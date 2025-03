¿Quién viste a los presentadores e invitados de los premios Goya?

M. S. Sábado, 11 de febrero 2023, 18:38 Comenta Compartir

Además de en las películas que conseguirán un premio, la atención de la gala de los Goya estará en la alfombra roja, donde todos los invitados lucen las mejores galas conscientes de que la moda forma parte del espectáculo. La mayoría de rostros clave de la ceremonia se han decantado este año por firmas nacionales para acudir a la ceremonia que se celebra en Sevilla.

Los anfitriones de la noche serán Clara Lago y Antonio de la Torre, que ejercerán de presentadores después de que el año pasado la Academia optase por una conducción coral. Ella lucirá en la alfombra roja un vestido de Dior, sandalias de Aquazzura y joyas de Bvlgari, mientras que para la gala se ha decantado por un vestido a medida de la firma española Redondo Brand y sandalias de Magrit. Por su parte, De la Torre llevará en la alfombra roja un traje negro con americana de terciopelo y jersey de Un toque de Sastre y cinturón, reloj y alfiler de Cartier. Durante la gala, se le podrá ver con esmoquin y zapatos de Pedro del Hierro y gemelos de Cartier.

El Goya internacional de este año ha recaído en Juliette Binoche, que está disfrutando de Sevilla durante el fin de semana. Para recoger el premio se ha decantado por Paco Rabanne, en un homenaje al diseñador español recientemente fallecido. Teresa Helbig, Paco Varela, Ana Locking, Roberto Diz, Hannibal Laguna, Purificación García, Vicky Martín Berrocal, Alicia Rueda, Lander Urquijo, The 2nd Skin Co, Nicolás Montenegro, Cortana y Mans Concept son algunas de las firmas y diseñadores de nuestro país que visten a nominados, entregadores e invitados de la 37 edición de los galardones.

Entre los invitadas más destacadas que acuden a los Goya 2023 destacan Aitana Sánchez Gijón, que ha elegido vestido de Carolina Herrera y joyas de Cartier; Anna Castillo, con vestido, bolso y sandalias de Gucci, y joyas de Messika Jewelry; Ariadna Gil con vestido de Cortana y zapatos de DKNY; Belén Cuesta, que se ha decantado por Pedro del Hierro; Blanca Portillo y Laia Costa, de Carolina Herrera; Belén Rueda, con traje de Valenzuela Atelier, zapatos Lodi y joyas de Del Páramo; a Carmen Machi la viste Vicky Martín Berrocal; Goya Toledo, con vestido de Redondo Brand y joyas de Uno de 50; Leticia Dolera, que ha escogido a Victoria Cimadelilla, joyas de Marina Garcia; y Toni Acosta, que lucirá traje de Juan Vidal y joyas de Bvlgari.

Por su parte, Abril Zamora portará un diseño de Victoria Salas y joyas de Bárcena, bolso de Carolina Herrera, zapatos de Andypola; Alauda Ruiz de Azúa, un vestido de Teresa Helbig; Aura Garrido lleva traje de Stella McCartney y joyas de Bvlgari; Carolina Yuste, look de Yolancris y joyas de Aristocrazy; Cristina Castaño ha optado por vestido de Nicolás Montenegro y joyas de Bárcena; Milena Smit, look de Saint Laurent y joyas de Cartier; Susana Abaitua, vestido de Isabel Sanchís, y joyas y bolso de Bvlgari; Sara Sálamo, look y bolso de Armani, joyas de Rabat; Ingrid García-Jonsson, con traje de Sportmax y joyas de Messika; Maribel Verdú, vestido de Alberta Ferrett, y joyas de Messika Jewelry; Lucía Jiménez, que se ha decantado pr Jose Hidalgo y joyas de Ignacio de Pilar; y Miren Ibarguren, de Roberto Diz, y joyas de Bárcena.

En el caso de los hombres, Álex González ha elegido a Giorgio Arman; Alfonso Bassave, esmoquin a medida de Lander Urquijo, y joyas Bvlgari; Álvaro Cervantes, total look de Dsquared2; Álvaro Morte, traje de Inmaculada García y reloj Breitling; Antonio Velázquez, traje y zapatos de Javier Portago; Antonio Dechent, total look Bund; Carlos Cuevas, de Mango; David Verdaguer, traje de The Kooples; Eneko Sagardoy, de Hugo Boss; y Javier Gutiérrez, total look Armani.

Por su parte, Juan Diego Botto vestirá Dior Homme; Leiva, traje, camisa, broche y zapatos de Gucci y sombrero de Nick Fouquet; Luis Tosar y Rodrigo Sorogoyen han optado por Pedro del Hierro, y Luis Zahera, por un esmoquin a medida de Lander Urquijo; Manuel Carrasco, total look Hugo Boss; Martiño Rivas, de Armani; Miguel Herrán, de Valentino; y Nacho Sánchez, de Mans Concept Menswear.