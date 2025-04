'Flash': superhéroes en el multiverso, Maribel Verdú... y Rosalía

El triunfo en los Oscar de 'Todo a la vez en todas partes' confirmó que Hollywood abrazaba las nuevas narrativas desquiciadas que no dan tregua ... al espectador. Los 'blockbusters' o rompetaquillas ya no tienen tiempos muertos. El usuario de TikTok necesita estímulos variados, fugaces y constantes, de ahí que el multiverso se antoje el escenario ideal con su infinidad de mundos, personajes y acciones sin pausa.

Tráiler de 'Flash'.

Justo dos semanas después del estreno de la cinta de animación 'Spider-Man: Cruzando el multiverso', actual número uno en taquilla, 'Flash' llegará a las salas el próximo 16 de junio con la etiqueta de el no va más en películas de superhéroes. Su actor protagonista, el polémico Ezra Miller, interpreta dos versiones del personaje que conviven en el mismo plano: uno experimentado y otro bisoño. El juego con las paradojas temporales logra que la trilogía de 'Regreso al futuro' parezca un juego de niños. Y a la presencia de los componentes más destacados de la Liga de la Justicia -Batman, Supermán, Wonder Woman- se suman los cameos de actores que los han encarnado en las diferentes versiones, incluido alguno que falleció hace casi veinte años.

Sí, 'Flash' funciona a la manera de compendio de un género al que matamos por un exceso de trascendencia merced a Christopher Nolan y el Hombre Murciélago, y al que ahora rematamos por culpa de la ironía y el metalenguaje. Se trata de acumular presencias y guiños carne de spoiler para mantener el interés en las redes sociales. Como instauró el primer 'Iron Man' en 2008, el moderno superohéroe es el primero en no tomarse en serio a sí mismo. Del trágico Caballero Oscuro hemos pasado al payaso sobrepasado por las circunstancias.

Ampliar Ezra Miller en las dos versiones de Flash y Sasha Calle en la piel de Supergirl.

Así, el director bonaerense Andy Muschietty, autor de 'Mamá' y la saga 'It', arranca 'Flash' a los sones del 'If YouLeave Me Now' de Chicago dejando claro el tono de comedia. Ezra Miller, que ya dio vida a Barry Allen en 'Batman v. Superman' y las dos cintas sobre la Liga de la Justicia, recuerda su condición de 'nerd', que trata de comer un sándwich mientras tiene que salvar Gotham porque los otros superhéroes de DC Comics están ocupados.

Los simples mortales le contemplan como una estrella del rock, sin sospechar que se muere por zamparse una chocolatina. 'Flash' deja claro su empaque de producción en la traca inicial, con el protagonista rescatando a los bebés de un hospital que se derrumba, mientras al teléfono está Alfred, el criado de Batman: Jeremy Irons y Ben Affleck, nada menos. A lo largo de las casi dos horas y media de la producción de Warner ocurren cosas, muchas cosas. Y por los que nos atañe a los españoles, alegrémonos de que Maribel Verdú encarna un papel vital en la trama, la madre del protagonista, y en una de sus apariciones hasta suena el 'Si tú supieras compañero', de Rosalía.

Ampliar Ron Livingston y Maribel Verdú en 'Flash.

«No dejes que tu pasado te defina», alecciona Bruce Wayne a The Flash. Batman conoce bien lo que es torturarse por el asesinato de sus padres, y el atolondrado Barry Allen también tiene que bregar con la muerte de su madre, acuchillada en la cocina de su casa, y la acusación a su inocente padre (Ron Livingston). Cuando descubra que posee la capacidad de viajar en el tiempo y alterar los acontecimientos, el protagonista salvará a su madre sin tener en cuenta, como sabe cualquier fan de la trilogía de Marty McFly, que modificar el pasado arrastra consecuencias al presente.

El encuentro con su otro yo más joven depara gags a cuenta del proceso de aprendizaje del nuevo superhéroe. Y si Batman arranca con el rostro de Ben Affleck, después sigue con el de Michael Keaton, que fue el Hombre Murciélago más memorable a las órdenes de Tom Burton hace casi 35 años. Son las escenas en la Batcueva, con la partitura de Danny Elfman (también suena el Superman de John Williams), las que hacen añorar el sentido de la maravilla, del espectáculo, de un género devorado por el sarcasmo y el desparrame digital.

Supergirl (Sasha Calle), el kriptoniano General Zod (Michael Shannon) invadiendo la Tierra en busca de Superman, un héroe protagonista con una imposible dimensión cómica y trágica a la vez, una serie de finales seguidos que se alargan hasta el paroxismo... 'Flash' quizá contente a los adolescentes acostumbrados a atender tres pantallas al mismo tiempo, pero los que crecimos con el 'Superman' de Richard Donner pensamos que otro cine de superhéroes es posible.

¿Maribel Verdú? Su personaje no escapa del cliché de latina: baila, canturrea 'Pedro Navaja' y desliza un «mierda» en castellano, pero aparece en momentos clave y su inglés es estupendo. 'Flash' es un vehículo al servicio de Ezra Miller, que en los dos últimos años ha protagonizado vergonzosos episodios de agresiones y abusos que han hecho temer por su salud mental. El actor no participa en la promoción del filme. Y por último, lo más importante en el moderno cine de superhéroes. ¿Hay escena postcréditos que anuncie una próxima entrega? Sí.