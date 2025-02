'Novembre': A la caza de los terroristas de Bataclan

Oskar Belategui Jueves, 13 de abril 2023, 17:22 Comenta Compartir

Estados Unidos tiene su 11-S, España el 11-M y en Francia nada es igual tras el 13 de noviembre de 2015. Aquel día, una decena de tiroteos en terrazas de bares y restaurantes parisinos, explosiones suicidas en los alrededores del Estadio de Francia y el secuestro y asesinato de espectadores en la sala Bataclán dejaron 131 muertos y casi 500 heridos. El ataque terrorista reivindicado por el Estado Islámico constituyó la mayor masacre en territorio francés desde el final de la II Guerra Mundial.

El cine ha abordado el trauma en títulos como 'Un año, una noche', de Isaki Lacuesta, y 'Memorias de París', de Alice Winocour. Pero Francia necesita seguir hablando de ello, como demuestra que 'Novembre', que llega el 14 de abril a los cines españoles, fue la segunda cinta francesa más taquillera en su país en 2022 con más de 17 millones de euros. Estrenada en Cannes fuera de competición y nominada a siete Premios César, la cinta de Cédric Jimenez creció en recaudación semana a semana gracias al boca a boca.

Los franceses han quedado fascinados por la febril crónica de la labor policial desarrollada en los cinco días posteriores al ataque terrorista. Un rótulo inicial advierte de que el quinto largometraje de Jimenez se inspira en hechos reales, «pero es una obra de ficción y no pretende emitir ninguna valoración sobre un procedimiento judicial». El director ya demostró en 'BAC Nord: Brigada de Investigación criminal' su pulso firme para el thriller. En 'Novembre' no hay pausas ni tiempos muertos, transcurre casi en tiempo real, sin 'perder' un segundo en la vida privada de los policías protagonistas. Un ejemplo: vemos al comisario encarnado por Jean Dujardin hablando por teléfono y descubrimos que tiene un hijo.

Ampliar Anaïs Demoustier encarna a una inspectora de policía que se salta el protocolo en su investigación.

Nada más sabremos sobre él, excepto su entrega absoluta a la caza de los terroristas. Es como si no hubiera personajes, solo importa el procedimiento. En el frenesí de la investigación se interroga a los heridos en el hospital, se echa mano de los confidentes, se sigue a los sospechosos. 'Novembre' es casi un documental de cómo la tecnología es esencial en la lucha antiterrorista: móviles, ordenadores, GPS, drones... De París a Atenas pasando por Bélgica y Marruecos. No hay descanso para los profesionales al límite de la Subdirección Antiterrorista en su misión de evitar a contrarreloj otro atentado yihadista. Las imágenes reales de los discursos del presidente Hollande, las críticas de algunos políticos a los servicios de seguridad por no haber evitado la masacre apuntan la insoportable presión a la que se enfrentan estos servidores del Estado.

Un minuto de silencio

Si 'Novembre' estuviera hecha en Hollywood quizá la tacharíamos de americanada, pero Jimenez es un director inteligente y deja que sus agentes también sean presas de la improvisación y la chapuza. No hay un final épico en este reflejo de la investigación real de los atentados de la sala Bataclan, en la que más de 1.000 investigadores trabajaron durante cinco años en 25 países. Por cierto, ninguno de los 25 acusados recurrió su condena.

'Novembre' se mira en el espejo de 'La noche más oscura', de Kathryn Bigelow, y no llega a tanto. Pero regala momentos brillantes, como esa sala de crisis en la que empiezan a sonar todos los teléfonos la noche de la matanza. O la emocionante escena en el peaje de una autopista, con los conductores bajándose de sus coches para guardar un minuto de silencio.