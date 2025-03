Premios Goya | El emocionante homenaje a Saura con el que ha comenzado la gala de los Goya

La gala de los Goya se ha abierto con un merecido homenaje a Carlos Saura, el veterano cineasta que falleció este viernes y que en ... esta edición había sido distinguido con el premio de Honor. La escaleta de la ceremonia varió tras la noticia de su muerte y, con acierto, la gran fiesta del cine español comenzó con la entrega de la estatuilla a los familiares del director. Al escenario salieron la actriz Eulalia Ramón, última pareja de Saura, y sus hijos Antonio y Anna Saura.

«Yo esperaba encontrarme con un hombre serio, fue una sorpresa maravillosa encontrar a una persona cariñosa, maravillosa», explicó Carmen Maura, protagonista de '¡Ay, Carmela!', que fue la encargada de entregar el Goya a la familia del director. «Mi padre siempre ha defendido que la cultura es lo más importante que tenemos, que tenemos que potenciarla, que no entiende ni de ideologías ni de colores», recordó Anna, hija del cineasta.

Antonio Saura quiso dedicar parte de su discurso a las parejas de su padre, en lo que se convirtió en uno de los momentos más emocionantes del arranque de la gala. «Quiero reivindicar a las mujeres que han estado y que han hecho de mi padre a la persona que es», señaló para nombrar a continuación a Adela Medrano, Geraldine Chaplin, Mercedes Pérez y finalmente a Eulalia Ramón, que le agradeció sus palabras.

Eulalia Ramón fue la encargada de leer el discurso que Saura había preparado para agardecer el galardón: «Gracias a todos los que os habéis acordado de mí, he sido muy afortunado rodando más de 50 películas, traspasando límites que me propuse de joven. Muchas gracias a todos los que han colaborado conmigo en ese trabajo tan maravilloso, que es hacer una película y, especialmente a mis actrices y actores favoritos, algunos de ellos ya fallecidos. Me siento feliz si mi cine ha servido de inspiración a la generación de directores de hoy. Me veo reflejado como estrella errante en la inmensidad del cosmos. La imaginación es más rápida que la velocidad de la luz, siempre lo he dicho. Muchas gracias por este premio y una pena no estar saboreándolo con todos vosotros». La actriz se mostró convencida de que Saura estaría viéndolos y quiso agradecer su ayuda a Elsa, «su cuidadora hasta el final».