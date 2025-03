Alauda Ruiz de Azúa: «En los Goya puede pasar cualquier cosa»

Tras arrasar en el Festival de Málaga, deslumbrar a la crítica y salir con varias estatuillas de los Feroz, Alauda Ruiz de Azúa (Barakaldo, 1978) ... puede dar la campanada en los Goya este sábado. Su ópera prima, 'Cinco lobitos', aspira a once premios, entre ellos cuatro para sus actores, Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea y Mikel Bustamante, que bordan a una familia enfrentada a los sinsabores de la maternidad y los cuidados.

–¿Cómo vive este trajín previo a los Goya de charlas, entrevistas y viajes? Hace nada estuvo en el Festival de Palm Springs.

–Es cansado, pero para mí es todo novedoso, hay mucho aprendizaje. En este mundo que he descubierto este año de coloquios, encuentros con otros compañeros y entrevistas, de repente descubres otras cosas. Es una parte muy chula y enriquecedora. Lógicamente es cansado porque hay mucha exposición. Yo estoy más cómoda al otro lado, al lado de los que observan, no tanto siendo observada.

–¿Cuál es la pregunta que más se ha repetido a lo largo de estos meses?

–¿De dónde surge la película? Tengo la sensación de que la he contestado muchísimas veces.

–En los Premios Feroz dio públicamente las gracias a Pedro Almodóvar, que dijo que 'Cinco lobitos' era el mejor debut del cine español en años. Eso es impagable.

–Impagable, es imposible soñarlo. Nunca hubiera pensado que iba a decir algo así, es uno de esos regalos que te da la vida y el cine. Que alguien con su trayectoria diga eso me parece muy generoso.

–Es curioso, porque el cine de Almodóvar es muy diferente al suyo, que busca el naturalismo. ¿O no?

–Yo creo que hay cineastas que te inspiran, pero eso no quiere decir que vayas a calcar su estilo. Pueden ser distintos a ti en su universo, más sofisticados, porque juegan a otras cosas. Para mí, la libertad con la que Almodóvar ha afrontado su cine ha sido muy inspiradora. Cómo ha retratado la complejidad de los personajes femeninos poniéndolos siempre en primer plano, sin ningún pudor.

–¿Cuál de las once nominaciones le hace más ilusión?

–Escucho el número y me pellizco. Laia y Susi tienen opciones. Y lo que me hace muchísima ilusión es que hubiera una sorpresa y Ramón se llevara el Goya como actor de reparto en su primera nominación, me encantaría escuchar su discurso. Es un actor sensible y muy pegado a la tierra. Creo que al recogerlo diría algo muy humano y auténtico.

Ampliar Alauda Ruiz de Azúa y Ramón Barea. Yvonne Iturgaiz

–Usted es favorita en el apartado de dirección novel.

–Prefiero no pensarlo, porque me da mucho miedo creer que hay opciones o favoritos y favoritas. Intento manejar las expectativas. A ver, me haría una ilusión tremenda llevarme el premio, sería un impulso para levantar el siguiente proyecto. Todo el mundo me dice que en los Goya hay muchas sorpresas. Puede pasar cualquier cosa.

–¿Tanto ayudaría un Goya? Usted ya tiene la carrera encarrilada.

–Es verdad que han pasado cosas a nivel de reconocimiento muy buenas. Igual es verdad que no inclinaría tanto la balanza, estoy evidentemente en un sitio mucho mejor que hace un año. Pero los premios dan puntos de cara a financiar proyectos, tienen una repercusión práctica.

–¿Llevará un discurso escrito?

–Sí. Una vez alguien me dijo que hay que prepararse los discursos aunque no te den un premio por educación y respeto al acto. Siempre intento llevar algo preparado también por la cosa esa de salir y quedarte en blanco. Los Goya son un evento para celebrar el cine español, para que lo comuniquemos bien. Si sales al escenario tienes que ser una parte activa y hacer que funcione.

–¿Ya tiene preparado el 'outfit'?

–Sí, iré vestida de Teresa Helbig. Se lo tengo que agradecer porque las directoras no lo tenemos tan fácil como las actrices. Es una celebración y quieres ir acorde.

Ampliar Alauda Ruiz de Azúa con el Feroz al mejor guion por 'Cinco lobitos'. Efe

–Este año hay nominados cinco directores y cinco directoras, una prueba de que las políticas de cuota han funcionado, ¿no?

–Yo creo que sí. Se ve en las cifras de los largometrajes dirigidos y escritos por mujeres. Los últimos años de políticas de de cuotas han cambiado las cifras, aunque es un cambio un poco incipiente, porque hay mucha primera y segunda película.

–¿Cree que eso tiene reflejo en las temáticas?

–Yo no soy muy de la teoría de que el hecho de ser mujer nos condiciona la mirada y la sensibilidad. Evidentemente el género es una cuestión, pero hay otras que nos hacen mirar de una determinada manera. Creo que hay una cosa que puede ser más del momento o generacional, que nos ha pasado a nosotras pero no tanto a ellos. Bueno, les está empezando a pasar con el tema de las masculinidades. Y es que cuando tú no encuentras un relato que te represente, la respuesta es que lo generas. Yo me explico así el boom de la autoficción o de los cambios de punto de vista.

–Tiene un hijo de siete años. ¿Qué ha descubierto sobre la conciliación?

–Bueno, soy autónoma y he trabajado por proyectos hace muchos años, de la conciliación llevo intentando aprender mucho tiempo. Para mí es importante empezar a hablar de la conciliación en términos de algo estructural y sistémico. Nosotras somos muy fácilmente juzgadas por el tema de la maternidad y el modelo de crianza, a ellos se les juzga menos. En vez de hablar de experiencias personales me ha parecido más valioso poner el foco en que realmente cada uno puede tener un modelo de crianza, pero lo importante es que a nivel estructural no hay opción de compaginar la vida profesional con la maternidad y los cuidados de otras personas. Ahí es donde está la verdadera revolución. Afecta a algo mucho más estructural, institucional y empresarial. Y es muy complicado cambiar toda esa cultura.

–¿Sabe su hijo cuál es su profesión?

–Algo entiende... Sería más fácil si fuera abogada o panadera. Fue más complicado explicarle que su padre era director de fotografía.

Vídeo. Tráiler de 'Cinco lobitos'.

–¿Qué piensa tras los desgraciados sucesos en la fiesta de los Premios Feroz?

–Lo más importante es el cambio hacia el que vamos caminando. No hay que desviarse del respeto a las víctimas y escucharlas. Tengo la sensación de que la organización reaccionó con seriedad y rigor. Es triste que tenga que ser así, pero percibo que ha cambiado algo, estamos cambiando en la mirada y en la cultura de la noche y de la fiesta. Es muy valioso que sepamos que no tenemos por qué tolerar determinadas cosas, se puede incluso denunciar

–Estrena en Netflix el 3 de marzo su segunda película, la comedia romántica 'Eres tú'. Siempre dicen que lo difícil es rodar una segunda película, pero eso ya lo ha superado.

–Sí, yo he hecho las cosas de una forma un poco peculiar. Me costó mucho levantar mi primera película, un proyecto muy personal, y cuando termino de rodarlo me surge la oportunidad de hacer un trabajo completamente distinto. Fue una oportunidad de aprendizaje, me di el lujo de probar las dos cosas.

Vídeo.

–¿Vamos a saber viendo 'Eres tú' que detrás está la directora de 'Cinco lobitos'?

–Es muy distinta, por eso me apeteció un viaje exótico después de venir de mi casa. No la he escrito yo, aunque supongo que siempre hay cosas que se cuelan en en la mirada.