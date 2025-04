Qué ver en Filmin, HBO, Amazon, Apple TV, Netflix | Las mejores 10 películas de Stanley Kubrick, de peor a mejor

Boquerini . Sábado, 19 de noviembre 2022 | Actualizado 21/11/2022 10:47h. Comenta Compartir

Uno de los más grandes cineastas cuya filmografía llena toda la segunda mitad del siglo XX. Meticuloso, concienzudo capaz de no dejar ni un solo detalle al azar que no pudiese controlar, Stanley Kubrick (Nueva York, 28 de julio de 1928) comenzó trabajando como reportero de la revista Look, convirtiéndose en uno de los más prestigiosos fotógrafos americanos. En 1950 decide abandonar la fotografía y probar suerte en el cine realizando su primer cortometraje. el éxito le indica que ha elegido el camino correcto y en 1953 realiza su primer largo, 'Miedo y deseo'. Ha sido uno de los grandes creadores de imágenes, controlando siempre todo el proceso de producción de sus películas hasta supervisar los doblajes de sus películas en los diferentes países y controlar las condiciones técnicas de las salas donde se proyectaban. Filmin acaba de estrenar el documental 'Kubrick por Kubrick'. Autor de una escasa filmografía, estas son sus diez mejores películas, ordenadas de menos a más.

10 Disponible en Filimn y en alquiler en Apple TV 'Atraco perfecto' (1956)

Protagonizada por Sterling Hayden, Coleen Gray y Vince Edwards. Tercer largometraje de Stanley Kubrick, un thriller adscrito a la modalidad de atracos perfectos sobre el asalto a un hipódromo. La película está creada con una estructura acronológica con forma de complicado rompecabezas en el que se van encajando todos los personajes de la historia, estando narrada desde las diferentes perspectivas de cada uno de ellos, estirando el tiempo narrativo. El eje de la narración está constituido por la voz del locutor del hipódromo que anuncia, una y otra vez, la salida de la séptima carrera. La censura obligó a Kubrick a buscar una estratagema un tanto forzada para justificar la captura del cerebro del grupo. Merece la pena destacar la espléndida y muy contrastada fotografía, con un perfecto uso de la luz en blanco y negro y la utilización de objetivos poco frecuentes en un filme de estas características, algo que Kubrick conocía muy bien por su pasado como fotógrafo.

9 Disponible en HBO Max, y en alquiler en Apple TV y Amazon. 'Lolita' (1982)

Protagonizada por James Mason, Sue Lyon, Peter Sellers y Shelley Winters. El paso del tiempo ha perjudicado a este excelente relato de atracción sexual de un hombre mayor hacia una adolescente, que Stanley Kubrick adaptó de la novela homónima de Vladimir Nabokov (quién escribió también el guion), convirtiéndola en una de las historias de descomposición personal más contundentes que se han realizado jamás. Narrada como un largo flash back y repleta de gran ironía y de un pesimismo propio de todas las películas Kubrick, consta de dos mitades muy diferenciadas: En la primera un hombre se casa con una viuda rica atraído únicamente por los encantos seductores de su hija adolescente. En la segunda, una vez muerta la viuda, éste hombre se dedica por completo a la pequeña, descubriendo que las cosas no funcionan como imaginaba. La película resulta inolvidable gracias a la interpretación de Sue Lyon, que logró que se utilizase el nombre genérico de Lolita, el de su personaje, a la hora de referirse a jovencitas seductoras. También hay que destacar la interpretación de Peter Sellers, con un personaje camaleónico y extraño, muy alejado de sus habituales trabajos, pero al que Kubrick dota de una personalidad sorprendente. La propia novela de Nabokov ha conocido otra adaptación cinematográfica posterior en 1997, con dirección de Adrian Lyne, con resultados mucho menos audaces y muy inferiores pese a la fecha de producción.

8 Disponible en Filmin, y en alquiler en Apple TV y Amazon. 'Teléfono Rojo ¿Volamos hacia Moscú?' (1964)

Protagonizada por Peter Sellers, George C. Scott y Sterling Hayden. Brillante sátira en torno a la paranoia nuclear y al desencanto político llevada a cabo por Stanley Kubrick en los difíciles años de la guerra fría. La simbología sexual presente a lo largo de toda la narración, que va desde la imagen inicial de dos aviones «copulando» en el aire hasta esa secuencia antológica en la que el mayor Kong (Slim Pickens), a lomos de un misil con cabezas nucleares, da alaridos de excitación mientras cae al vacío, representa uno de los principales alicientes de esta comedia de humor negro, irónica y muy ácida, en la que Stanley Kubrick hace su apuesta sobre la forma absurda en torno a como se puede desencadenar una Tercera Guerra Mundial y a como los propios hombres pueden provocar el fin del mundo. El director cuenta con el protagonismo de Peter Sellers, mostrando toda su capacidad camaleónica, y al que da aquí tres personajes muy diferentes. Las interpretaciones de Sellers y de George C. Scott también son de antología.

7 Disponible en HBO Max, y en alquiler en Apple TV 'Barry Lindon' (1975)

Protagonizada por Ryan O'Neal, Marisa Berenson y Patrick Magee. Deslumbrante recreación histórica que toma como base la novela de William Makepeace Thackeray sobre las vicisitudes de un joven e ingenuo irlandés del siglo XVIII, al que un desengaño amoroso llevará a emprender un largo periplo repleto de dificultades que terminará convirtiéndole en un ser cínico y calculador que encajará a la perfección en la perversa y corrompida sociedad de su época, una historia que conecta con el pesimismo kubrickiano en torno a la naturaleza humana. Rodada en escenarios irlandeses, es una película de sobrecogedora belleza plástica, donde la iluminación natural de John Alcott (que utilizó una película especial de emulsión ultrasensible para que pudiera recoger una iluminación a base únicamente de candelabros), el vestuario de Milena Canonero, los decorados de Ken Adam y la selección musical de Leonard Roseman fueron en su día justamente recompensados con el Oscar de Hollywood.

6 Disponible en Filmin y Movistar+, y en alquiler en Apple TV y Amazon. 'Senderos de gloria' (1975)

Protagonizada por Kirk Douglas, George McCready y Adolphe Menjou. La película que consagró internacionalmente a Stanley Kubrick. Un despiadado alegato antimilitarista que toma como base la novela de Humphrey Cobb sobre un suceso real acontecido en Francia durante la Primera Guerra Mundial, donde tres soldados fueron juzgados por un tribunal militar y posteriormente pasados por las armas por una supuesta actitud de cobardía frente al enemigo durante la toma de una fortaleza inexpugnable. Kubrick hizo un hábil uso del montaje en paralelo que alternaba imágenes de gran dramatismo, las de hombres gritando de dolor y desesperación en las trincheras, con otras que mostraban la ostentación de unos generales que juegan despreocupadamente a la guerra en sus elegantes palacios, cuantificando las posibles bajas de una misión abocada de antemano al fracaso. Un aspecto muy destacable del filme es el gran trabajo de los actores, con espléndidas composiciones a cargo de Kirk Douglas como el sombrío, inteligente y valeroso coronel Dax, George McCready, que incorpora al villano de la historia, el general Mireau, y Adolph Menjou como el siniestro general Broulard.

5 Disponible en HBO Max, y en alquiler en Apple TV y Amazon. 'Eyes Wide Shut' (1999)

Protagonizada por Tom Cruise, Nicole Kidman y Madison Eginton. Una profundización en la parte más oscura del ser humano en torno a como unas fantasías sexuales capaces hacer temblar la base de un feliz matrimonio. Kubrick presenta la historia de un respetable médico neoyorquino cuya vida parece perfecta con su mujer. Pero cuando ella le habla de unas fantasías eróticas y de cómo estuvo a punto de romper su matrimonio por un desconocido, el marido, abrumado por esta confesión, acaba entrando en un local, donde un antiguo compañero le habla de una congregación secreta dedicada al hedonismo y al placer sin límites. A partir de entonces un mundo dominado por el sexo y el erotismo se abre ante él. Película póstuma de Kubrick que, con una minuciosidad de entomólogo, penetra en la parte más oscura del ser humano.

4 Disponible en Filmin, y en alquiler en Apple TV y Amazon. 'Espartaco' (1960)

Protagonizada por Kirk Douglas, Laurence Olivier, Peter Ustinov y Jean Simmons. La más famosa rebelión de esclavos de todos los tiempos. Película por la que Kirk Douglas lucho durante varios años creando para su realización su propia compañía productora. La película nació bajo varios autores, todos conflictivos: El autor de la novela Howard Fast, tachado de comunista, el guion de Dalton Trumbo, uno de los 10 de Hollywood, perseguido por la 'Caza de Brujas', y una dirección que tras un inicial rechazo de David Lean la inició Anthony Mann para ser rápidamente sustituido por Stanley Kubrick, cuando sus discrepancias con Douglas provocaron que el actor productor le despidiera. La historia es una epopeya histórica sobre una rebelión de esclavos en la que Kubrick suavizó los elementos izquierdistas del guion y potenció el espectáculo visual. La película combina las grandes escenas épicas con el más tierno intimismo y con un vibrante y enérgico mensaje a favor de la libertad. Fue la primera vez que Hollywood tocaba el género de aventuras desde una perspectiva adulta. Hace años se restauró la película recuperando las escenas de el famoso Código Hays de censura suprimió en su momento. Peter Ustinov ganó un Oscar como mejor actor secundario por este filme.

3 Disponible en HBO Max y en alquiler en Apple TV y Amazon. 'La naranja mecánica' (1971)

Protagonizada por Malcolm McDowell, Warren Clarke y Patrick Magee. Una de las películas más famosas de los 70, metáfora de la evolución del ser humano, advertencia de futuro y parábola post-industrial. Producida, escrita y dirigida por Stanley Kubrick a partir de la novela homónima de Anthony Burgess, no deja ni a un solo espectador indiferente: Imágenes inolvidables, sobrecogedoras notas musicales y fascinantes diálogos que Kubrick da forma desarrollando todos los elementos, creando una fulgurante producción. En su momento creó escándalo, provocó insólitas reflexiones sobre el fenómeno de la violencia juvenil, avivó debates y suscitó mil y una controversias. En un futuro indeterminado, Alex es un joven muy agresivo que tiene dos pasiones: la violencia desaforada y Beethoven. Es el jefe de la banda de los drugs, que dan rienda suelta a sus instintos más salvajes apaleando, violando y aterrorizando a la población. La película no solo denuncia la conducta violenta de esa pandilla de delincuentes juveniles, sino que también ironiza con los experimentos que se intentan realizar para reconducir a su jefe por el camino del bien. Como trasfondo, la paradoja en torno al derecho de los hombres a la libertad de elección, aunque eso les lleve a la violencia y a la destruccióne.

2 Disponible en HBO Max, y en alquiler en Apple TV y Amazon. 'El resplandor' (1981)

Protagonizada por Jack Nicholson, Shelley Duvall y Danny Lloyd. Una adaptación de una novela de Stephen King que en manos de Stanley Kubrick se convierte en una película fascinante sobre los fenómenos parapsicológicos y extrasensoriales con una magistral y enloquecida interpretación de Jack Nicholson. Kubrick modifica el final de la novela que presenta a un escritor que pasa por una crisis creativa, con su mujer y su hijo menor, dotado de un extraordinario poder mental (el «resplandor» del título) que le permite visionar imágenes que otros no ven, que son víctimas de los fantasmas que pueblan un desierto y aislado hotel de montaña durante un invierno. Cubre del terror inteligente, la película tiene un brillante acabado, con una impecable fotografía de John Alcott y una inteligente utilización de una banda sonora compuesta a base de piezas clásicas y contemporáneas. Punto y aparte merece el apartado interpretativo, con un personaje que parece creado ex profeso para los excesos de Jack Nicholson, histriónico y desmadrado, papel que requería esta transformación.

1 Disponible en HBO Max y Movistar plus. '2001: una odisea del espacio' (1968)

Protagonizada por Keir Dullea, Gary Lockwood y William Sylvester. La ciencia ficción alcanzó su mayoría de edad en 1968 con la irrupción en el panorama cinematográfico mundial de esta obra maestra que marcó un antes y un después en la historia del cine. El director neoyorquino tomó como base para su visionaria película un relato corto del conocido escritor Arthur C. Clarke titulado 'El centinela', que incidía en la posibilidad de que el resto del universo también pudiera albergar vida inteligente. Kubrick plantea las tres etapas evolutivas del hombre: su pasado lejano como prehomínido, el nacimiento de su inteligencia y su transformación en suprehombre. Hace millones de años, en los albores del nacimiento del homo sapiens, unos simios descubren un monolito que les lleva a un estadio de inteligencia superior. Otro monolito vuelve a aparecer, millones de años después, enterrado en la Luna, lo que provoca el interés de los científicos humanos. Por último, HAL 9000, una máquina de inteligencia artificial, es la encargada de todos los sistemas de una nave espacial tripulada durante una misión de la NASA. Cuatro meses de trabajo con los actores, año y medio filmando las 205 tomas de efectos especiales y casi otro año de montaje se necesitaron para culminar esta obra maestra avanzada a su tiempo. A destacar que la película contiene la más grandiosa y original elipsis narrativa jamás realizada en el cine: Un hueso es lanzado al espacio por un homínido y se convierte en toda una nave espacial cientos de miles de años después. Kubrick se vale de la banda sonora con 'El Bello Danubio Azul' de Johann Strauss y 'Así hablaba Zaratrustra', de Richard Strauss, para mostrar musicalmente la grandiosidad del universo.