillaje y peluquería

Sin novedad en el frente

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

La ballena

Mejores efectos visuales

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Mejor vestuario

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Todo a la vez en todas partes

El viaje a París de la señora Harris

Mejor diseño de producción

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

Babylon

Elvis

Los Fabelman

Mejor canción

Lift Me Up (Black Panther: Wakanda Forever)

This Is A Life (Todo a la vez en todas partes)

Naatu Naatu (RRR)

Applause (Tell It like a Woman)

Hold My Hand (Top Gun: Maverick)

Mejor sonido

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Mejor música original

Sin novedad en el frente

Babylon

Almas en pena de Inisherin

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

Mejor montaje

Almas en pena de Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

TÁR

Top Gun: Maverick

Mejor fotografía

Sin novedad en el frente

Bardo

Elvis

El imperio de la luz

TAR