Las películas de Indiana Jones de peor a mejor

Ahora que llega la quinta y ultima entrega, 'Indiana Jones y el dial del destino', la despedida del arqueólogo aventurero, veamos las precendentes, que, de mejor a peor, siguen el orden en que se rodaron. Pero antes de la trama de las cuatro películas, está una famosa serie de televisión de carácter juvenil, creada por George Lucas, 'Las aventuras del joven Indiana Jones' que exploraba las hazañas del arqueólogo durante tres épocas de su vida, y cuyas interpretaciones recayeron en Corey Carrier, Sean Patrick Flanery y George Hall durante tres épocas de su vida, que se rodó tras 'Indiana Jones y la última cruzada', que llegará a partir del 31 de mayo a Disney+, junto a las otras cuatro películas. Antena 3 era coproductura y que incluso George Lucas visitó España para presentarla, que la cadena la emitió en 1993. Consta de 44 capítulos, si bien no todos ellos fueron emitidos en su momento.

Existen también diferentes novelas sobre Indy, algunas son novelizaciones de las cuatro primeras películas, a cargo de James Kahn, Rob MacGregor y James Rollins. Por petición de Lucas, MacGregor redactó seis novelas adicionales entre 1991 y 1992, precuelas de las películas ambientadas antes de los largometrajes pero después de las aventuras del joven Idy y tras su graduación universitaria: 'Indiana Jones y el peligro en Delfos', 'Indiana Jones y la danza de los gigantes', 'Indiana Jones y los siete velos', 'Indiana Jones and the Genesis Deluge', 'Indiana Jones and the Unicorn's Legacy' e 'Indiana Jones and the Interior World'. Adicionalmente el alemán Wolfgang Hohlbein redactó ocho novelas entre 1990 y 1993, y otros autores como Martin Caidin y Max McCoy publicaron otras tantas, la última en 2001. El personaje también ha saltado al cómic, al principio editados por la Marvel y posteriormente por otras editoriales, y a los videojuegos, todos bajo supervisión de George Lucas, el último se anunció en 2021. Lucas Films también ha creado juguetes, figuras de los personajes de el arqueólogo y sus amigos, juegos de rol, y la Disney ha incluido al aventurero en sus peques temáticos.

Aunque la franquicia se remonta a 1973, cuando George Lucas escribió una historia inspirada en los seriales cinematográficos de los años 1930 y 1940, no seria hasta 1977, cuando Lucas entra en contacto con Steven Spielberg para que el héroe salte al cine. Y estas son los cuatro 'Indiana Jones' para la gran pantalla, ordenados de menos a más, disponibles en plataformas. En total, esas cuatro películas han recaudado cerca de 2.000 millones de dólares en la taquilla.

4 Steven Spielberg, 2008 Disponible en Disney, Movistar Plus+ y Sky Showtime, y en alquiler en Amazon, Apple TV y Rakuten TV Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal

Junto a Harrison Ford, la película la protagonizan Cate Blanchett, Karen Allen, Shia LaBeouf, Ray Winstone, John Hurt y Jim Broadbent.

Siempre, tanto George Lucas como Steven Spielberg estuvieron de acuerdo, tras la trilogía de los tres primeris Indianas, que debería haber un cuarto, pero tuvieron muchas discusiones en cuanto al argumento, ya que Lucas quería que apareciesen extraterrestres, por lo que su creación se demoró 19 años. Finalmente se consiguió un guion firmado por David Koepp, según un argumento de George Lucas y Jeff Nathanson, basado en caracteres de personajes creados por George Lucas y Philip Kaufman, salió adelante el proyecto bajo la dirección de Spielberg.

Estamos en 1957, en el desierto del suroeste Estados Unidos, en plena Guerra Fría. Indiana Jones (Harrison Ford) y su amigo Mac (Ray Winstone) acabar de escapar por los pelos de las garras de unos infames agentes soviéticos en un remoto aeropuerto. El profesor Jones regresa a casa y se entera de que las cosas van de mal en peor. Su mejor amigo, el decano de la Universidad (Jim Broadbent), le dice que muchos sospechan de las últimas intervenciones de Indy y que el gobierno presiona a la Universidad para que le despidan. Indiana, a punto de irse, conoce a un joven rebelde llamado Mutt (Shia LaBeouf), que le propone un trato. Si el arqueólogo le ayuda a resolver un problema personal, podría hacer uno de los descubrimientos más espectaculares de la historia, la Calavera de Cristal de Akator, un objeto legendario que despierta la fascinación, la superstición y el miedo. Indy y Mutt viajan al rincón más perdido de Perú, tierra de antiguas tumbas, exploradores olvidados y rumores de una ciudad de oro. Pero no tardan en descubrir que no están solos; los agentes soviéticos también quieren apoderarse de la Calavera de Cristal. Los miembros de una unidad militar de élite, dirigidos por la fría, calculadora y letalmente bella Irina Spalko (Cate Blanchett), quieren apoderarse de la Calavera, convencidos de que ayudará a los soviéticos a dominar el mundo... si consiguen descifrar su secreto. Indy y Mutt deberán despistar a los despiadados soviéticos, seguir la pista de un misterio insondable, sortear a enemigos y amigos dudosos y, sobre todo, impedir que la Calavera de Cristal caiga en las manos equivocadas.

Estrenada en sesión especial en el Festival de Cannes, fue una de las películas más esperadas de la primera década del siglo XXI y también una de las mayores decepciones. El guion había pasado por múltiples cambios y guionistas hasta llegar a su versión definitiva, y una de las ideas descartadas incluía la persecución de Jones por exnazis. La producción se prolongó hasta finales de 2006, de forma que 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal' llegó a los cines en 2008, casi veinte años después de La última cruzada. Su estreno en España tuvo lugar el 21 de mayo de 2008, apenas una semana después de su estreno en Cannes.

3 Steven Spielberg 1989 Disponible en Disney, Movistar Plus+ y en Sky Showtime, y en alquiler en Amazon, Apple TV y Rakuten TV Indiana Jones y la última cruzada

Junto a Harrison Ford, intervienen Sean Connery, Denholm Elliott, Alison Doody, John Rhys-Davies, Julian Glover y River Phoenix.

La película que cerró lo que, durante mucho tiempo fue una trilogía protagonizada por el popular aventurero Indiana Jones, hasta que surgieron las tardías dos siguientes entregas. El filme supuso un retorno a la fórmula de la primitiva 'En busca del arca perdida'. El pretexto esgrimido en este caso es la búsqueda del Santo Grial, que también pretenden los pérfidos nazis, y la principal novedad la incorporación a la serie de Sean Connery en el papel del padre del protagonista, cumpliendo de alguna manera el rol representado por las mujeres (Karen Allen y Kate Capshaw) en las dos anteriores entregas de la exitosa saga. Parte del filme fue rodado en la provincia de Almería.

Estamos en 1938. Hace veintiséis años, el joven Indiana Jones (Harrison Ford) fracasó en un intento por recuperar la legendaria Cruz de Coronado de las manos de unos ladrones. Pero un Indiana más mayor, sabio y fuerte ha devuelto finalmente la joya incrustada, Cruz de Coronado a su jefe, Marcus Brody (Denholm Elliott). Casi tan pronto como llega a su tranquilo colegio New England, Indiana es perturbado bruscamente por representantes del multimillonario Walter Donovan (Julian Glover), quien ha desenterrado una piedra misteriosa. Indiana la reconoce como la primera de las tres señales enterradas durante mucho tiempo que revelan la ubicación del mismo Santo Grial. Pero el hombre que encontró la piedra ha desaparecido: El Dr. Henry Jones (Sean Connery), el padre de Indiana, al que no ve hace mucho tiempo, que es el experto en el Santo Grial más destacado del mundo. De viaje a Venecia, Indiana conoce a la Dra. Elsa Schneider (Alison Doody), colega de Donovan, quien le ayuda en la búsqueda de su padre. Pero están siendo perseguidos por la Hermandad de la Espada Cruciforme, cuyos miembros han hecho voto de proteger el Grial a cualquier precio, incluso si se trata de las vidas de Indiana y Elsa. Uno de estos guerreros revela que el padre de Indy está retenido en el impresionante Castillo Brunwald en Austria. Lo que Indiana no sabe es que el castillo es en realidad una fortaleza Nazi, y que Elsa es uno de sus agentes, quien además trabaja para el tramposo de Donovan. El Dr. Jones padre y el Dr. Jones hijo se encuentran a sí mismos siendo perseguidos por las calles de Berlín, el cielo alemán y los desiertos de Turquía. Junto a Brody y su viejo amigo Sallah (John Rhys-Davies) finalmente localizan el lugar donde descansa el Grial, pero los Nazis les han ganado esta vez. Decidido a obligar a Indy a que devuelva el Grial, Donovan dispara a su padre, quien se desploma en el suelo. Vacilante, Indiana entra en el templo.

También esta película pasó por varias revisiones del guion antes de su versión definitiva. Algunas ideas rechazadas incluían el enfrentamiento de Indiana con un fantasma escocés, su resurrección a manos del Rey Mono y la búsqueda de una máscara perteneciente a Montezuma en México. Finalmente, gracias a la redacción de Menno Meyjes (el cineasta holandés responsable de 'Manolete', por entonces ayudante de Spielberg, el eje narrativo pasó a ser la relación de Jones con su padre, una búsqueda arqueológica por la propia identidad de Indy y de que la aceptación de su padre es más importante que el Grial. El filme incluye un prólogo en el que se relata una aventura de Indy durante su juventud como boy scout, para la cual es interpretado por River Phoenix, que fallecería de sobredosis poco después. La película, que obtuvo el Oscar a los mejores efectos de sonido, se estrenó en España el 1 de septiembre de 1989.

2 Steven Spielberg, 1984 Disponible en Disney, Movistar Plus+ y Sky ShowTime, y en alquiler en Amazon TV, Apple TV y Rakuten Indiana Jones yel templo maldito

Junto a Harrison Ford intervienen Kate Capshaw, Ke Huy Quan, Roshan Seth, Philip Stone y Phillip Blumburtt.

El segundo de los capítulos que conforman las aventuras del intrépido arqueólogo Indiana Jones, incluye un fulgurante arranque que rinde homenaje a las famosas coreografías de Busby Berkeley, si bien la película va tomando un semblante más sombrío a medida que sus protagonistas, el aventurero Indiana, una cantante de cabaret y un niño oriental, casi una familia, se adentran en el interior de una secta oriental dedicada a secuestrar niños que, en algunos casos, son objeto de sacrificios rituales.

Estamos en 1935. Metido en una loca pelea dentro del Club Obi-Wan, en Shanghai en el que está actuando la cantante americana Willie Scout (Kate Capshaw), mientras se está estableciendo un tráfico de diamantes, el aventurero arqueólogo Indiana Jones (Harrison Ford) deberá escapar de los mafiosos del lugar junto a Willie y al pequeño Short Round (Ke Huy Quan) de 11 años de edad. Los tres logran introducirse en un avión, que resulta ser propiedad de Lao Che (Roy Chiao), el jefe de la mafia, cosa que desconocen. En el aire, el piloto vacía el depósito de gasolina y se tira en paracaídas. Indiana, Willie y Short Round, con el avión sin control y a punto de estrellarse, usan una balsa salvavidas como paracaídas para escapar y aterrizar en un lejano río indio. Un nativo Shaman (D.R. Nanayakkara) les explica que la aldea ha sido víctima de un maleficio desde que la piedra sagrada Sankara fuera robada por el Maharajá de Pankot (Raj Singh). Le suplica a Indiana que ayude a la aldea y a sus niños, quienes desaparecieron durante la noche. Juntos, Indiana, el audaz Short Round y la infeliz Willie viajan en elefante al Palacio de Pankot, donde se encuentran cara a cara con el siniestro Maharajá, un niño de 13 años. Después de un extraño banquete, Indiana, Willie y Short Round descubren, inesperadamente, un pasadizo escondido que lleva a las mismas entrañas del Palacio. Mientras bajan por el mortífero camino, el trío acaba encontrándose en las profundidades del sofocante y subterráneo Templo Maldito, regentado por el diabólico Mola Ram (Amrish Puri), el Sumo Sacerdote de un culto secreto y terrorífico llamado Thunggee. Sus malvados seguidores, expertos en sacrificios humanos, protegen tres piedras brillantes, las piedras Sankara, que según la leyenda confieren poderes sobrenaturales a quien las posea. Capturados por guardianes Thuggee, Indiana, Short Round y Willie descubren que los residentes del Palacio Pankot y el culto Thuggee están unidos de alguna manera terrorífica que augura la muerte casi segura de la aldea y sus niños.

Dotada de secuencias antológicas, como esa persecución en vagoneta por el interior de un templo-mina subterráneo, esta primera secuela de 'En busca del arca perdida' consta de un ritmo endiablado, bastante sentido del humor y todo el carisma que Harrison Ford le ha dado siempre al personaje. como Spielberg consideraron que la trama de 'Indiana Jones y el templo maldito' debía ser «más oscura» que su predecesora, de una forma similar a 'El Imperio contraataca' en la trilogía original de Star Wars. Además, Lucas prefirió situar la trama un año antes de 'En busca del Arca perdida' para que los nazis dejaran de ser los antagonistas. Ganadora del Oscar a los mejores efectos visuales, la película se estrenó en España el 5 de octubre de 1984, justo tres años después de 'En busca del arca perdida'.

1 Steven Spielberg, 1981 Disponible en Disney, Sky ShowTime, y en alquiler en Apple TV, Amazon TV, Rakuten TV y Chili TV En busca del arca perdida

Junto a Harrison Ford intervienen Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Denholm Elliott y Alfred Molina.

La película con la que empezó todo y la mejor de la saga, un filme mítico que convirtió a Indy en mucho más que un héroe, en todo un icono. George Lucas fue quien tuvo la idea inicial del arqueólogo aventurero, pero pasaron años, hasta que no entró en conversaciones con Steven Spielberg, que no se materializó la idea. El sueño, inspirado de innumerables héroes de películas de serie B, se concretó en una playa hawaiana, donde Lucas pasaba unas vacaciones junto a su amigo y colega Steven Spielberg. La verdad es que Steven quería algo similar a James Bond, pero Lucas le cortó: '¡Tengo algo mejor!' y la contó su historia:

Estamos en 1936. Mientras que el Tercer Reich continua sembrando el pánico, Adolfo Hitler se empeña en que se encuentre el Arca de la Alianza, donde descansan los Diez Mandamientos, cuyos poderes sobrenaturales, según la leyenda, pueden arrasar a ejércitos enteros. El gobierno de los Estados Unidos quiere encontrar el Arca antes que Hitler, y el Servicio de Inteligencia se dirige al Dr. Indiana Jones (Harrison Ford), profesor de arqueología en el colegio New England. El asediado Indiana acababa de regresar de una expedición fallida en busca de un ídolo sagrado en la selva de Sudamérica. Designado por el gobierno de los Estados Unidos, Indiana viaja a Patan, Nepal, donde se reencuentra con la guapa y audaz Marion Ravenwood (Karen Allen), quien todavía está resentida por la historia de amor que mantuvieron. A regañadientes se asocia con Indiana para luchar contra los nazis, quienes le siguen el rastro. Huyen de los malvados nazis, llevándose con ellos un medallón precioso que pertenece a Marion, camino de El Cairo donde Marion se convierte aparentemente en la víctima de un atentado contra la vida de Indiana. Perseguidos sin descanso por los secuaces de Hitler, Indy descubre que su pesadilla, el ladrón de tumbas francés doctor Rene Belloq (Paul Freeman), ha sido contratado por los nazis para dirigir su conquista del Arca. Indiana, atrevidamente, se infiltra con un enorme equipo de excavación en una carrera contra el tiempo para descubrir el Pozo de las Almas, donde ha estado el Arca sin ser movida durante siglos. Pasmado al describir que Marion sigue con vida, ambos unen fuerzas junto a su amigo Sallah (John Rhys-Davies) para recuperar el Arca. Pero ésta les es brutalmente arrebatada por Belloq y los nazis. Planean un ritual secreto para destapar el contenido del Arca. A pesar de escaparse audazmente de una tumba subterránea, Indiana y Marion se ven forzados a tomar parte en la ceremonia. Atados a una estaca, Indy le suplica a Marion que no mire al Arca mientras ésta despide un violento y misterioso rayo de luz. Una vez descubierta el Arca, Indiana y Marion optan por trasladarla a Londres a bordo de un barco de vapor siendo perseguidos por los nazis, quienes logran robarle la reliquia. De manera inadvertida para ellos, la pareja se infiltra en la embarcación alemana y navegan junto a la tripulación hasta una isla en el mar Egeo, sitio elegido por Belloq para revelar el supuesto «poder» interior del Arca de la Alianza. A pesar de que el aventurero les advierte sobre las consecuencias de tal acción, el arqueólogo rival y los oficiales nazis abren el cofre y descubren que aparentemente solo contiene arena. A continuación una serie de elementos sobrenaturales emergen del Arca y asesinan a todos los presentes, excepto a Jones y Marion al ser los únicos que cerraron sus ojos y evitaron observar el interior de la reliquia. Una vez asegurada el Arca y de regreso en Washington D.C., el gobierno estadounidense reconoce la exitosa misión de Jones y el objeto es almacenado en un lugar secreto del país, y vuelve a ser olvidada.

Lawrence Kasdan escribió el guion tras reunirse con Spielberg y George Lucas durante cuatro días en los que definieron los principales elementos de la trama. Lucas no quería a Harrison Ford, el candidato de Spielberg a protagonizar el film, a pesar de ser el héroe de Lucas en 'La guerra de las galaxias'. Se contactó con Tim Matheson, Peter Coyote, John Shea y Tom Selleck. A pesar de que la producción se decantó por este último, Selleck debió rechazar la propuesta debido a permanecer involucrado en la serie de televisión Magnum. Tras su estreno, la película logró los Oscar al mejor montaje, al mejor Sonido, a los Mejores Efectos Visuales y a la Mejor Dirección Artística. A España llegó el 5 de octubre de 1981