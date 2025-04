Chris Rock sigue sin disculpar a Will Smith un año después del bofetón en los Oscar

¿Alguien se acuerda de que el año pasado 'CODA' ganó los Oscar? Si por algo pasó a la historia la 94 edición de los ... Premios de la Academia fue por un puñetazo que, como descubrimos después, no estaba en el guion. Will Smith protagonizó el momento más bochornoso en la historia de la gala. El presentador Chris Rock hizo un chiste sobre la mujer del actor, Jada Pinkett Smith, que lleva la cabeza rapada al sufrir alopecia. La broma sobre si podía protagonizar 'La teniente O'Neill' hizo que al príncipe de Bel-Air se le cruzaran los cables. Se levantó de su asiento, se acercó hasta Rock en medio de su monólogo y le propinó un sonoro puñetazo que descolocó al cómico y al mundo entero. Al volver a su asiento, Smith gritó: «¡Quita el nombre de mi mujer de tu puta boca!».

El puñetazo de Will Smith a Chris Rock en los Oscar del año pasado.

Un año después, solo una cosa está clara: Jimmy Kimmel, que toma el relevo de Rock como presentador de la gala este domingo, hará algún chiste sobre la agresión más viral del año pasado. Los organizadores de la ceremonia han anunciado que habrá un gabinete de crisis en alerta para saber reaccionar si ocurre algo inesperado. Smith, que se llevó el Oscar por 'El método Williams' pero vio cómo Sony y Netflix cancelaban sus proyectos, no estará porque la Academia lo vetó durante diez años. No llegó a expulsarlo porque el propio actor renunció a ser miembro dos días después del inicio del proceso de su sanción.

«Chris, te pido perdón. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando quieras hablar», se disculpó Smith en un vídeo que no llegó hasta el mes de agosto. Como el pasado diciembre estrenó 'Hacia la libertad', la historia real de un esclavo en la Louisiana del siglo XIXproducida por Apple TV, el actor tuvo que volver a aparecer en los medios y hablar del fatídico puñetazo. «Aquella fue una ira que tenía enfrascada desde hace mucho tiempo», justificó Smith, que también recordó a su padre, un hombre violento y alcohólico que, como descubre en sus memorias, maltrataba a su madre y al que el actor nunca se enfrentó.

Un especial en Netflix

Mientras,Chris Rock mantenía una reserva sobre el incidente, sin aceptar las disculpas de su antiguo amigo. Hasta que Netflix le firmó un sustancioso cheque para un especial de comedia estrenado el pasado 4 de marzo. «Fui golpeado en los putos Oscar por Will Smith. Y la gente se pregunta si me dolió. Todavía me duele. Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara», ironiza la estrella de 'Chris Rock: indignación selectiva', que recordó la confesada infidelidad de Jada Pinkett Smith con un amigo de su hijo cuando ella tenía 49 años y el chaval 23: «Creo que ella le hizo más daño a él que él a mí».

Rock cuenta que no tomó medidas porque sus padres le enseñaron que no hay que pelearse con otro negro delante de los blancos. «Me encantaba Will Smith», ironizó. «Toda mi vida le he querido. Hace grandes películas. He apoyado a Will Smith siempre. Y ahora veo 'Hacia la libertad' sólo para ver cómo le dan una paliza». Siempre deslenguado, el protagonista de 'Niños grandes' no solo ha recordado a Smith en su show, sino que de paso ha originado un par más de polémicas. Una de ellas tiene que ver con el aborto, al comparar al ginecólogo que los practica con un sicario. «Creo que las mujeres deberían tener derecho a matar a todos los bebés que quieran», sostuvo. «Mátenlos a todos. Pero no le den vueltas, es matar a un bebé». Y prosiguió el chiste: «A veces, llamo a un médico como si fuera un sicario: '¿Está hecho?'».

Chris Rock también propinó unas cuantas pullas a la familia real británica. Recordó la entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle a Oprah Winfrey en 2021, en la que desvelaron que en la casa real existía cierta curiosidad por ver lo oscura que iba a ser la piel de su hijo Archie. «Meghan no lo sabía, no tenía ni idea de lo racistas que eran», se preguntó en el escenario. «¡Es la familia real! ¿No buscaste en Google a esa familia? ¿De qué coño está hablando, no lo sabía?», reflexionó el cómico recordando el pasado esclavista de la familia real británica.