Premios Goya Cerdita | Carlota Pereda, cineasta de género

Entre la clara oleada de autoras que están triunfando con películas que funcionan en el circuito de festivales, acumulando buenas críticas y galardones, ofreciendo al espectador nuevos temas, con perspectivas originales, Carlota Pereda (Madrid, 1975) se antoja una cineasta diferente: lleva tiempo bregándose en el medio audiovisual como guionista y realizadora de series de televisión y muestra una clara pasión por el cine de género. Estas características le hacen única. Su firma está en los créditos de 'Águila roja' o 'El secreto del puente viejo', pero con su alabado cortometraje 'Cerdita', premio al mejor en su categoría en los Goyas de 2019, embrión del filme que la ha terminado de catapultar como directora a seguir y respetar, ya demostró que contaba con una mirada muy personal que abarcaba a un mismo tiempo el terror de serie B, la sensibilidad del cine coreano o el costumbrismo made in Spain, con ecos de esperpento.

Un cóctel sensacional que mezcló con una duración mayor para el regocijo de la audiencia global de la mano de una ópera prima estrenada en Sundance, nada más y nada menos. “Para mí era una historia autoconclusiva pero fue al estar rodando que me di cuenta que el personaje de Sara me caía muy bien y quería saber todo de ella. Quería saber darle una voz que no la haya permitido tener en el cortometraje”.