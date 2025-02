Películas en torno al rey Arturo

Boquerini . Domingo, 9 de julio 2023, 00:36 Comenta Compartir

Muchas son los largometrajes en torno al rey Arturo y sus caballeros de la tabla redonda, Lacelot du Lac, la Reina Ginebra (la más famosa de las infidelidades medievales), el mago Merlín o la búsqueda del Santo Grial. Las leyendas artúricas y su literatura son una fuente inagotable para el cine. Una época medieval en que la monarquía británica lucía con todo su esplendor. Estas son algunas de las más destacadas que se encuentran disponibles en plataformas:

Disponible en Apple TV 'Camelot' de Joshua Logan (1967)

Protagonizada por Richard Harris, Vanessa Redgrave, Franco Nero y David Hemmings. Deslumbrante adaptación cinematográfica del musical homónimo, estrenado en Broadway en 1960, sobre la legendaria historia medieval del reino de Camelot, que fue récord absoluto de permanencia en cartel en Nueva York. La famosa leyenda del Rey Arturo, oficiada bajo toda clase de detalles por un equipo técnico de la máxima profesionalidad (guion de Alan Jay basado en su propia obra, fotografía en technicolor de Richard H. Kline, dirección artística de Edwards Carrera y música de Alfred Newman inspirada en la partitura de Frederick Loewe) y un cuadro de actores un tanto sorprendente en su adecuación a los distintos personajes (Richard Harris es el Rey Arturo, Franco Nero aparece de Lancelot, Vanessa Redgrave de Ginebra y Lionel Jefries de Rey Pellinore).

El rey Arturo (Richard Harris) se encuentra abrumado de tristeza en medio del campo de batalla y busca la ayuda de Merlin (Laurence Naismith), para conocer la causa de su estado de ánimo. Éste se le aparece en un árbol retorcido y le dice que recuerde como, hace años, ya estuvo lleno de inquietud, esperando la llegada de la extranjera Ginebra (Vanessa Redgrave), que había de ser su reina. Afortunadamente, amor y matrimonio llegaron al mismo tiempo, con lo que desapareció su temor. Los triunfos de Arturo en los campos de batalla le hacen preguntarse si la fuerza significa siempre el derecho. Con Ginebra de acuerdo, Arturo crea una nueva orden de caballería e invita a todos los reyes de la tierra a que depongan las armas y acudan a unírsele. La paz se hace posible. Ninguna fuerza constituye el derecho, pero toda fuerza debe estar al servicio del derecho.

Ha nacido la orden de los Caballeros de la Tabla Redonda. La invitación del rey Arturo llega a oídos del caballero francés Lancelot du Lac (Franco Nero), que, en compañía de su escudero Dap (Pierre Olaf) se dirige a Camelot para proclamar su lealtad a Arturo. Los alardes que hace Lancelot sobre su perfección física y sus esfuerzos por lograr la pureza de alma molestan a la reina y a los demás caballeros. Ginebra espera ver humillada su arrogancia en el torneo de los tres mejores caballeros de Camelot, pero Lancelot acaba derrotando a todos sus oponentes. Ahora todo Camelot adora a Sir Lancelot, incluida Ginebra. El alma de Lancelot, descrita como una celeste obra maestra, está en peligro, se ha enamorado de la reina, de la esposa del rey Arturo.

Una superproducción convenientemente dirigida por Joshua Logan, hombre de grandes condiciones teatrales que el cine filmara Picnic y La leyenda de la ciudad sin nombre, otro musical de exorbitadas dimensiones, cuya cuidada recreación hace llevaderas las más de dos horas y media de metraje. En el rodaje surgió el romance entre Vanesssa Redgrave y Franco Nero, que se convirtieron en una feliz pareja. Ella acababa de triunfar en todo el mundo con su interpretación de Isadora Duncan y él se dedicaba mayoritariamente al spaghetti western. Ella tenía 30 años y era militante trotskista, él 25 y no se le conocía militancia política alguna. El romance provocó un hijo, Carlo Gabriel Redgrave Nero, hoy guionista y director de cine, y que la pareja se rompiese poco después. Pero en el Festival de Sitges de 1987, a la sombra de una espectacular proyección de 'Camelot' con motivo del 20 aniversario de su estreno, se invitó tanto a Vanessa Redgrave como a Franco Nero. Ambos accedieron en acudir al Festival, pese a que llevaban 20 años sin hablarse, los dos compartieron proyección y cena posterior con el director de Festival, por entonces Joan Luis Goas. Contaba Goas que en la cena Franco le pregunto a Vanessa, con cierta carga de ironía, si aún seguía con Shakespeare. El tono y la historia oculta que llevaba la pregunta, no le gusto demasiado a ella, y de forma automática, como si tuviera la respuesta preparada, se contestó: «Sí. ¿Y tú, sigues con Django?», haciendo referencia a su personaje más famoso del spaghetti western. No pasó de una simple anécdota y después se fueron cada uno a sus respectivas suites del hotel. Pero la relación se había recuperado, y poco después se casaban. Y hasta hoy.

Disponible en alquiler en Amazon y Apple TV 'Excalibur' de John Boorman (1981)

Ampliar Fotograma de 'Excalibur'. RC

Protagonizada por Nigel Terry, Helen Mirren y Nicholas Clay. Espectáculo deslumbrante que una el cine de aventuras medievales con el fantástico. Excalibur es el nombre de la espada mágica, clavada en una roca, que según la tradición, dará poder y convertirá en rey de Inglaterra a la persona que logre sacarla de la piedra. Con la ayuda de Merlín, (Nicol Williamson), Uther Pendragon (Gabriel Byrne), seduce a Igrayne (Katrine Boorman), la esposa de su aliado. Merlín había puesto la condición que todo lo que Pendragon pudiera conseguir mediante su voluptuosidad, también fuese para Merlín. Cuando de la relación entre Pendragon e Igrayne, nace el niño Arturo, Merlín lo quiere para él. Tras la muerte de Pendragon, la nobleza intenta sacar la espada de la piedra, para elegir un rey y acabar con las disputas entre ellos, cosa que nadie logra. Esto lo consigue un Arturo ya adolescente, lo que determina el futuro del muchacho. Aquel adolescente se convierte, pasado el tiempo, en el Rey Arturo (Nigel Terry), esposo de la hermosa Ginebra (Cherie Lunghi), compañero de Lancelot (Nicholas Clay), Perceval (Paul Geoffrey) y los demás caballeros que acuden desde los confines del mundo para sentarse en la Tabla Redonda. Pero Arturo mantiene unas complicadas relaciones con Ginebra, que se enamorará de Lancelot viviendo una pasión adúltera. Merlín, convertido en consejero real, resulta esquivo y acumula poder, y deberá enfrentarse a la demoniaca bruja Morgana (Helen Miren), el peor enemigo que tiene la Corte de Camelot.

Aunque es una producción de Hollywood, la película se rodó en Irlanda, destacando un formidable empleo de exteriores, principalmente prados y agua, una deslumbrante banda sonora, un esteticista tratamiento fotográfico, un vestuario que mezcla racionalidad y extraña actualidad, y unos decorados que combinan la artificiosidad con una milimétrica reproducción de la realidad.

Disponible en alquiler en Rakuten TV y Apple TV 'El primer caballero' de Jerry Zucker (1995)

Ampliar Sean Connery y Julia Ormond, en primer término. RC

Protagonizada por Sean Connery, Richard Gere, Julia Ormond y Ben Cross. Amor, honor, traición y pasión en el Reino de Camelot. Lo más original de esta película dirigida por Jerry Zucker ('Aterriza como puedas', 'Ghost', 'Ratas a la carrera'), es su ruptura con la concepción clásica del tratamiento de Lancelot, personaje que interpreta aquí Richard Gere. Lady Ginebra de Leonesse (Julia Ormond) está prometida al amable y sabio rey Arturo (Sean Connery), a quien ama sinceramente. Sin embargo, el destino hará que, antes de su entrada en Camelot, Ginebra tenga un inesperado encuentro con Lancelot (Richard Gere), el perfecto guerrero que le salva la vida, quien, desde que toda su familia muriera en el incendio de su casa siendo un niño, evitó vincularse a ninguna persona, lugar o cosa. Nombrado caballero por Arturo, en agradecimiento por salvar la vida de su amada, Lancelot verá su corazón dividido entre el amor a su rey y su país, y la pasión que le inspira Ginebra, despertando sensaciones contradictorias en el corazón de la nueva reina.

Disponible en Netflix. 'Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores' de Terry Jones y Terry Gilliam (1975)

Ampliar Los caballeros de la mesa cuadrada. RC

Protagonizada por Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam y Terry Jones. También los Monty Phyton hicieron su contribución a las leyendas artúricas en su primer largometraje de ficción. Una parodia de la Inglaterra medieval y los caballeros del Rey Arturo, que es realmente una excusa de para ejecutar una ácida crítica de los estereotipos de la vida moderna. Los Monty Phyton se ríen del relato artúrico, de los tópicos de las novelas de caballería medieval y de los mitos históricos, despachándose a gusto con su mejor sentido del humor ácido, irreverente y absurdo, y su estética visual, ambos, sello inconfundible de su estilo personal.

El rey Arturo (Graham Chapman) y su fiel escudero Patsy (Terry Gilliam) recorren Inglaterra en busca de caballeros dispuestos a ingresar en la corte de Camelot. El hecho de que, en lugar de cabalgar sobre un caballo, el rey Arturo avance a saltos, mientras su escudero imita con un par de cocos el sonido de los cascos de un corcel, no es pasado por alto por los guardianes de un castillo, que se enredan en una discusión bizantina con el monarca sobre la procedencia de los cocos. Así, el rey Arturo y sus caballeros, emprenderán su incansable búsqueda del Santo Grial, debiendo lidiar con los más terribles enemigos de la fe, que adoptarán la forma de malignos caballeros rivales, bestias sanguinarias, brujas, adivinos mefistofélicos, Scotland Yard, y hasta un conejo carnívoro, que se encontrarán por el camino.

Algunos gags destacables son los caballeros sin caballo pero con escuderos que chocan dos cocos con el fin de simular que son un poderoso ejército al trote, el Caballero Negro que sigue luchando sin desalentarse aún después de habérsele amputado todas sus extremidades, los Caballeros que dicen «Ni» o el descontrol de los créditos finales.