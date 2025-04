La fiesta del videojuego

Comenta Compartir

Hubo un tiempo en el que los aficionados a los videojuegos teníamos nuestro propio Festival de Cannes. No, no había una alfombra roja por la ... que desfilara Aki Kaurismäki haciendo el chorra, tampoco te encontrabas al responsable de 'The Last of Us' dando vueltas como Nanni Moretti al ritmo del 'Voglio vederti danzare' de Franco Battiato y ni siquiera una 'transgresora' -hay que reírse- Jennifer Lawrence se dedicaba a caminar entre las celebridades con sandalias de baño.

Pero era una fiesta del videojuego a la que las compañías más importantes del sector, encabezadas por las grandes Nintendo, Sony y Microsoft, estaban invitadas. Se llamaba E3 y era el escaparate perfecto para que el jugador pudiera hacerse una idea de lo que estaba por llegar en los próximos años. Poco a poco, sin embargo, las empresas del videojuego fueron evitando el evento. ¿Por qué? Les salía más a cuenta alejarse del ruido mediático y de la comparación con el resto de compañías y crear sus propios eventos virtuales, en diferido, donde pudieran controlar todo el mensaje. Por otro lado, el perfil medio del jugador, un tipo ávido de este tipo de informaciones, contribuía a que el mensaje se amplificara a través de las redes sociales. Vamos, que todo eran beneficios para las compañías. La noche del miércoles Sony dio el pistoletazo de salida a esta serie de eventos a través de su cuenta en YouTube con su PlayStation Showcase. La cita decepcionó, a excepción de una apuesta segura como es 'Spider-Man 2'. Y ya está. Y supongo que ahí es donde se ve la escasa madurez del medio frente al cine o la televisión: ya no hay periodistas probando los juegos mostrados, ni entrevistas a desarrolladores o a directivos, ni crítica. Solo los productos tal y como las empresas quieren mostrártelos.

