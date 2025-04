Solo uno de los tres Premios Donostia de este año lo recogerá en persona Javier Bardem no vendrá a San Sebastián por la huelga de actores en Hollywood y el director de animación japonés Hayao Miyazaki lo recibirá de manera virtual

De los tres Premios Donostia de este año, solo uno de ellos lo recogerá en persona el homenajeado: Víctor Erice, quien no acompañó en el Festival de Cannes el estreno de su película 'Cerrar los ojos', en desacuerdo por su inclusión en una sección no competitiva. Javier Bardem, el primero de los Donostia anunciados e imagen del festival en esta 71 edición, no vendrá a San Sebastián. El actor cumple así los dictados del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA), que mantiene paralizado Hollywood con una huelga sin visos inmediatos de solución.

Bardem, que en principio recibirá su galardón el año que viene, no puede pisar un plató ni hacer ningún tipo de promoción. Los huelguistas tienen prohibido dar ruedas de prensa, conceder entrevistas o protagonizar un vídeo recopilatorio con los mejores momentos de su carrera, como suele ser habitual en los Premios Donostia. El tercer galardón honorífico anunciado ayer viene a compensar los dos previstos a estrellas, que se cayeron por la huelga: el veterano Hayao Miyazaki, el Disney japonés, lo recogerá de forma virtual duranta la gala de inauguración.

A sus 82 años, el fundador del Estudio Ghibli puede presumir de dos Oscar, un Oso de Oro en Berlín y el León de Oro a toda una carrera en Venecia. Miyazaki, que ya trabajaba en las series de dibujos japonesas que veíamos en España en los 70, como 'Heidi' y 'Marco', arrancará el Zinemaldia fuera de concurso el próximo 22 de septiembre con su último largometraje, 'El chico y la garza', que supone su despedida del cine. De todos los cineastas nipones dedicado al 'anime' ninguno posee el prestigio de Miyazaki (Tokio, 1941), que siempre desliza sus obsesiones en su obra: el mundo de la aviación, el romanticismo, la guerra, el mensaje ecologista...

Ampliar 'El niño y la garza', de Hayao Miyazaki, inaugura San Sebastián.

El autor de 'El castillo en el cielo', 'Mi vecino Totoro', 'Nicky, la aprendiz de bruja', 'Porco rosso', 'La princesa Mononoke' y 'El viaje de Chihiro' ha batido con sus películas todos los récords de taquilla en su país. 'El castillo ambulante' y 'Ponyo en el acantilado' son algunas de las maravillas surgidas del Estudio Ghibli, que en un mundo colonizado por la animación estadounidense han logrado instalar la imaginería japonesa en el subconsciente colectivo. Su última película, la más cara en la historia del estudio Ghibli, cuenta la aventura fantástica de un niño al que una garza parlante promete volver a ver a su madre, fallecida durante los bombardeos de Tokio en la Segunda Guerra Mundial.

A falta de glamour americano por culpa de la huelga, San Sebastián inundará la alfombra roja de rostros del cine español y europeo. La estrella más rutilante será sin duda Juliette Binoche, que el año pasado recogió el Donostia y pocos meses después recibió el Goya internacional. En la sección oficial, el actor Griffin Dunne, inolvidable protagonista de 'Jo, qué noche' y últimamente en la serie 'Succession', acompañará al director Noah Pritzker para presentar 'Ex-Husbands', en la que da vida a un hombre en crisis después de que sus padres se separen tras 65 años de matrimonio y su mujer le pida el divorcio tras 35 años casados.

Juliette Binoche en la edición del Zinemaldia del año pasado, en la que recogió el Premio Donostia, y los actores Gabriel Byrne y Mads Mikkelsen.

El irlandés Gabriel Byrne atesora una larga filmografía: 'Excalibur', 'Sospechosos habituales', 'Muerte entre las flores', 'Hereditary'... Vendrá a la clausura de la sección oficial con 'Dance First', de James Marsh, que toma su título de la máxima vital de su protagonista, el dramaturgo Samuel Beckett: «Baila primero, piensa después». Con su 1,83, el danés Mads Mikkelsen no pasará desapercibido en la alfombra roja que une el hotel María Cristina y el Kursaal. 'Indiana Jones y el dial del destino', 'Doctor Strange', 'Rogue One. Una historia de Star Wars', 'Casino Royale' y la serie ''Hannibal' se cuentan entre los títulos de la mayor estrella del cine nórdico.

Finalmente, habrá una amplia representación del cine francés. François Cluzet y Vincent Lacoste viajarán a San Sebastián con el director de 'Los buenos profesores', en el que un joven doctorado sin beca acepta dar clases en un instituto de París sin recursos. Daniel Auteuil y Emmanuelle Devos protagonizan 'Un silencio', de Joaquim Lafosse, la crónica de una mujer silenciada durante 25 años por su marido, un poderoso abogado.

La cineasta Claire Denis presidirá el jurado que concederá la Concha de Oro, compuesto por cuatro mujeres y dos hombres. La veterana realizadora francesa estará acompañada por la actriz china Fan Bingbing (una estrella en su país, con 63 millones de seguidores en la red social Weibo); la productora, realizadora y escritora colombiana Cristina Gallego; la fotógrafa francesa Brigitte Lacombe; el productor húngaro Robert Lantos; la actriz española Vicky Luengo y el director alemán Christian Petzold.