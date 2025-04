Esconde sus ojos tras unas enormes gafas negras aunque la entrevista sea en el interior de la ya emblemática terraza festivalera del AC Málaga Palacio. ... Pero, tras ellas, se intuye una mirada amable, cercana y calmada. Esa que da la experiencia en estas lides. Emma Suárez inaugura el Festival de Málaga con 'Alguien que cuide de mí' (fuera de concurso), el debut en la dirección de Elvira Lindo con Daniela Fejerman, una película tierna y amable que retrata a una saga de actrices. Desde el éxito de la más joven (la 'nieta' Aura Garrido) hasta las emociones de quien se sabe una diva (la 'abuela' Magüi Mira), pasando por el fracaso de quien siente que «ha pasado de moda» en la industria (la 'hija' Emma Suárez).

–'Alguien que cuide de mi' es una película de mujeres en la dirección y en la interpretación. Afortunadamente empieza a ser cada vez más habitual.

–El cine ha de reflejar la sociedad en que vivimos. Y esta sociedad está formada por hombres y mujeres. Me cuesta mucho aceptar que esto siga sorprendiendo.

–Porque todavía no lo hemos asimilado como natural.

-Eso es. Pero no debería pasar.

–Esta película muestra lo que no se ve de su profesión. Es importante gestionar el éxito, pero ¿es más crucial saber encajar los fracasos?

–Encajar los fracasos es ley de vida y es inevitable. Todos hemos pasado por etapas más oscuras y más luminosas en la vida. Y uno trata de gestionarlo de la mejor manera posible. Es verdad que el mundo de la interpretación es una aventura. La inestabilidad y la inseguridad es una constante. Me gusta mucho mi personaje, Cecilia, porque precisamente habla de esto, del paso del tiempo y de cómo a esta mujer, que ha sido un icono en un momento dado y que ha estado muy de moda, la industria la ha olvidado y ha tenido que aprender a gestionar este fracaso. Y se protege con mucho sentido del humor, con cierta ironía. Es un personaje aparentemente fuerte, pero esconde una vulnerabilidad y una sensibilidad muy especial. Es un personaje lleno de matices.

–¿A usted le ha preocupado alguna vez pasar de moda?

–Creo que me he mantenido siempre un poco en un lugar más alternativo, más marginal. He trabajado en películas que han funcionado, pero he trabajado en muchas óperas primas y con directores que hacían un cine más personal. Quitando 'Julieta', de Pedro Almodóvar.

–Bueno, 'El perro del hortelano' en su época fue un bombazo.

–Sí, pero yo no tengo conciencia de haber sido una actriz de moda.

–Porque además se ha mantenido todo este tiempo. Eso es un éxito.

–He ido manteniendo el equilibrio, haciendo encaje de bolillos y tratando de no caerme al precipicio. Y eso es muy, muy difícil. Así que yo estoy tremendamente agradecida de poder estar hoy aquí inaugurando el Festival de Málaga con 'Alguien que cuide de mí'. Porque según va pasando el tiempo, pienso 'ostras, aquí seguimos, ¿vale?' Pero eso no es garantía de nada. Dentro de dos años, a lo mejor, ya no estamos aquí. Es verdad que es fruto del trabajo, pero también es cuestión de suerte.

–Son ya 43 años en esto. ¿Se siente una superviviente?

–Hombre, tanto como una superviviente... Eso es lo que dice el personaje de Cecilia porque sigue viva a pesar de todo, pero yo siento que sigo formando parte de la industria y que afortunadamente sigo trabajando en proyectos interesantes. Y estoy muy agradecida.

–Lo digo por el hecho de estar ahí durante tanto tiempo, porque ha conseguido cumplir años en esta profesión, algo tan complicado.

–Y que te sigan llamando. Claro, es que muchas veces no depende de ti. ¿Cuántos actores y actrices hay que deciden dedicarse a sus proyectos?

–Y después de tanto tiempo, ¿ya lo sabe todo de cine?

–No, para nada. Cada película es un aprendizaje nuevo. Cada personaje es la primera vez que lo afrontas. Esto es lo maravilloso de este trabajo, hay algo de estar empezando siempre.

–¿Le gusta ver sus primeros trabajos?

–Algunas veces te ves y ya no te reconoces. Ya no eres aquella persona. Ya no eres aquella actriz, ¿sabes? Es muy curioso, ya no somos los que fuimos. Pero también es bonito, porque a veces te aceptas con el tiempo, te aceptas más que cuando has hecho esa película y la presentan.

–¿Y ahora se gusta cuando se ve?

–No. Hay cosas que me gustan más, cosas que no me gustan… Siempre voy como con miedo, siempre voy con cierta previsión. Es muy difícil gustarse uno mismo, en general. Tenemos que aprender a querernos.

–¿Le preocupa el paso del tiempo?

–A mí me gusta mucho seguir viva (ríe).

–Permítame un tema de actualidad, ¿cómo vive esa división del feminismo con la ley trans o la del 'solo sí es sí'?

–Yo, desde luego, respeto que las personas sean libres de decidir sobre su género, con el trabajo que les cuesta y los esfuerzos que tienen que hacer. Las mujeres trans son mujeres y hay que dejar a cada persona que decida en libertad. Tienen derecho a decidir sobre su vida. Muchas veces deciden los demás emitiendo juicios sin conocer las circunstancias del prójimo y eso me parece un error garrafal.