Víctor Erice planta a Cannes 30 años después con la película más esperada del festival

Que Víctor Erice es un director único quedó demostrado ayer, horas antes de la proyección en Cannes de 'Cerrar los ojos', su primera película en treinta años. El director de Carranza no apareció en el photocall previo a la proyección junto al resto del equipo. No había confirmación oficial de su ausencia, pero según informaba Efe, fuentes cercanas a la dirección del festival y al propio cineasta aseguraban que tampoco acudiría a la proyección. A sus 82 años, el Salinger del cine europeo no acepta presiones de nadie. Por eso es un acontecimiento su cuarto largometraje en sesenta años de carrera.

Ajeno a las modas y la industria, reacio a conceder entrevistas, Erice lleva apeado de los circuitos comerciales de exhibición desde 1992, cuando estrenó 'El sol del membrillo'. Desde entonces, el autor de 'El espíritu de la colmena' y 'El sur' solo ha rodado cortometrajes o piezas breves para filmes colectivos. Había cambiado, hasta ahora, los cines por museos como el Bellas Artes de Bilbao, donde en noviembre de 2019 firmó la videoinstalación 'Harria eta zerua. Piedra y cielo', inspirada en una estela de Oteiza en la cima del monte Agiña, en Lesaka (Navarra).

Víctor Erice y Ana Torrent, a la que descubrió en 'El espíritu de la colmena', en el rodaje de 'Cerrar los ojos'. Manolo Pavón

Erice es igual de venerado en Francia que en España. A la una de la tarde ya se había formado una cola en la sala Debussy de Cannes para ver 'Cerrar los ojos', cuya proyección arrancará a las ocho y cuarto de la tarde y concluirá pasadas las once de la noche. Sí, Erice regresa con una cinta de casi tres horas (169 minutos), que no podrá aspirar a la Palma de Oro al programarse en la sección no competitiva Cannes Première, la misma que el año pasado acogió el estreno de 'As bestas' antes de iniciar su exitosa carrera de premios y taquilla.

En el photocall han posado algunos de sus actores, como José Coronado, Ana Torrent, María León y Manolo Solo. Cuando se cumplen 40 años de su primera incursión en Cannes con 'El sur' y 31 desde que 'El sol del membrillo' obtuviera el Premio del Jurado y de la Fipresci o crítica internacional, Erice regresa con la historia de una desaparición, la de un célebre actor español, Julio Arenas (José Coronado), que se esfuma durante el rodaje de una película. Aunque nunca se llega a encontrar su cadáver, la policía concluye que ha sufrido un accidente al borde del mar.

Muchos años después, esta suerte de misterio vuelve a la actualidad a raíz de un programa de televisión que pretende evocar la figura del actor, ofreciendo como primicia imágenes de las últimas escenas en que participó, rodadas por el que fue su íntimo amigo, el director del filme (Manolo Solo). El principio y el final de una película inacabada. Granada, Almería, Asturias y Madrid han sido escenarios de esta coproducción hispano-argentina, en la que participa la propia productora del realizador, Nautilus Films.

José Coronado en 'Cerrar los ojos'.

«Mi impresión es que, más allá de los pormenores de su argumento, la ficción que la película va a proponer al espectador gira alrededor de dos temas íntimamente relacionados: la identidad y la memoria», explica Erice en sus notas. «Memoria de dos amigos, que un día ya lejano fueron un actor y un director de cine. En el transcurso del tiempo, uno la ha perdido por completo, hasta el punto de que no sabe quién es ni quién fue; el otro,tratando de olvidar, y a pesar de haberse refugiado en un rincón, comprueba una vez más que la sigue llevando a cuestas, con su carga de dolor», comenta el director.

Mario Pardo, Soledad Villamil, Petra Martínez, Antonio Dechent, Juan Margallo y José María Pou completan el reparto de 'Cerrar los ojos', que la distribuidora Avalon estrenará en los cines españoles este año. El guion viene firmado por el propio Erice y Michel Gaztambide, colaborador habitual de Enrique Urbizu y ganador de un Goya por 'No habrá paz para los malvados'. El filme supone el reencuentro del director con Ana Torrent, a la que introdujo en el cine cuando era una niña de siete años en 'El espíritu de la colmena', Concha de Oro del Festival de San Sebastián en 1973.

Fragmento de 'Cerrar los ojos'.

La memoria es un tema clave en la obra del cineasta. «Memoria, también, contenida en los depósitos de la televisión, un medio que representa como ningún otro la pulsión contemporánea de convertir la experiencia humana en archivo. Memoria, en fin, del cinematógrafo: copias guardadas en su ataúd de latón, lejos de las salas que le vieron nacer, fantasmas de una historia única, socialmente usurpada por el audiovisual. Memoria, ya larga, como la de quien escribe estas líneas», escribe Erice, que adelanta los «dos estilos diferentes» que, según él, conviven en 'Cerrar los ojos': «El propio del cine clásico, con su canon ilusionista, en ambientes y personajes; y otro, preñado de realidad, el que ha desplegado el cine moderno. O lo que es igual, dos clases de relato: uno, el que brotaba al amparo de la leyenda, contando la vida no tanto como era sino como debería de ser; y otro, a la deriva, contemporáneo, sin memoria ni futuro ciertos».