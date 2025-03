Las lágrimas de Almodóvar emocionan en unos premios Feroz que se rindieron a la productora de Sorogoyen 'As bestas' y 'La ruta' triunfaron en una ceremonia en la que también fueron galardonados Carla Simón, como mejor directora, el guión y las actrices de 'Cinco lobitos', y la comedia 'No me gusta conducir'

Mikel Labastida Sábado, 28 de enero 2023 | Actualizado 29/01/2023 16:58h.

Los Feroz no pudieron evitar caer rendidos a uno de los fenómenos cinematográficos del año, 'As bestas', la cinta de Rodrigo Sorogoyen inspirada en un suceso real ocurrido en una aldea de Orense, que se alzó con el premio a la mejor película dramática. Sin embargo el thriller gallego no consiguió una entrega absoluta por parte de los informadores cinematográficos, que optaron por repartir sus galardones como muestra de la buena cosecha del último cine español. Los 250 miembros de la asociación decidieron que el mejor guión del año lo ha escrito la vizcaína Alauda Ruiz de Azúa , creadora de 'Cinco lobitos', y que la mejor directora ha sido Carla Simón por 'Alcarràs'. 'As bestas' también resultó triunfadora en los apartados de actor de reparto (Luis Zahera) y música (Olivier Arson).

La gran triunfadora de la noche fue la productora Caballo Films, ya que no solo salió victoriosa en el apartado de cine con 'As Bestas' sino también en el televisivo con 'La Ruta', elegida mejor serie dramática de año. Este título, de Atresplayer, consiguió además la distinción para su guión (era el primer año que existía esta categoría) y para su actriz principal, Claudia Salas. «Sois historia de la música, no hay que tener vergüenza de ello», dijo al recibir el Feroz el creador de la serie, Borja Soler, en referencia a la movida valenciana.

'No me gusta conducir' de TNT (que lleva tres años triunfando en esta gala) fue distinguida como mejor comedia y por los actores Juan Diego Botto y David Lorente. La película 'Competencia oficial' fue reconocida en el mismo apartado cinematográfico.

El palmarés lo completaron las actrices de 'Cinco lobitos', Laia Costa y Susi Sánchez, el actor Nacho Sánchez por 'Mantícora', y Patricia López Arnaiz como intérprete de reparto de 'Intimidad'. El Arrebato de ficción se concedió a 'La piedad' de Eduardo Casanova y el de no ficción a 'La visita y un jardín secreto', documental dirigido por Irene M. Borrego. El cartel de Carlos Vermut para 'Mantícora' también fue merecedor de un Feroz, así como el trailer de 'Cerdita', firmado por Marta Longás.

Un Almodóvar emocionado recogió el premio Feroz de Honor. Una imagen de su madre en el vídeo de presentación desmontó al veterano director que no pudo evitar llorar al recordarla. El cineasta, arropado por seis de sus actrices más emblemáticas - Bibiana Fernández, Rossy de Palma, Aitana Sánchez Gijón, Leonor Watling, Julieta Serrano y Milena Smit-, recordó en su memorable discurso su «dolorosa» etapa escolar en los Salesianos, su llegada a Madrid -«enseguida supe que sería mi casa», y a su primer novio adicto. «Me hizo sufrir mucho pero años después me inspiró mucho también», confesó. Almodóvar rindió tributo a la pantalla grande, que ha sido su refugio y tabla de salvación. «El cine ha fagocitado mi vida. En los rodajes se me quitan todos los dolores», aseguró el director. Pero el gran aplauso de la noche lo pidió para los sanitarios de Madrid, por las complicadas condiciones laborales en las que deben realizar su trabajo.

Los Feroz aprovecharon la décima edición de sus premios para homenajearse a ellos mismos. Lo hicieron en una ceremonia conducida por algunos de los presentadores que han tenido estas distinciones desde su nacimiento. Paula Púa, Bárbara Santa Cruz, Ingrid García-Jonsson, Silvia Abril, Nacho Vigalondo y Pilar Castro se fueron cediendo el testigo para entregar las estatuillas. Desde aquella primera gala celebrada en 2014 en los cines Callao a esta última, en el Auditorio de Zaragoza, ha pasado una década en la que estos galardones han logrado cierta popularidad y sobre todo el reconocimiento de la industria audiovisual.

Ese era uno de los objetivos de los informadores cinematográficos cuando crearon la asociación que cada año organiza esta fiesta. Pero no el único. Otro de ellos era lograr un escaparate desde el que visibilizar las reivindicaciones de un sector castigado por la precariedad laboral. «Son los riders del audiovisual», definió Bob Pop al realizar un aplaudido alegato en favor de los periodistas de cine y series.

En la ceremonia también hubo ocasión de reclamar protección para el audiovisual español, aprovechando la presencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz y del ministro de Cultura, Miquel Iceta. «Hagan el esfuerzo para tener una industria cinematográfica a la altura del talento que tenemos», pidió el actor Juan Diego Botto.

'As bestas', que ya han visto más de 600.000 espectadores en España y ha recaudado más de 4 millones de euros, a los que hay que sumar los más de 1,8 millones obtenidos en Francia, cuenta la historia de un matrimonio francés que se instala en la Galicia interior para hacer realidad su sueño de vivir de la tierra. Dos de los lugareños no se lo pondrán nada fácil lo que da pie a un thriller asfixiante con maneras de wéstern, que reflexiona sobre la xenofobia, el ecologismo y la lucha de clases. Su exquisito ritmo y sus magníficas interpretaciones la han hecho merecedora de diez nominaciones.

Por primera vez en la historia de los premios, cuatro directoras optaban al Feroz: Alauda Ruiz de Azúa por 'Cinco lobitos', Carla Simón por 'Alcarràs', Pilar Palomero por 'La maternal' y Carlota Pereda por 'Cerdita'. «Ojala no sea una excepción», pidió Bárbara Santa Cruz en un monólogo poniendo en valor las parcelas ganadas por las mujeres.