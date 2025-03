Telecinco convierte 'Casi familia' en '8 apellidos marroquís'

Oskar Belategui Madrid Jueves, 19 de enero 2023, 12:43 | Actualizado 14:38h. Comenta Compartir

«Una comedia en la que el choque cultural es el auténtico motor del humor, una película sobre esa ignorancia que nos hace juzgar y llenarnos de prejuicios antes de conocer aquello que estamos rechazando. Algo de lo que no estamos exentos casi ninguno de nosotros y que suele ser más fácil ver en los demás que en uno mismo». Así definía el director Álvaro Fernández Armero 'Casi familia', una comedia rodada el pasado verano con guion de Diego San José, coautor junto a Borja Cobeaga de '8 apellidos vascos', Borja Echevarría y Daniel Castro.

Marruecos, Cantabria y Madrid fueron los escenarios de rodaje de esta comedia protagonizada por Julián López, Elena Irureta, Michelle Jenner y María Ramos, que su productora, Telecinco Cinema, y la distribuidora Universal han decidido rebautizar como '8 apellidos marroquís' con vistas a su estreno en cines el próximo 1 de diciembre. A punto de cumplirse el décimo aniversario del rodaje de 'Ocho apellidos vascos', convertida en la película española más vista y más taquillera de la historia con casi 9,5 millones de espectadores y 56 millones de euros de recaudación, el nuevo título obedece a una clara estrategia de márketing. Ocho años después de '8 apellidos catalanes' llega '8 apellidos marroquís'. Por supuesto, sin Dani Rovira ni Clara Lago, protagonistas de las dos anteriores.

El filme comparte, claro está, la misma sinopsis de 'Casi familia'. Carmen (Elena Irureta) quiere cumplir la última voluntad de José María, su marido y patriarca de la familia: recuperar el 'Sardinete', el primer pesquero de su flota, que se encuentra anclado en un puerto marroquí. En su viaje de Cantabria a Marruecos, la acompañarán su hija Begoña (Michelle Jenner) y el ex de esta, Guillermo (Julián López), desesperado por recuperar su amor. Entre choques culturales descubrirán además el gran secreto de José María: Hamida (María Ramos), su otra hija.

«Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta afirmación, utilizada entre otros por el creador de Spider-Man, Stan Lee, también es aplicable a los grandes éxitos cinematográficos. El éxito y cariño cosechados por las dos primeras películas dejaban muy alto el compromiso como productores para apostar por un tercer título de la saga 'Ocho apellidos…'», afirma en las notas promocionales Ghislain Barrois, consejero delegado de Telecinco Cinema en nombre de los productores.

«Tras años de trabajo, nos llegó una historia que cumplía a la perfección con los tres elementos imprescindibles del ADN de 'Ocho apellidos…': superar los prejuicios culturales desde el humor, la ternura de la comedia romántica y la presencia de una cierta dimensión política. La empezamos llamando 'Casi familia' esperando al resultado final y el gran trabajo en la dirección de Álvaro Fernández Armero, un maestro de la comedia, y la interpretación del nuevo elenco han confirmado con creces que estamos ante la heredera de la saga. Por eso hoy podemos anunciar que a finales de este año llegará 'Ocho apellidos marroquís', que esperamos reciba el abrazo del público como sus predecesoras».

«El guion de '8 apellidos marroquís' lo firma en solitario Daniel Castro», asegura Diego San José, que aparecía como coautor de 'Casi familia' junto a Castro y Borja Echevarría y que ya no estará en los títulos de crédito. «La película parte de un argumento previo, 'Casi familia', donde yo sí participo. Lo que ocurre es que la película final, lo que se rodó, no tiene tanto que ver con aquel argumento«, explica el coautor junto a Borja Cobeaga de '8 apellidos vascos' y su secuela, '8 apellidos catalanes'.

Hoy es un día histórico para el cine español. Por fin a alguien le importa quién ha escrito una película #noseescribensolas Diego San José (@diego_san_jose) January 19, 2023

«El guion no lo firmo porque no tiene tanto que ver con lo que yo manejé en 'Casi familia'», explica el guionista guipuzcoano, autor de la serie 'Vota Juan'. «Entra Dani y lo llevan hacia otra peli. Ocurre con muchas películas, cuando se van a rodar van a ser una y acaban siendo otra. Lo que se firma después de que se hace es el resultado, no el argumento previo. Me ha pasado más veces. 'El pregón', por ejemplo, yo no la firmé, pero partía de un argumento inicial mío. Cambian las cosas por dirección, por la cadena...».

-Cobra el guion, pero no aparece en los títulos de crédito.

-Eso es.

-Da la sensación de que este nuevo título es una cosa de última hora.

-Eso se lo tienes que preguntar a Telecinco.

-¿Y qué le parece que haya una tercera parte de '8 apellidos vascos'?

-Es una pregunta cojonuda que no te voy a contestar. Tienes que hablar con Telecinco.