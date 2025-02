Spielberg vence en unos Globos de Oro que presumen de diversidad racial

Oskar Belategui Miércoles, 11 de enero 2023, 06:10 | Actualizado 12:11h. Comenta Compartir

«Estoy aquí por ser negro, me han invitado a ser la cara negra de una organización blanca, que no diré que sea racista, pero no tenía ni un negro hasta que murió George Floyd (el afroamericano asesinado por la Policía en 2020, que dio lugar al movimiento #Black Lives Matter)». Así arrancó Jerrod Carmichael la 80 edición de los Globos de Oro, que en las dos últimas ediciones ha tratado de lavar una imagen destrozada por las prácticas corruptas y la falta de diversidad racial de la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood. «En un momento estás preparando té de menta en casa, y al siguiente te invitan a ser la 'blackface' de una organización blanca en apuros», prosiguió el cómico negro, que el pasado mes de abril salió del armario. En otro de sus números en la fiesta en el Beverly Hilton, «el hotel en el que apareció muerta Whitney Houston», recordó con mal gusto, Carmichael sostenía tres estatuillas, las que devolvió Tom Cruise en plena crisis de la asociación, riéndose de una polémica que ya parece definitivamente superada.

La presencia de un sinfín de estrellas certificaba que Hollywood había hecho pelillos a la mar y que los premios volvían a ser la eterna muletilla que siempre les ha acompañado: la antesala de los Oscar. La alfombra roja, que en este caso fue gris, transcurrió con el brillo de los años anteriores a la pandemia, aunque la NBC no la retransmitió. Sin un claro título favorito, la gala se desarrolló a velocidad de crucero sin el espectáculo que acompaña a los galardones de la Academia: aquí no hay números musicales. Algunos de los premiados, como Cate Blanchett, Amanda Seyfried, Zendaya y Kevin Costner, no acudieron a recogerlo. No se sabe si como protesta o porque, tal como se les disculpó en escena, estaban trabajando. El cachondeo que hubo cuando no apareció Kevin Costner, mejor actor de una serie dramática por 'Yellowstone', «retenido en Santa Bárbara (apenas a dos horas de Los Ángeles) por las condiciones meteorológicas», hacía pensar más bien en lo primero. Las reivindicaciones raciales (hubo mayoría de presentadores afroamericanos) y políticas, y sobre todo la defensa del colectivo LGTBI fueron el leit motiv de unos premios políticamente correctos, que se emplearon a conciencia en enmendar los errores del pasado. El tono de mitin anticipa el cariz que tendrán los Oscar.

Ana de Armas constituía la única presencia española en la gala gracias a su papel de Marilyn Monroe en 'Blonde'. Sin embargo, el Globo de Oro a la mejor actriz dramática se lo llevó Cate Blanchett, que da vida a una directora de orquesta en 'Tár', de Todd Field. El filme, que llega a los cines españoles el 27 de enero, es un recital de la actriz australiana a lo largo de casi tres horas y una denuncia de los abusos de poder en el mundo de la música clásica. Blanchett no acudió a recogerlo. El mejor actor dramático fue Austin Butler por transformarse en el Rey del Rock en 'Elvis', de Baz Luhrmann. En la categoría de musical o comedia, el reconocimiento a la mejor actriz recayó, como estaba cantado, en Michelle Yeoh, que demuestra su carisma como cómica y estrella de las artes marciales en 'Todo a la vez en todas partes', mientras que el irlandés Colin Farrell resucita una carrera alicaída gracias a 'Almas en pena de Inisherin', un regreso a su tierra con una historia sobre dos amigos que viven en una isla remota y un día dejan de hablarse. Un relato lleno de resonancias sobre la violencia en Irlanda que le brindó el Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical.

'Almas en pena de Inisherin' fue, con permiso de Steven Spielberg y 'Los Fabelman', la otra gran triunfadora de la noche. La cinta, que llega a las salas españolas el 3 de febrero y que obtuvo en el Festival de Venecia el premio al mejor guion para su director, Martin McDonagh, y la Copa Volpi al mejor actor para Farrell, logró el Globo de Oro a la mejor comedia o musical, además del de mejor guion. Quentin Tarantino entregó el premio gordo, el de mejor película dramática a Steven Spielberg, que también recogió el galardón al mejor director por 'Los Fabelman', su trabajo más autobiográfico. El director de 'Tiburón' explicó en su discurso que durante la pandemia pensó que quizá no iba a poder rodar más películas, así que no podía dejar de contar su propia historia, la de un adolescente que sueña con hacer cine en el seno de una familia judía de Arizona. Un canto de amor al Séptimo Arte, una llamada a perseguir los sueños y una cura tardía del trauma que sufrió por el divorcio de sus padres que en España veremos el 10 de febrero.

La gran sorpresa de la noche fue el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa para 'Argentina, 1985', el peliculón de Santiago Mitre que convierte a Ricardo Darín en el fiscal Julio César Strassera, que sentó en el banquillo a los jefes de la sangrienta dictadura militar argentina. El director recordó: «Tenemos que seguir peleando por la democracia», mientras Darín apenas pudo decir unas palabras con la música que les echaba del escenario. «Después del Campeonato del Mundo esto es una gran alegría, os quiero», dedicó a Argentina. Inmediatamente después, el adalid de un sinfín de causas en el mundo, Sean Penn, recordó a las mujeres en Irán y en Afganistán y dio paso a un vídeo del presidente de Ucrania Volodímir Zelenski: «La guerra no ha acabado, pero el final está cada vez más cerca y se sabe quién va a ganar. Queremos que las nuevas generaciones solo conozcan la guerra en una pantalla. No habrá tercera guerra mundial, el mundo detendrá la invasión rusa. Salvemos a Ucrania».

Billy Porter, también negro y gay, entregó el Premio Carol Burnett a Ryan Murphy, uno de los creadores más influyentes de la televisión actual con series como 'Glee', 'American Horror Story', 'Pose', 'Halston' y 'Dahmer'. En su discurso de agradecimiento hizo una reivindicación de varios artistas presentes en la sala y de su condición LGTBI. «Mi misión era convertir en héroes de la cultura popular a gente que era invisible. Podéis ser estrellas», expresó. Jamie Lee Curtis entregó el Premio Cecil B. DeMille a Eddie Murphy, que de estrella más taquillera en los 80 pasó al ostracismo en los últimos años. Padre de diez hijos, con casi medio siglo en la industria del entretenimiento, el protagonista de 'Superdetective en Hollywood' brindó tres consejos para quien quiera triunfar en el mundo del espectáculo: «Pagad los impuestos, ocupaos de vuestros asuntos y quitad el nombre de la mujer de Will Smith de vuestra puta boca», bromeó, en alusión a la bofetada del actor a Chris Rock en la pasada edición de los Oscar. «Smith debería recibir un premio a su modelo de masculinidad», había ironizado antes el presentador Jerrod Carmichael.

Guillermo del Toro recordó que su fabulosa versión del 'Pinocho' de Carlo Collodi también es para niños: la estatuilla a mejor cinta de animación es de justicia para esta producción de Netflix que habla en tono adulto de la muerte, la guerra y el fascismo. 'Colegio Abbott', la historia de una escuela de Filadelfia que intenta apañárselas con el sistema de educación pública de Estados Unidos, fue la mejor serie de comedia o musical (disponible en Disney Plus). 'La casa del Dragón', secuela de 'Juego de Tronos' en HBO Max, fue la mejor serie dramática, mientras la sátira social de 'The White Lotus', en la misma plataforma, venció en el apartado de miniserie. ¿Lo mejor de la noche? El Globo de Oro a mejor actor de reparto para Ke Huy Quan por 'Todo a la vez en todas partes', resurrección artística del inolvidable chaval que protagonizó 'Los Goonies' e 'Indiana Jones y el templo maldito', que llevaba treinta años desaparecido. Y Tarantino susurrándole a Spielberg que John Cassavetes, el padre del cine independiente estadounidense, estaría muy orgulloso. El autor de 'ET' recordó que precisamente empezó su carrera llevándole café a Cassavetes, por eso desde entonces trata bien a sus asistentes en los rodajes.

Palmarés de la 80 edición de los Globos de Oro

Mejor película de drama

The Fabelmans

Mejor película comedia o musical

Almas en pena de Inisherin

Mejor director

Steven Spielberg por The Fabelmans

Mejor actriz de drama

Cate Blanchett — TÁR

Mejor actor de drama

Austin Butler — Elvis

Mejor actriz de comedia o musical

Michelle Yeoh — Todo a la vez en todas partes

Mejor actor de comedia o musical

Colin Farrell — Almas en pena de Inisherin

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett — Black Panther: Wakanda Forever

Mejor actor de reparto

Ke Huy Quan — Todo a la vez en todas partes

Mejor guion

Almas en pena de Inisherin — Martin McDonagh

Mejor película de animación

Pinocho de Guillermo del Toro

Mejor película de habla no inglesa

Argentina 1985 - Argentina

Mejor canción

Naatu Naatu, de RRR — Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj

Mejor música

Babylon — Justin Hurwitz

Mejor serie de drama

La casa del dragón

Mejor serie musical o de comedia

Colegio Abbott

Mejor miniserie o película para televisión

The White Lotus

Mejor actriz de serie de drama

Zendaya — Euphoria

Mejor actor de serie de drama

Kevin Costner — Yellowstone

Mejor actriz de serie musical o de comedia

Quinta Brunson — Colegio Abbott

Mejor actor de serie musical o comedia

Jeremy Allen White — The Bear

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

Amanda Seyfried — The Dropout

Mejor actor en miniserie o película para televisión

Evan Peters — Dahmer. Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Mejor actriz de reparto en drama o comedia de televisión

Julia Garner — Ozark

Mejor actor de reparto en drama o comedia de televisión

Tyler James Williams — Colegio Abbott

Mejor actriz de reparto en miniserie

Jennifer Coolidge — The White Lotus

Mejor actor de reparto en miniserie

Paul Walter Hauser — Black Bird