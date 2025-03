La cara de Juan Diego Botto fue de mayúscula sopresa, y aunque sea un mago en eso de remover sentimientos y comunicar emociones, su rostro ... reflejaba una brutal sinceridad. «No me lo esperaba para nada», dejó caer nada más subirse al escenario del Auditorio de Zaragoza. Acababan de darle el premio al mejor actor de una serie en los Feroz por su excelente Lopetegui en 'No me gusta conducir', la comedia que Borja Cobeaga ha creado para TNT. Para entonces, David Lorente, ya se había hecho con el Feroz al mejor actor de reparto por encarnar al 'educador' que le imparte las clases que tanto se le atragantan.

Botto compartió el galardón con Borja, claro, y contó que un día le invitó a tomar un cafe. «Me dijo: 'Tengo una idea buenísima, es una serie maravillosa'». «¿De qué va?», le preguntó quien se disputará en unos días el Goya a la mejor dirección novel por 'En los márgenes'. «De un hombre que se va a sacar el carné de conducir», le respondió Cobeaga. Botto se quedó ojiplático, pero finalmente aceptó porque intuyó que lo que Cobeaga estaba contando era una historia acerca de las segundas oportunidades, de levantarse cuando vienen mal dadas, resistir, ponerse un objetivo y cumplirlo.

Una eternidad después -mira que se hizo larga la fiesta- fue Borja Cobeaga quien subió a recoger el Feroz a la mejor serie de comedia. Su agradecimiento fue, además de todo el equipo, para su mujer porque fue «quien me apuntó a la autoescuela». No lo dejó ahí. «Mi hijo me dijo: 'Esta serie no va a interesar a nadie. Va a ser muy aburrida'». No podía estar más equivocado. 'No me gusta conducir' es una joya de humor blanco, divertida y entretenida. Afortunadamente Cobeaga se propuso un objetivo y cumplió.